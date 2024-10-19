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النقل العام.. في الميزان؟

10/19/2024 4:07:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هل توفر المواصلات العامة حلا للاختناقات المرورية؟

أخبار الخليج تتجول فـي «النقل العام» وترصد الإيجابيات والسلبيات

تصوير‭- ‬عبد‭ ‬الأمير‭ ‬السلاطنة


تشير‭ ‬الإحصائيات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المركبات‭ ‬المسجلة‭ ‬يزداد‭ ‬سنويا‭ ‬بنسبة‭ ‬3 , 26 % ‭ ‬بإضافة‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬مركبة‭. ‬وبالتالي‭ ‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬المركبات‭ ‬من‭ ‬545 , 155‭ ‬مركبة‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬إلى‭ ‬749 , 376‭ ‬مركبة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬2023،‭ ‬وصولا‭ ‬الى‭ ‬760‭ ‬ألف‭ ‬مركبة‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬2024‭.‬

كما‭ ‬شهدت‭ ‬البحرين‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الكثافة‭ ‬السكانية‭ ‬بنسبة‭ ‬16 , 5 % ،‭ ‬لتبلغ‭ ‬1979 , 1‭ ‬نسمة‭ ‬لكل‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع‭. ‬وبنفس‭ ‬الوقت‭ ‬يعتمد‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬على‭ ‬السيارات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬التنقلات‭ ‬اليومية،‭ ‬وتشير‭ ‬الاحصائيات‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬0 , 5 % ‭ ‬فقط‭ ‬يستخدمون‭ ‬المواصلات‭ ‬العامة‭!‬‮

هنا‭ ‬يبرز‭ ‬سؤال‭ ‬مهم‭: ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬مدى‭ ‬يمكن‭ ‬لوسائل‭ ‬النقل‭ ‬البديلة‭ ‬كالنقل‭ ‬العام‭ ‬ مع‭ ‬الغياب‭ ‬الحالي‭ ‬للمترو ‭ ‬ان‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬وطأة‭ ‬المشكلة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تشجيع‭ ‬الافراد‭ ‬على‭ ‬استقلال‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬الجماعي‭ ‬بدل‭ ‬المركبات‭ ‬الخاصة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬عند‭ ‬التوجه‭ ‬الى‭ ‬الدوام‭ ‬والعودة‭ ‬منه‭. ‬فالباصات‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الحلول‭ ‬التي‭ ‬تتبعها‭ ‬المدن‭ ‬المزدحمة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬مشكلة‭ ‬الاختناقات‭ ‬المرورية‭. ‬وبحسبة‭ ‬بسيطة،‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استقلال‭ ‬باص‭ ‬واحد،‭ ‬تقليل‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬40‭ ‬مركبة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الطرقات‭ ‬العامة‭. ‬

النقل‭ ‬الجماعي

وفي‭ ‬دراسة‭ ‬حول‭ ‬جغرافيا‭ ‬النقل‭ ‬نشرها‭ ‬محمود‭ ‬قديد‭ ‬في‭ ‬كتابه‭ (‬تخطيط‭ ‬النقل‭ ‬الحضري‭)‬،‭ ‬قارنت‭ ‬الدارسة‭ ‬بين‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬والنقل‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬استهلاك‭ ‬المساحة،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬حساب‭ ‬المساحة‭ ‬المطلوبة‭ ‬بالمتر‭ ‬المربع‭ ‬لكل‭ ‬راكب‭ ‬وفقا‭ ‬لسرعة‭ ‬المركبة‭. ‬ووجدت‭ ‬الدراسة‭ ‬أنه‭ ‬لسرعة‭ ‬40‭ ‬كم‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬يتطلب‭ ‬الراكب‭ ‬الواحد‭ ‬في‭ ‬الباص‭ ‬مساحة‭ ‬1 , 5‭ ‬متر،‭ ‬بينما‭ ‬يتطلب‭ ‬مساحة‭ ‬30‭ ‬مترا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬المركبة‭ ‬الخاصة‭. ‬

