السفير البحريني لدى الكويت: اللجنة المشتركة ستشهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تسهم بخدمة مصالح البلدين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت صلاح المالكي أمس السبت أن العلاقات الكويتية - البحرينية تمتاز بطابع خاص واستثنائي.
جاء ذلك في تصريح صحفي بمناسبة انعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الكويت اليوم الاحد.
وقال السفير المالكي: «إن العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة تمتاز بطابع خاص واستثنائي وترتكز على الروابط التاريخية والأسس الوثيقة وأواصر التلاحم والترابط بين البلدين والشعبين الشقيقين».
وأكد أن تلك الروابط تعززها الرؤى الاستراتيجية والدعم المشترك من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعزم وأخيه سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد أمير دولة الكويت.
وأضاف: وكذلك الدعم المتواصل لتطوير آفاق التعاون المشترك من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع أخيه سمو ولي العهد الكويتي الشيخ صباح الخالد وما توليه حكومة دولة الكويت برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله من اهتمام بالغ لتعزيز وتطوير تلك العلاقة في جميع المجالات.
وأشار السفير المالكي إلى أن انعقاد الدورة الـ11 للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الكويت برئاسة وزيري خارجية البلدين والتي تستضيف انعقادها دولة الكويت الشقيقة اليوم يأتي استكمالا لمسيرة التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين.
واعتبر أنها تمثل «دليلا على الحرص على تعزيز أوجه التعاون الثنائي والشراكات الاستراتيجية المتميزة والارتقاء بها بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، حيث يترأس وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال اللجنة فيما يترأس وزير خارجية الكويت عبدالله اليحيا الجانب الكويتي بمشاركة ممثلين من عدة جهات حكومية في البلدين الشقيقين».
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