190 خدمة حكومية وخاصة لكبار المواطنين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: أمل الحامد
كشفت أحدث إحصائيات وزارة التنمية الاجتماعية عن تقديم 190 خدمة حكومية وخاصة مخفضة لكبار السن من 61 جهة.
وأوضحت الوزارة في الإحصائية للفترة من شهر مايو إلى أغسطس الماضي أن عدد الأندية النهارية بلغ 13 مركزاً واستفاد منها 2013 مسنا ومسنة. وتهدف هذه المؤسسات النهارية لرعاية الوالدين إلى استقبال ورعاية وتأهيل كبار السن خلال الفترة الصباحية وسط الأحياء السكنية في مختلف محافظات مملكة البحرين.
وبينت الإحصائية وجود مركز إيوائي واحد لكبار المواطنين استفاد منه 26 شخصا. واتضح استفادة 41 من فئة كبار المواطنين من الأجهزة التعويضية.
وعلى صعيد آخر، كشفت أحدث إحصائيات الرعاية الاجتماعية للوزارة للفترة من شهر مايو إلى أغسطس الماضي عن أن عدد المستفيدين من خدمة دار الكرامة للرعاية الاجتماعية بلغ 41 رجلا و54 امرأة، وتم تقديم 6 محاضرات وفعاليات. يذكر أن الدار هي مؤسسة اجتماعية حكومية تتبع وزارة التنمية الاجتماعية وتعنى بتوفير أوجه الرعاية والخدمات المختلفة لحالات التسول والتشرد.
أما دار الأمان التي تستقبل النساء المعنفات من البحرينيات وغير البحرينيات ومرافقيهن بدون تمييز في الجنسية، الدين، أو الهوية، فقد اتضح أنها استقبلت 16 امرأة في الفترة من مايو إلى أغسطس الماضي، كما تم تقديم 6 محاضرات وفعاليات.
وبخصوص مركز حماية الطفل، فقد تلقى 433 بلاغا في الفترة من مايو إلى أغسطس الماضي، وبلغ عدد الأحكام المنفذة 20 حكماً في ذات الفترة، كما تمت إقامة 76 دورة وفعالية، و22 مبادرة وشراكة. ويعتبر مركز حماية الطفل الجهة المركزية المعنية بحماية الطفل، حيث يتولى تقييم ومتابعة الأطفال المتعرضين لسوء المعاملة والإيذاء الجنسي والجسدي والنفسي والإهمال. كما يوفر الحماية وتسهيل الخدمات المتعلقة بالتقييم والتحقيق والعلاج والمتابعة لهؤلاء الأطفال بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
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