بشكل‭ ‬عام،‭ ‬تثبت‭ ‬تجارب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬ان‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬العامة‭ ‬تعتبر‭ ‬بديلا‭ ‬حيويا‭ ‬للتنقل‭ ‬مع‭ ‬تحقيق‭ ‬مميزات‭ ‬عديدة‭ ‬منها‭ ‬تقليل‭ ‬نفقات‭ ‬النقل‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة‭ ‬وتقليص‭ ‬مدد‭ ‬الرحلات‭. ‬وبالطبع‭ ‬يتحقق‭ ‬ذلك‭ ‬بوجود‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬المريحة‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬المهيأة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مسارات‭ ‬خاصة‭ ‬لمركبات‭ ‬النقل‭ ‬العام،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬التنقل‭ ‬فيها‭ ‬أسرع‭ ‬من‭ ‬المركبات‭ ‬الخاصة‭.‬

كما‭ ‬يتم‭ ‬في‭ ‬ساعات‭ ‬الذروة‭ ‬تخصيص‭ ‬باصات‭ ‬تجمع‭ ‬الركاب‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬منطقة‭ ‬تم‭ ‬تنطلق‭ ‬مباشرة‭ ‬الى‭ ‬المناطق‭ ‬الحيوية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توقف‭ ‬في‭ ‬المحطات‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬سرعة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬النقل‭. ‬

ماذا‭ ‬عن‭ ‬البحرين؟

السؤال‭ ‬الذي‭ ‬يطرح‭ ‬هنا‭ ‬نفسه‭: ‬الى‭ ‬أي‭ ‬مدى‭ ‬يمكن‭ ‬للنقل‭ ‬الجماعي‭ ‬ان‭ ‬يمثل‭ ‬حلا‭ ‬لمشكلة‭ ‬الاختناقات‭ ‬المرورية‭ ‬بالبحرين؟‭ ‬وإلى‭ ‬أي‭ ‬مدى‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتقبل‭ ‬الأفراد‭ ‬هذا‭ ‬البديل‭ ‬في‭ ‬تنقلاتهم‭ ‬اليومية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الذهاب‭ ‬والعودة‭ ‬من‭ ‬العمل،‭ ‬وهي‭ ‬الأوقات‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬ساعات‭ ‬الذروة؟

هناك‭ ‬معايير‭ ‬تتحكم‭ ‬في‭ ‬تقبل‭ ‬الافراد‭ ‬لهذه‭ ‬الوسائل،‭ ‬منها‭ ‬طبيعة‭ ‬الثقافة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬ومدى‭ ‬قدرة‭ ‬هذه‭ ‬البدائل‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وجود‭ ‬شبكات‭ ‬رحلات‭ ‬منظمة‭ ‬تلبي‭ ‬الاحتياجات،‭ ‬وكذلك‭ ‬مدى‭ ‬تقليص‭ ‬الوقت‭ ‬الجهد‭ ‬في‭ ‬التنقل،‭ ‬واحتساب‭ ‬فارق‭ ‬الكلفة،‭ ‬وطبيعة‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬النقل‭ ‬الجماعي‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬الراحة‭.‬

الاحصائيات‭ ‬الأخيرة‭ ‬تشير‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬اجمالي‭ ‬اسطول‭ ‬حافلات‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬المشغلة‭ ‬فعلا‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬يبلغ‭ ‬114‭ ‬حافلة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬140،‭ ‬وتنقل‭ ‬هذه‭ ‬الحافلات‭ ‬ما‭ ‬معدله‭ ‬332‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬نقل‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬خطا،‭ ‬وتضم‭ ‬هذه‭ ‬الخطوط‭ ‬583‭ ‬محطة‭.‬

ويبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الرحلات‭ ‬اليومية‭ ‬لهذه‭ ‬الحافلات‭ ‬726‭ ‬رحلة‭ ‬تغطي‭ ‬حوالي‭ ‬80 % ‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬ومنذ‭ ‬تدشين‭ ‬شركة‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2015‭ ‬وحتى‭ ‬نهاية‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬2024،‭ ‬نقل‭ ‬اسطول‭ ‬الشركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬98‭ ‬مليون‭ ‬راكب‭ (‬98 , 036 , 021‭ ‬راكبا‭).‬

ولكن‭ ‬السؤال‭ ‬هنا‭ ‬كم‭ ‬نسبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬الركاب؟

