بحضور غفير.. تشييع مهيب للشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





شاركت‭ ‬حشود‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬تشييع‭ ‬جثمان‭ ‬الشيخ‭ ‬حمود‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إلى‭ ‬مثواه‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬مقبرة‭ ‬الحنينية‭ ‬مساء‭ ‬أمس،‭ ‬مستذكرين‭ ‬مناقب‭ ‬الراحل،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فقدت‭ ‬أحد‭ ‬رجالاتها‭ ‬الأوفياء‭ ‬الذين‭ ‬خدموا‭ ‬الوطن‭.‬

وتقدم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬والوزراء‭ ‬الحضور‭ ‬الغفير‭ ‬من‭ ‬المشيعين،‭ ‬وحرصوا‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬التعازي‭ ‬لأسرة‭ ‬الفقيد‭.‬

وكان‭ ‬الشيخ‭ ‬حمود‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قد‭ ‬عملا‭ ‬سفيرا‭ ‬للبحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2011‭ ‬و2021،‭ ‬وقد‭ ‬نعى‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬الراحل‭: ‬‮«‬بسم‭ ‬الله‭ ‬الرحمن‭ ‬الرحيم‭ ‬يا‭ ‬أيتها‭ ‬النفس‭ ‬المطمئنة‭ ‬ارجعي‭ ‬إلى‭ ‬ربك‭ ‬راضية‭ ‬مرضية‭ ‬فادخلي‭ ‬في‭ ‬عبادي‭ ‬وادخلي‭ ‬جنتي‭. ‬صدق‭ ‬الله‭ ‬العظيم‭. ‬بقلوب‭ ‬مؤمنة‭ ‬بقضاء‭ ‬الله‭ ‬وقدره،‭ ‬ينعى‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬حمود‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭. ‬تغمد‭ ‬الله‭ ‬الفقيد‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬وأسكنه‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭ ‬وألهم‭ ‬ذويه‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭. ‬إنا‭ ‬لله‭ ‬وإنا‭ ‬إليه‭ ‬راجعون‮»‬‭ ‬

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