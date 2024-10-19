السفير البحريني لدى الكويت: اللجنة المشتركة ستشهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تسهم بخدمة مصالح البلدين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬صحفي‭ ‬بمناسبة‭ ‬انعقاد‭ ‬أعمال‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الكويت‭ ‬اليوم‭ ‬الاحد‭.‬

وقال‭ ‬السفير‭ ‬المالكي‭: ‬‮«‬إن‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬تمتاز‭ ‬بطابع‭ ‬خاص‭ ‬واستثنائي‭ ‬وترتكز‭ ‬على‭ ‬الروابط‭ ‬التاريخية‭ ‬والأسس‭ ‬الوثيقة‭ ‬وأواصر‭ ‬التلاحم‭ ‬والترابط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الروابط‭ ‬تعززها‭ ‬الرؤى‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والدعم‭ ‬المشترك‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعزم‭ ‬وأخيه‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭.‬

وأضاف‭: ‬وكذلك‭ ‬الدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬لتطوير‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬مع‭ ‬أخيه‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الكويتي‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬الخالد‭ ‬وما‭ ‬توليه‭ ‬حكومة‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬العبدالله‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬بالغ‭ ‬لتعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬تلك‭ ‬العلاقة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭.‬

وأشار‭ ‬السفير‭ ‬المالكي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬انعقاد‭ ‬الدورة‭ ‬الـ11‭ ‬للجنة‭ ‬العليا‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الكويت‭ ‬برئاسة‭ ‬وزيري‭ ‬خارجية‭ ‬البلدين‭ ‬والتي‭ ‬تستضيف‭ ‬انعقادها‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬اليوم‭ ‬يأتي‭ ‬استكمالا‭ ‬لمسيرة‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

واعتبر‭ ‬أنها‭ ‬تمثل‭ ‬‮«‬دليلا‭ ‬على‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬والشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المتميزة‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬حيث‭ ‬يترأس‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬البحرين‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬الزياني‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬اللجنة‭ ‬فيما‭ ‬يترأس‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬الكويت‭ ‬عبدالله‭ ‬اليحيا‭ ‬الجانب‭ ‬الكويتي‭ ‬بمشاركة‭ ‬ممثلين‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬جهات‭ ‬حكومية‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‮»‬‭.‬

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