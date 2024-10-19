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الاتحاد الأوروبي وجمعية الريادة الشبابية البحرينية يدعمان الشباب من خلال محاكاة مفاوضات المناخ

10/19/2024 4:07:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بدعم‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وضمن‭ ‬مشروع‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التحول‭ ‬الأخضر‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مشروع‭ ‬مرفق‭ ‬التوعية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬قامت‭ ‬بعثة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بدعم‭ ‬تنظيم‭ ‬ألعاب‭ ‬محاكاة‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ (‬ COP ‭) ‬للشباب‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬الشاب‭ ‬البرلماني‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬مبادرة‭ ‬سنوية‭ ‬لتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬تُنظم‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭.‬

خلال‭ ‬اليومين،‭ ‬شارك‭ ‬42‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬المحترف،‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬16‭ ‬و30‭ ‬عامًا،‭ ‬في‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬ومحاكاة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬وأهمية‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬عالمية‭ ‬للتصدي‭ ‬له‭. ‬وتقمص‭ ‬المشاركون‭ ‬أدوار‭ ‬ممثلي‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الدول‭ ‬الصناعية،‭ ‬والاقتصادات‭ ‬الناشئة،‭ ‬والدول‭ ‬النامية‭ ‬مثل‭ ‬بنغلاديش،‭ ‬والبرازيل،‭ ‬والصين،‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬والهند،‭ ‬واليابان،‭ ‬والمغرب،‭ ‬ونيجيريا،‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬للتفاوض‭ ‬في‭ ‬محاكاة‭ ‬لمؤتمرات‭ ‬الأطراف‭ ‬الدولية‭.‬

وفي‭ ‬حديثه‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬صرح‭ ‬ثيو‭ ‬لومير‭ (‬المسؤول‭ ‬السياسي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭): ‬‮«‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬هو‭ ‬تحدٍ‭ ‬عالمي‭ ‬يتطلب‭ ‬تعاونًا‭ ‬جماعيًا‭. ‬هذه‭ ‬المحاكاة‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬تمرين؛‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬تجربة‭ ‬تعليمية‭ ‬تفاعلية‭ ‬توضح‭ ‬التوازن‭ ‬الصعب‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬تحقيقه‭ ‬بين‭ ‬المصالح‭ ‬الوطنية‭ ‬والمسؤوليات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مقارباتهم‭ ‬تجاه‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إشراك‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المحاكاة،‭ ‬نحن‭ ‬نساهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬الذين‭ ‬يتمتعون‭ ‬بالمعرفة‭ ‬والمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬الحلول‭ ‬العالمية‭ ‬لمواجهة‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭. ‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بدعم‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬تعزيزًا‭ ‬لالتزامنا‭ ‬بالاستدامة‭ ‬وتمكين‭ ‬الأصوات‭ ‬الشابة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المناخ‮»‬‭.‬

تم‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الريادة‭ ‬الشبابية،‭ ‬وهي‭ ‬منظمة‭ ‬غير‭ ‬ربحية‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬لتعزيز‭ ‬المشاركة‭ ‬السياسية‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬بلان‭ ‬بوليتيك‭ ‬الألمانية،‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬البرامج‭ ‬التعليمية‭ ‬التفاعلية‭ ‬والمحاكاة‭ ‬التعليمية‭. ‬

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