معايشة‭ ‬التجربة

‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬عايشت‭ ‬التجربة‭ ‬ورصدت‭ ‬الواقع‭ ‬عن‭ ‬كثب،‭ ‬وتنقلت‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬حافلات‭ ‬النقل‭ ‬العام،‭ ‬بين‭ ‬محطات‭ ‬عدة‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬الوسائل‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تمثل‭ ‬خيارا‭ ‬جيدا‭ ‬للموظف‭ ‬والعامل‭ ‬البحريني‭ ‬خاصة‭ ‬خلال‭ ‬فترات‭ ‬الذروة‭. ‬وخلال‭ ‬الرحلات‭ ‬التقينا‭ ‬ركابا‭ ‬بحرينيين‭ ‬وعربا‭ ‬واسيويين‭ ‬وأفارقة‭ ‬ممن‭ ‬يعتمدون‭ ‬على‭ ‬الباصات‭ ‬في‭ ‬تنقلاتهم‭ ‬اليومية‭.‬

الانطلاقة‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬محطة‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬والهدف‭ ‬هو‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬المنامة‭ ‬والمحرق،‭ ‬لقياس‭ ‬الوقت‭ ‬وطبيعة‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬الرحلة‭. ‬وكان‭ ‬هناك‭ ‬خط‭ ‬خاص‭ ‬ينقل‭ ‬الركاب‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الى‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬مرورا‭ ‬بالمنامة‭.‬

المعيار‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬رصده‭ ‬هو‭ ‬الكلفة‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬تشرحه‭ ‬اللافتات‭ ‬الواضحة‭ ‬عند‭ ‬مدخل‭ ‬كل‭ ‬حافلة،‭ ‬الذي‭ ‬يشير‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬كلفة‭ ‬الرحلة‭ ‬الواحدة‭ ‬هي‭ ‬300‭ ‬فلس‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الدفع‭ ‬نقدا‭. ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬خيارات‭ ‬أوفر‭ ‬وهي‭ ‬شراء‭ ‬بطاقة‭ (‬ GO ‭)‬،‭ ‬فبقيمة‭ ‬12‭ ‬دينارا‭ ‬يشحنها‭ ‬الراكب‭ ‬في‭ ‬البطاقة،‭ ‬يمكنه‭ ‬استخدام‭ ‬الحافلات‭ ‬مدة‭ ‬28‭ ‬يوما‭ ‬بشكل‭ ‬لا‭ ‬محدود‭. ‬وبقيمة‭ ‬3‭ ‬دنانير‭ ‬يستخدم‭ ‬الحافلات‭ ‬مدة‭ ‬أسبوع‭. ‬وكبار‭ ‬السن‭ ‬من‭ ‬حاملي‭ ‬البطاقة‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬خصم‭ ‬50 % ‭. ‬أما‭ ‬المواطنون‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬فرحلاتهم‭ ‬مجانية‭.‬

منذ‭ ‬الوهلة‭ ‬الأولى‭ ‬تبدو‭ ‬الأسعار‭ ‬مناسبة‭ ‬جدا‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬خدمة‭ ‬البطاقة،‭ ‬لكنها‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬مكلفة‭ ‬لمن‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬الدفع‭ ‬النقدي‭. ‬فرحلة‭ ‬الذهاب‭ ‬والإياب‭ ‬بالمشوار‭ ‬الواحد‭ ‬قد‭ ‬تكلف‭ ‬1 , 2‭ ‬دينار،‭ ‬وهو‭ ‬مبلغ‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬كبيرا‭ ‬للبعض‭ ‬لو‭ ‬تراكم‭ ‬بشكل‭ ‬شهري‭. ‬

انطلقت‭ ‬الحافلة‭ ‬من‭ ‬محطة‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬10‭:‬26‭ ‬صباحا‭. ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬الشوارع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬مزدحمة،‭ ‬وجميع‭ ‬الركاب‭ ‬من‭ ‬الاسيويين‭ ‬عدا‭ ‬راكب‭ ‬بحريني‭ ‬واحد‭.‬

