بحضور غفير.. تشييع مهيب للشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
شاركت حشود من المواطنين والمقيمين في تشييع جثمان الشيخ حمود بن عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة إلى مثواه الأخير في مقبرة الحنينية مساء أمس، مستذكرين مناقب الراحل، مؤكدين أن مملكة البحرين فقدت أحد رجالاتها الأوفياء الذين خدموا الوطن.
وتقدم سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وعدد كبير من كبار المسؤولين والوزراء الحضور الغفير من المشيعين، وحرصوا على تقديم التعازي لأسرة الفقيد.
وكان الشيخ حمود بن عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة قد عملا سفيرا للبحرين لدى المملكة العربية السعودية في الفترة الممتدة ما بين عامي 2011 و2021، وقد نعى الديوان الملكي الراحل: «بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الملكي معالي الشيخ حمود بن عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون»
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