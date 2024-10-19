صحف إيران: زيارات ((عراقجي)) بلا جدوى.. وإغلاق مـضـيـق هـرمـز.. وعـزلـة إيــــران

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
احتلت العقوبات الأوروبية الجديدة على إيران، وزيارات وزير الخارجية، عباس عراقجي إلى بعض دول المنطقة، المحاور الرئيسية في تغطية الصحف الإيرانية
وكتبت صحيفة «آرمان امروز» في صفحتها الأولى حول عقوبات الاتحاد الأوروبي على قطاع الطيران الإيراني وآثار ذلك على الاقتصاد، وذكرت أن هذه العقوبات لن تشمل قطاع الطيران فحسب، بل تسري آثارها على باقي القطاعات، مثل قطاع السياحة وتكاليف التجارة الدولية؛ حيث سيضطر أصحاب الأعمال والاقتصاديون إلى اللجوء لطرق أخرى لتصدير بضاعتهم تكون أكثر كلفة، هذا بجانب ارتفاع الأسعار في تذاكر الطيران؛ حيث ستتضاعف تكاليف المواطنين الذين يترددون على أوروبا؛ بسبب اضطرارهم إلى السفر أولاً لدولة أخرى، مثل تركيا أو الإمارات، ثم التوجه إلى مقصدهم في إحدى الدول الأوروبية.
وانتقدت صحف أخرى دعوات المتشددين إلى إغلاق مضيق هرمز كرد على هذه العقوبات الأوروبية، مؤكدة أن هذه الدعوات تتعارض مع الأهداف المعلنة للدبلوماسية الإيرانية، التي يخوضها هذه الأيام وزير الخارجية، عباس عراقجي، عبر جولات مختلفة شملت العديد من دول المنطقة، كما أن هذه الدعوات تعني في النهاية أن زيارات عراقجي بلا جدوى وفائدة، وسيكون مصيرها الفشل مقابل هذه الدعوات، التي تطلقها صحف ووسائل إعلام تابعة لمسؤولين وشخصيات متنفذة في صناعة القرار الإيراني.
وأشارت صحيفة «رويداد امروز» إلى زيارة عراقجي للأردن ومصر، بعد زيارات سابقة إلى المملكة العربية السعودية وقطر، وعنونت بالقول: «الدبلوماسية المضغوطة».
وأجرت صحيفة «اعتماد» مقابلة مع الناشط السياسي، أحمد شيرزاد، الذي دعا إلى ضرورة أن تعمل الحكومة ومنظومة السلطة في إيران على تجنب التصعيد ومنع وصول الأمور إلى مرحلة اللاعودة حيث لا مكان للدبلوماسية والعقلانية في اتخاذ القرارات.
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