الباصات‭ ‬تبدو‭ ‬بحالة‭ ‬جيدة،‭ ‬مكيفة‭ ‬مع‭ ‬خدمة‭ ‬انترنت‭ ‬مجانية‭ ‬متوافرة‭ ‬لجميع‭ ‬الركاب‭. ‬خيارات‭ ‬الدفع‭ ‬متوافرة‭ ‬بين‭ ‬النقد‭ ‬او‭ ‬مسح‭ ‬البطاقة‭. ‬شاشات‭ ‬متعددة‭ ‬تعرض‭ ‬المعلومات‭ ‬والنصائح‭. ‬كراس‭ ‬خاصة‭ ‬لكبار‭ ‬السن‭ ‬وذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬والسيدات‭. ‬والملفت‭ ‬هو‭ ‬الخدمات‭ ‬الالكترونية،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬تتبع‭ ‬مسارات‭ ‬الحافلات‭ ‬ومعرفة‭ ‬الباص‭ ‬بشكل‭ ‬دقيق‭ ‬والوقت‭ ‬الصحيح‭ ‬لوصول‭ ‬الحافلة‭ ‬أو‭ ‬مغادرتها‭. ‬ولكن‭ ‬الكراسي‭ ‬غير‭ ‬مريحة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الرحلات‭ ‬الطويلة‭.‬

انطلقت‭ ‬الحافة‭ ‬من‭ ‬المحطة‭ ‬مرورا‭ ‬بتوبلي‭ ‬وإشارة‭ ‬الشيخ‭ ‬عزيز‭ ‬ثم‭ ‬مستشفى‭ ‬السلمانية‭ ‬وحديقة‭ ‬الاندلس‭ ‬والسوق‭ ‬المركزي‭ ‬ورأس‭ ‬رمان،‭ ‬فجسر‭ ‬المحرق‭ ‬وبعده‭ ‬سوق‭ ‬المحرق‭ ‬وصولا‭ ‬الى‭ ‬المحطة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬11‭:‬54‭ ‬صباحا‭. ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬الحافلة‭ ‬تمر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬بـ32‭ ‬محطة‭ ‬فرعية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬الوجهة‭ ‬النهائية‭.‬

استغرق‭ ‬الوقت‭ ‬بين‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬ومستشفى‭ ‬السلمانية‭ ‬40‭ ‬دقيقة،‭ ‬والى‭ ‬السوق‭ ‬المركزي‭ ‬بالمنامة‭ ‬55‭ ‬دقيقة‭ ‬كاملة‭. ‬فيما‭ ‬استغرقت‭ ‬الرحلة‭ ‬من‭ ‬بدايتها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬المحرق‭ ‬ساعة‭ ‬و13‭ ‬دقيقة‭.‬



وكان‭ ‬اجمالي‭ ‬الوقت‭ ‬للرحلة‭ ‬من‭ ‬بدايتها‭ ‬وصولا‭ ‬الى‭ ‬المطار‭ ‬هو‭ ‬ساعة‭ ‬و28‭ ‬دقيقة‭. ‬فيما‭ ‬تطلبت‭ ‬رحلة‭ ‬العودة‭ ‬ساعة‭ ‬و32‭ ‬دقيقة‭. ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الراكب‭ ‬سيحتاج‭ ‬الى‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬كاملة‭ ‬ذهابا‭ ‬وإيابا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخط‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أطول‭ ‬خطوط‭ ‬النقل،‭ ‬مع‭ ‬الإشارة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الطرقات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مزدحمة‭. ‬وهنا‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬رحلة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الازدحام‭ ‬للمقارنة‭.‬

مقارنة‭ ‬التوقيت

كان‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬ذات‭ ‬المسار‭ ‬ولكن‭ ‬بتوقيت‭ ‬مختلف‭. ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬انطلقنا‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬مساء،‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬10،‭ ‬وهو‭ ‬توقيت‭ ‬يعتبر‭ ‬أكثر‭ ‬ازدحاما‭ ‬نوعا‭ ‬ما‭. ‬وكما‭ ‬في‭ ‬الرحلة‭ ‬الأولى،‭ ‬كان‭ ‬اغلب‭ ‬الركاب‭ ‬اسيويين،‭ ‬عدا‭ ‬راكبين‭ ‬بحرينيين‭ ‬وراكب‭ ‬عربي‭.‬

