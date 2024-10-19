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المفتش العام بالداخلية يسلم شهادة ((الآيزو)) لعدد من الإدارات والمديريات

10/19/2024 4:07:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام‭ ‬اللواء‭ ‬عبدلله‭ ‬محمد‭ ‬الزايد‭ ‬المفتش‭ ‬العام‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بتسليم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الإدارات‭ ‬العامة‭ ‬والمديريات،‭ ‬شهادة‭ ‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬الجودة‭ ‬الآيزو‭ ‬9001:2015،‭ ‬هي‭: ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للإعلام‭ ‬والثقافة‭ ‬الأمنية،‭ ‬وقيادة‭ ‬قوة‭ ‬الأمن‭ ‬الخاصة،‭ ‬والإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬ومديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬متمثلة‭ ‬بمركز‭ ‬شرطة‭ ‬جنوب‭ ‬العاصمة،‭ ‬والوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬متمثلة‭ ‬بإدارة‭ ‬الإمداد‭ ‬والتموين،‭ ‬ومديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬والإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لأمن‭ ‬المنافذ‭ ‬متمثلة‭ ‬بمديرية‭ ‬شرطة‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭.‬

وأشار‭ ‬بالدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الإدارات‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬المتميز‭ ‬والأداء‭ ‬المهني‭ ‬الرفيع‭ ‬وفق‭ ‬تحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية،‭ ‬باعتبار‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬عاكسا‭ ‬لحرص‭ ‬الإدارات‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بتطبيق‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أقسامها‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬التطوير‭ ‬والتحسين‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭.‬

وأضاف‭ ‬المفتش‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تأتي‭ ‬تكريما‭ ‬للجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الأداء‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬يتبناها‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬منوهاً‭ ‬بأهمية‭ ‬الالتزام‭ ‬بمعايير‭ ‬الجودة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المؤسسية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬تحقيقاً‭ ‬للأهداف‭ ‬المنشودة‭.‬

وأعرب‭ ‬المديرون‭ ‬العامون‭ ‬والمسئولون‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬لدعم‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬الفضل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الانجازات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬الفاعلية‭ ‬والموضوعية‭ ‬والدقة‭ ‬منهجاً‭ ‬وأسلوباً،‭ ‬مثمنين‭ ‬أداء‭ ‬الكوادر‭ ‬العاملة‭ ‬بإدارات‭ ‬الوزارة،‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬انجازات‭ ‬مهنية‭ ‬عديدة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬العمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬والالتزام‭ ‬المتواصل‭ ‬بتطوير‭ ‬الأداء‭ ‬وتحسين‭ ‬الجودة‭ ‬وتعزيز‭ ‬التفاعل‭ ‬الإيجابي‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‭.‬

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