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صحف إيران: زيارات ((عراقجي)) بلا جدوى.. وإغلاق مـضـيـق هـرمـز.. وعـزلـة إيــــران

10/19/2024 4:07:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

احتلت‭ ‬العقوبات‭ ‬الأوروبية‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬إيران،‭ ‬وزيارات‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬المحاور‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬تغطية‭ ‬الصحف‭ ‬الإيرانية‭ ‬

وكتبت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬آرمان‭ ‬امروز‮»‬‭ ‬في‭ ‬صفحتها‭ ‬الأولى‭ ‬حول‭ ‬عقوبات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬الإيراني‭ ‬وآثار‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬وذكرت‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬العقوبات‭ ‬لن‭ ‬تشمل‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬تسري‭ ‬آثارها‭ ‬على‭ ‬باقي‭ ‬القطاعات،‭ ‬مثل‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬وتكاليف‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية؛‭ ‬حيث‭ ‬سيضطر‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬والاقتصاديون‭ ‬إلى‭ ‬اللجوء‭ ‬لطرق‭ ‬أخرى‭ ‬لتصدير‭ ‬بضاعتهم‭ ‬تكون‭ ‬أكثر‭ ‬كلفة،‭ ‬هذا‭ ‬بجانب‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬تذاكر‭ ‬الطيران؛‭ ‬حيث‭ ‬ستتضاعف‭ ‬تكاليف‭ ‬المواطنين‭ ‬الذين‭ ‬يترددون‭ ‬على‭ ‬أوروبا؛‭ ‬بسبب‭ ‬اضطرارهم‭ ‬إلى‭ ‬السفر‭ ‬أولاً‭ ‬لدولة‭ ‬أخرى،‭ ‬مثل‭ ‬تركيا‭ ‬أو‭ ‬الإمارات،‭ ‬ثم‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬مقصدهم‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭.‬

وانتقدت‭ ‬صحف‭ ‬أخرى‭ ‬دعوات‭ ‬المتشددين‭ ‬إلى‭ ‬إغلاق‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز‭ ‬كرد‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬العقوبات‭ ‬الأوروبية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدعوات‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬المعلنة‭ ‬للدبلوماسية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬التي‭ ‬يخوضها‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي،‭ ‬عبر‭ ‬جولات‭ ‬مختلفة‭ ‬شملت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدعوات‭ ‬تعني‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬أن‭ ‬زيارات‭ ‬عراقجي‭ ‬بلا‭ ‬جدوى‭ ‬وفائدة،‭ ‬وسيكون‭ ‬مصيرها‭ ‬الفشل‭ ‬مقابل‭ ‬هذه‭ ‬الدعوات،‭ ‬التي‭ ‬تطلقها‭ ‬صحف‭ ‬ووسائل‭ ‬إعلام‭ ‬تابعة‭ ‬لمسؤولين‭ ‬وشخصيات‭ ‬متنفذة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬القرار‭ ‬الإيراني‭.‬

وأشارت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬رويداد‭ ‬امروز‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬عراقجي‭ ‬للأردن‭ ‬ومصر،‭ ‬بعد‭ ‬زيارات‭ ‬سابقة‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وقطر،‭ ‬وعنونت‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬الدبلوماسية‭ ‬المضغوطة‮»‬‭.‬

وأجرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬اعتماد‮»‬‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬الناشط‭ ‬السياسي،‭ ‬أحمد‭ ‬شيرزاد،‭ ‬الذي‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تعمل‭ ‬الحكومة‭ ‬ومنظومة‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬تجنب‭ ‬التصعيد‭ ‬ومنع‭ ‬وصول‭ ‬الأمور‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬اللاعودة‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬مكان‭ ‬للدبلوماسية‭ ‬والعقلانية‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭.‬

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