استغرقت‭ ‬الرحلة‭ ‬من‭ ‬محطة‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الى‭ ‬السلمانية‭ ‬29‭ ‬دقيقة‭. ‬والى‭ ‬السوق‭ ‬المركزي‭ ‬ساعة‭ ‬و4‭ ‬دقائق‭. ‬والى‭ ‬سوق‭ ‬المحرق‭ ‬ساعة‭ ‬و20‭ ‬دقيقة‭. ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬مجمل‭ ‬الرحلة‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬الى‭ ‬المطار‭ ‬ساعة‭ ‬و39‭ ‬دقيقة‭. ‬وكان‭ ‬مجموع‭ ‬رحلة‭ ‬الذهاب‭ ‬والعودة‭ ‬3‭ ‬ساعات‭ ‬و9‭ ‬دقائق‭. ‬بالمقابل،‭ ‬تكون‭ ‬مدة‭ ‬الرحلة‭ ‬بالسيارة‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬التوقيت‭ ‬ومن‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الى‭ ‬المطار‭ ‬32‭ ‬دقيقة،‭ ‬أي‭ ‬ان‭ ‬الفارق‭ ‬حوالي‭ ‬ساعة‭ ‬واحدة‭. ‬وبسؤال‭ ‬السائقين‭ ‬عن‭ ‬اقصى‭ ‬مدة‭ ‬يمكن‭ ‬استغراقها‭ ‬في‭ ‬الباص‭ ‬أشاروا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الرحلة‭ ‬الواحدة‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬ساعة‭ ‬و45‭ ‬دقيقة‭. ‬

آراء‭ ‬الركاب

خلال‭ ‬الرحلة‭ ‬التقينا‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الركاب،‭ ‬اولهم‭ ‬مواطن‭ ‬بحريني‭ ‬متقاعد‭ ‬دأب‭ ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬على‭ ‬استقلال‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬تنقلاته‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬باع‭ ‬سيارته‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭. ‬قال‭ ‬لنا‭ ‬انه‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬باصات‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬تنقلاته‭ ‬اليومية‭ ‬الى‭ ‬مختلف‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يجدها‭ ‬مريحة‭ ‬وبسعر‭ ‬مناسب‭ ‬نوعا‭ ‬ما‭. ‬ولكنه‭ ‬يواجه‭ ‬اشكاليتين،‭ ‬الأولى‭ ‬هي‭ ‬محطة‭ ‬الباص‭ ‬عند‭ ‬منطقة‭ ‬البلاد‭. ‬حيث‭ ‬توجد‭ ‬المحطة‭ ‬بجانب‭ ‬سور‭ ‬ممتد‭ ‬على‭ ‬الطريق،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬المحطة‭ ‬يتطلب‭ ‬المشي‭ ‬مسافة‭ ‬طويلة‭ ‬او‭ ‬القفز‭ ‬على‭ ‬السور،‭ ‬وهو‭ ‬امر‭ ‬يصعب‭ ‬على‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬والنساء‭. ‬والاشكالية‭ ‬الأخرى‭ ‬هي‭ ‬اضطراره‭ ‬أحيانا‭ ‬الى‭ ‬استقلال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬حافلة‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬وجهته‭. ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الوقت‭ ‬الطويل‭. ‬فلكي‭ ‬يذهب‭ ‬الى‭ ‬موعد‭ ‬المركز‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬سند،‭ ‬يتطلب‭ ‬الامر‭ ‬ساعة‭ ‬ونصف‭ ‬الساعة‭ ‬من‭ ‬التنقل‭ ‬بين‭ ‬الباصات‭ ‬حتى‭ ‬يصل‭. ‬وبسؤاله‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬البحرينيون‭ ‬يستخدمون‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬أكد‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يجد‭ ‬سوى‭ ‬المتقاعدين‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭.‬

في‭ ‬الرحلة‭ ‬ذاتها‭ ‬حاورنا‭ ‬أحد‭ ‬العمال‭ ‬الاسيويين‭ ‬الذي‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬شحن‭ ‬بطاقته‭ ‬بثلاثة‭ ‬دنانير‭ ‬ويستخدمها‭ ‬طوال‭ ‬الأسبوع‭. ‬وهي‭ ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬كلفة‭ ‬مريحة‭ ‬بالنسبة‭ ‬اليه‭. ‬ويوضح‭ ‬ذلك‭ ‬بقوله‭: ‬اسكن‭ ‬في‭ ‬سترة،‭ ‬وهناك‭ ‬خيارات‭ ‬متعددة‭ ‬للحافلات،‭ ‬ولكن‭ ‬المشكلة‭ ‬الأساسية‭ ‬هي‭ ‬الاضطرار‭ ‬الى‭ ‬تغيير‭ ‬الباص‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الرحلات،‭ ‬وطول‭ ‬مدة‭ ‬الرحلة‭ ‬التي‭ ‬تتجاوز‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ساعة‭ ‬ذهابا‭ ‬ومثلها‭ ‬إيابا‭. ‬وأكد‭ ‬انه‭ ‬نادرا‭ ‬ما‭ ‬يجد‭ ‬بحرينيين‭ ‬يستقلون‭ ‬هذه‭ ‬الحافلات‭.‬

