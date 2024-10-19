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شركة خدمات مطار البحرين: تقديم خدمات المناولة الأرضيةلأكثر من 140 طائرة في معرض البحرين الدولي للطيران 2024

10/19/2024 4:07:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ (‬باس‭) ‬كونها‭ ‬الراعي‭ ‬الرسمي‭ ‬لخدمات‭ ‬المناولة‭ ‬الأرضيّة‭ ‬خلال‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬الذي‭ ‬سيُعقد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬الصخير‭ ‬الجوية‭.‬

ستتولى‭ ‬شركة‭ ‬باس‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬المناولة‭ ‬الأرضية‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬140‭ ‬طائرة‭ ‬تابعة‭ ‬لشركات‭ ‬طيران‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬مشاركة،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬الطائرات‭ ‬التجارية‭ ‬وطائرات‭ ‬المسافرين‭ ‬وغيرها‭. ‬وستشمل‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬تشغيل‭ ‬معدات‭ ‬ساحة‭ ‬المعرض،‭ ‬تشغيل‭ ‬المقطورات‭ ‬الكهربائية،‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬التنظيف‭ ‬والصيانة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الخدمات‭ ‬الأمنية‭. ‬سيعمل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬110‭ ‬موظفين‭ ‬مع‭ ‬95‭ ‬وحدة‭ ‬من‭ ‬المعدات‭ ‬الأرضية‭ ‬لضمان‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬ذات‭ ‬مستوى‭ ‬عالمي‭ ‬تمثل‭ ‬المملكة‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭.‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬ستتولى‭ ‬شركة‭ ‬باس‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬التموين‭ ‬في‭ ‬المعرض،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬إدارة‭ ‬نقاط‭ ‬بيع‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والأطعمة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المطاعم‭ ‬والمقاهي‭. ‬كما‭ ‬ستقوم‭ ‬الشركة‭ ‬بتلبية‭ ‬الطلبات‭ ‬المسبقة‭ ‬للمنظمين‭ ‬والمشاركين‭ ‬طوال‭ ‬أيام‭ ‬المعرض‭. ‬وتفخر‭ ‬إدارة‭ ‬التموين‭ ‬في‭ ‬باس‭ ‬بتحقيقها‭ ‬كل‭ ‬معايير‭ ‬شهادة‭ ‬آيزو‭ ‬22000‭ ‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬وجودة‭ ‬الأغذية‭ ‬المقدمة،‭ ‬والتي‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬نظام‭ ‬تحليل‭ ‬المخاطر‭ ‬ونقاط‭ ‬التحكم‭ ‬الحرجة‭ (‬ HACCP ‭).‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أشاد‭ ‬السيد‭ ‬نبيل‭ ‬خالد‭ ‬كانو،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬باس،‭ ‬بجهود‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭. ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالشراكة‭ ‬المتواصلة‭ ‬مع‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬مشاركتنا‭ ‬راعيا‭ ‬رسميا‭ ‬لخدمات‭ ‬المناولة‭ ‬الأرضية‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬للمرة‭ ‬السابعة‭ ‬هو‭ ‬امتداد‭ ‬لسعينا‭ ‬المتواصل‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬شركة‭ ‬باس‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬وسمعتها‭ ‬كوجهة‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتقديم‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الجودة‭ ‬والكفاءة‭ ‬في‭ ‬خدماتنا‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رضا‭ ‬عملائنا‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للمملكة‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬

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