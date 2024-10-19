شركة خدمات مطار البحرين: تقديم خدمات المناولة الأرضيةلأكثر من 140 طائرة في معرض البحرين الدولي للطيران 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت شركة خدمات مطار البحرين (باس) كونها الراعي الرسمي لخدمات المناولة الأرضيّة خلال النسخة السابعة من معرض البحرين الدولي للطيران الذي سيُعقد في الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2024 في قاعدة الصخير الجوية.
ستتولى شركة باس تقديم خدمات المناولة الأرضية لأكثر من 140 طائرة تابعة لشركات طيران إقليمية ودولية مشاركة، بما يشمل الطائرات التجارية وطائرات المسافرين وغيرها. وستشمل هذه الخدمات تشغيل معدات ساحة المعرض، تشغيل المقطورات الكهربائية، وتقديم خدمات التنظيف والصيانة، فضلاً عن الخدمات الأمنية. سيعمل أكثر من 110 موظفين مع 95 وحدة من المعدات الأرضية لضمان تقديم خدمات ذات مستوى عالمي تمثل المملكة بأفضل صورة.
علاوة على ذلك، ستتولى شركة باس تقديم خدمات التموين في المعرض، والتي تشمل إدارة نقاط بيع المواد الغذائية والأطعمة بما في ذلك المطاعم والمقاهي. كما ستقوم الشركة بتلبية الطلبات المسبقة للمنظمين والمشاركين طوال أيام المعرض. وتفخر إدارة التموين في باس بتحقيقها كل معايير شهادة آيزو 22000 لضمان سلامة وجودة الأغذية المقدمة، والتي تتوافق مع نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة ( HACCP ).
وفي هذا السياق، أشاد السيد نبيل خالد كانو، رئيس مجلس إدارة شركة باس، بجهود سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران. وأعرب عن اعتزازه بالشراكة المتواصلة مع معرض البحرين الدولي للطيران قائلاً: «إن مشاركتنا راعيا رسميا لخدمات المناولة الأرضية في معرض البحرين الدولي للطيران للمرة السابعة هو امتداد لسعينا المتواصل لتعزيز مكانة شركة باس على الساحة الدولية، وتعزيز مكانة المملكة وسمعتها كوجهة رئيسية في قطاع الطيران والخدمات اللوجستية».
وأضاف قائلاً: «نحن ملتزمون بتقديم أعلى مستويات الجودة والكفاءة في خدماتنا بما يسهم في رضا عملائنا وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة في جذب الاستثمارات العالمية».
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