من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬التقيناهم‭ ‬موظف‭ ‬عربي‭ ‬يسكن‭ ‬في‭ ‬المحرق‭ ‬ويعمل‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭. ‬أكد‭ ‬ان‭ ‬المشكلة‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬هي‭ ‬المدة‭ ‬الطويلة‭ ‬وعدم‭ ‬الالتزام‭ ‬بالمواعيد‭. ‬وأضاف‭: ‬اضطر‭ ‬الى‭ ‬استقلال‭ ‬الباص‭ ‬من‭ ‬المحرق‭ ‬الى‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬وهذا‭ ‬يتطلب‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬ونصف‭ ‬الساعة‭. ‬وبعدها‭ ‬انتظر‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬نصف‭ ‬الساعة‭ ‬للباص‭ ‬التالي‭ ‬الى‭ ‬الرفاع‭. ‬ليكون‭ ‬مجموع‭ ‬الرحلة‭ ‬ساعتين‭ ‬ونصف‭ ‬الساعة‭ ‬وأحيانا‭ ‬قرابة‭ ‬الثلاث‭ ‬ساعات‭. ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬انني‭ ‬استغرق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬الحافلة‭.‬

وهذا‭ ‬ما‭ ‬عقب‭ ‬عليه‭ ‬راكب‭ ‬آخر‭ ‬بانه‭ ‬يضطر‭ ‬الى‭ ‬استقلال‭ ‬حافلتين‭ ‬حتى‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭.‬

أحد‭ ‬المقيمين‭ ‬الأفارقة‭ ‬بيّن‭ ‬لنا‭ ‬انه‭ ‬يسكن‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جد‭ ‬حفص،‭ ‬وهو‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬بشكل‭ ‬يومي،‭ ‬حيث‭ ‬يشتري‭ ‬بطاقة‭ ‬شهرية‭ ‬بقيمة‭ ‬12‭ ‬دينارا،‭ ‬وهو‭ ‬مبلغ‭ ‬مناسب‭ ‬جدا‭ ‬بالنسبة‭ ‬اليه،‭ ‬ولكن‭ ‬المشكلة‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬هي‭ ‬الوقت‭ ‬الطويل‭ ‬الذي‭ ‬تستغرقه‭ ‬الرحلة‭ ‬الوحدة‭. ‬ويضيف‭: ‬أضعت‭ ‬محفظتي‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬الحافلة‭. ‬وعلى‭ ‬الفور‭ ‬اتصلت‭ ‬على‭ ‬المكتب‭ ‬الرئيسي‭ ‬وأبلغتهم،‭ ‬وقاموا‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬السائق‭ ‬الذي‭ ‬وجدها‭ ‬على‭ ‬الكرسي،‭ ‬وأعادوا‭ ‬لي‭ ‬المحفظة‭ ‬في‭ ‬المرتين‭. ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬يحسب‭ ‬للشركة‭.‬

راحة‭ ‬نفسية

فيصل‭ ‬يوسف‭ ‬مواطن‭ ‬متقاعد‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭. ‬حدثنا‭ ‬عن‭ ‬تجربته‭ ‬قائلا‭: ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬استخدم‭ ‬الحافلات‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الى‭ ‬المنامة‭ ‬أو‭ ‬الحورة‭. ‬ولا‭ ‬اواجه‭ ‬اي‭ ‬مشاكل‭ ‬عدا‭ ‬طول‭ ‬الوقت‭ ‬والازدحامات،‭ ‬لدرجة‭ ‬انني‭ ‬اضطر‭ ‬أحيانا‭ ‬الى‭ ‬النزول‭ ‬من‭ ‬الحافلة‭ ‬والمشي‭ ‬لان‭ ‬ذلك‭ ‬أسرع‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬وجهتي‭. ‬والأمر‭ ‬الآخر‭ ‬انني‭ ‬اضطر‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الرحلات‭ ‬الى‭ ‬تغيير‭ ‬الباص‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬رحلات‭ ‬مباشرة‭. ‬عدا‭ ‬ذلك‭ ‬أنا‭ ‬مرتاح‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭. ‬

