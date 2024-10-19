المفتش العام بالداخلية يسلم شهادة ((الآيزو)) لعدد من الإدارات والمديريات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قام اللواء عبدلله محمد الزايد المفتش العام بوزارة الداخلية بتسليم عدد من الإدارات العامة والمديريات، شهادة نظام إدارة الجودة الآيزو 9001:2015، هي: الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية، وقيادة قوة الأمن الخاصة، والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، ومديرية شرطة محافظة العاصمة متمثلة بمركز شرطة جنوب العاصمة، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية متمثلة بإدارة الإمداد والتموين، ومديرية شرطة المحافظة الشمالية، والإدارة العامة لأمن المنافذ متمثلة بمديرية شرطة جسر الملك فهد.
وأشار بالدور البارز الذي تقوم به الإدارات من العمل المتميز والأداء المهني الرفيع وفق تحقيق أعلى المعايير العالمية، باعتبار هذا الإنجاز عاكسا لحرص الإدارات على الالتزام بتطبيق معايير الجودة في مختلف أقسامها والعمل على التطوير والتحسين بشكل مستمر.
وأضاف المفتش العام أن هذه الخطوة تأتي تكريما للجهود المبذولة في تحسين الأداء وتطوير الخدمات التي يتبناها الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، منوهاً بأهمية الالتزام بمعايير الجودة لتحقيق الأهداف المؤسسية وتعزيز الكفاءة تحقيقاً للأهداف المنشودة.
وأعرب المديرون العامون والمسئولون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لدعم وزير الداخلية الذي كان له الفضل في تحقيق هذه الانجازات في مجال تطوير العمل الذي يعتمد على الفاعلية والموضوعية والدقة منهجاً وأسلوباً، مثمنين أداء الكوادر العاملة بإدارات الوزارة، ما أسهم في تحقيق انجازات مهنية عديدة، من بينها هذه الشهادة التي تعكس العمل بروح الفريق الواحد والالتزام المتواصل بتطوير الأداء وتحسين الجودة وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الجمهور.
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