190 خدمة حكومية وخاصة لكبار المواطنين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





كشفت‭ ‬أحدث‭ ‬إحصائيات‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬190‭ ‬خدمة‭ ‬حكومية‭ ‬وخاصة‭ ‬مخفضة‭ ‬لكبار‭ ‬السن‭ ‬من‭ ‬61‭ ‬جهة‭.‬

وأوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬الإحصائية‭ ‬للفترة‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬إلى‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الأندية‭ ‬النهارية‭ ‬بلغ‭ ‬13‭ ‬مركزاً‭ ‬واستفاد‭ ‬منها‭ ‬2013‭ ‬مسنا‭ ‬ومسنة‭. ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬النهارية‭ ‬لرعاية‭ ‬الوالدين‭ ‬إلى‭ ‬استقبال‭ ‬ورعاية‭ ‬وتأهيل‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الصباحية‭ ‬وسط‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬محافظات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وبينت‭ ‬الإحصائية‭ ‬وجود‭ ‬مركز‭ ‬إيوائي‭ ‬واحد‭ ‬لكبار‭ ‬المواطنين‭ ‬استفاد‭ ‬منه‭ ‬26‭ ‬شخصا‭. ‬واتضح‭ ‬استفادة‭ ‬41‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬كبار‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬الأجهزة‭ ‬التعويضية‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬كشفت‭ ‬أحدث‭ ‬إحصائيات‭ ‬الرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للوزارة‭ ‬للفترة‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬إلى‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬دار‭ ‬الكرامة‭ ‬للرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بلغ‭ ‬41‭ ‬رجلا‭ ‬و54‭ ‬امرأة،‭ ‬وتم‭ ‬تقديم‭ ‬6‭ ‬محاضرات‭ ‬وفعاليات‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬الدار‭ ‬هي‭ ‬مؤسسة‭ ‬اجتماعية‭ ‬حكومية‭ ‬تتبع‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وتعنى‭ ‬بتوفير‭ ‬أوجه‭ ‬الرعاية‭ ‬والخدمات‭ ‬المختلفة‭ ‬لحالات‭ ‬التسول‭ ‬والتشرد‭.‬

أما‭ ‬دار‭ ‬الأمان‭ ‬التي‭ ‬تستقبل‭ ‬النساء‭ ‬المعنفات‭ ‬من‭ ‬البحرينيات‭ ‬وغير‭ ‬البحرينيات‭ ‬ومرافقيهن‭ ‬بدون‭ ‬تمييز‭ ‬في‭ ‬الجنسية،‭ ‬الدين،‭ ‬أو‭ ‬الهوية،‭ ‬فقد‭ ‬اتضح‭ ‬أنها‭ ‬استقبلت‭ ‬16‭ ‬امرأة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬مايو‭ ‬إلى‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬6‭ ‬محاضرات‭ ‬وفعاليات‭.‬

وبخصوص‭ ‬مركز‭ ‬حماية‭ ‬الطفل،‭ ‬فقد‭ ‬تلقى‭ ‬433‭ ‬بلاغا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬مايو‭ ‬إلى‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الأحكام‭ ‬المنفذة‭ ‬20‭ ‬حكماً‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الفترة،‭ ‬كما‭ ‬تمت‭ ‬إقامة‭ ‬76‭ ‬دورة‭ ‬وفعالية،‭ ‬و22‭ ‬مبادرة‭ ‬وشراكة‭. ‬ويعتبر‭ ‬مركز‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬الجهة‭ ‬المركزية‭ ‬المعنية‭ ‬بحماية‭ ‬الطفل،‭ ‬حيث‭ ‬يتولى‭ ‬تقييم‭ ‬ومتابعة‭ ‬الأطفال‭ ‬المتعرضين‭ ‬لسوء‭ ‬المعاملة‭ ‬والإيذاء‭ ‬الجنسي‭ ‬والجسدي‭ ‬والنفسي‭ ‬والإهمال‭. ‬كما‭ ‬يوفر‭ ‬الحماية‭ ‬وتسهيل‭ ‬الخدمات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتقييم‭ ‬والتحقيق‭ ‬والعلاج‭ ‬والمتابعة‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الأطفال‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

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