من‭ ‬المشاهد‭ ‬الملفتة‭ ‬هي‭ ‬اعتماد‭ ‬بعض‭ ‬الاسيويين‭ ‬على‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬للذهاب‭ ‬الى‭ ‬المطار‭. ‬وهذا‭ ‬كان‭ ‬مع‭ ‬اسيوي‭ ‬دخل‭ ‬الحافلة‭ ‬بحقيبة‭ ‬كبيرة‭. ‬سألناه‭ ‬عن‭ ‬وجهته‭ ‬فقال‭ ‬انه‭ ‬مسافر‭ ‬في‭ ‬إجازة‭ ‬مدة‭ ‬شهر،‭ ‬وانه‭ ‬يستخدم‭ ‬الباص‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التنقلات‭.‬

ومن‭ ‬المشاهدات‭ ‬أيضا،‭ ‬مواطن‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬السن،‭ ‬استقل‭ ‬الحافلة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬ووصل‭ ‬الى‭ ‬المحطة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬المطار،‭ ‬ثم‭ ‬ركب‭ ‬حافلة‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭. ‬تحدثنا‭ ‬معه‭ ‬خلال‭ ‬الرحلة‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬ذلك‭ ‬فأجاب‭: ‬انا‭ ‬متقاعد‭ ‬واشعر‭ ‬أحيانا‭ ‬بالملل،‭ ‬لذلك‭ ‬اخرج‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬بالنقل‭ ‬العام‭ ‬واشاهد‭ ‬معالم‭ ‬البحرين‭ ‬والطرقات،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجعلني‭ ‬اشعر‭ ‬بالراحة‭ ‬النفسية‭. ‬ففي‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬اذهب‭ ‬الى‭ ‬منطقة‭ ‬مختلفة‭. ‬وفي‭ ‬الواقع‭ ‬هذه‭ ‬المواصلات‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬نعمة‭ ‬كبيرة‭ ‬وتساعدنا‭ ‬كثيرا‭.‬

خلاصة

بعد‭ ‬هذه‭ ‬الجولات‭ ‬والحوارات،‭ ‬يمكننا‭ ‬ان‭ ‬نلخص‭ ‬ما‭ ‬رصدناه‭ ‬في‭ ‬جانبين،‭ ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬إيجابيات‭ ‬استخدام‭ ‬النقل‭ ‬الجماعي،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يشمل‭ ‬الخدمات‭ ‬الجيدة‭ ‬كالإنترنت‭ ‬والمساحات‭ ‬الواسعة‭ ‬وكثرة‭ ‬الرحلات،‭ ‬والاسعار‭ ‬المناسبة‭ ‬والالتزام‭ ‬بالتوقيت‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‭. ‬

وعلى‭ ‬الجهة‭ ‬الأخرى،‭ ‬تكمن‭ ‬الإشكاليات‭ ‬في‭ ‬جانبين‭ ‬أساسيين،‭ ‬هما‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬رحلات‭ ‬مباشرة‭ ‬تربط‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المناطق‭. ‬والأمر‭ ‬الاخر‭ ‬هو‭ ‬طول‭ ‬مدة‭ ‬الرحلات‭. ‬فليس‭ ‬من‭ ‬المعقول‭ ‬ان‭ ‬يقضي‭ ‬الموظف‭ ‬مثلا‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬يوميا‭ ‬في‭ ‬التنقل‭ ‬برحلتي‭ ‬الذهاب‭ ‬والعودة‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬خيارا‭ ‬غير‭ ‬عملي‭ ‬اطلاقا‭. ‬أضف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬الثقافة‭ ‬العامة‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬لا‭ ‬تتقبل‭ ‬استخدام‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬التنقل‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬استحداث‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة‭ ‬ومتطورة‭ ‬للنقل‭ ‬العام‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬حدة‭ ‬الازمات‭ ‬المرورية‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬منها‭ ‬طرقات‭ ‬المملكة‭. ‬

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