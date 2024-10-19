منتخبنا للناشئين يخسر أمام الصين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد





خسر‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬منتخبنا‭ ‬للناشئين‭ ‬‮«‬تحت‭ ‬17‭ ‬عاماً‮»‬‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مباراته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬أمام‭ ‬المستضيف‭ ‬صاحب‭ ‬الأرض‭ ‬والجمهور‭ ‬منتخب‭ ‬الصين‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدفين‭ ‬نظيفين،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬للناشئين‭ ‬2025‭.‬

وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬خرج‭ ‬منتخبنا‭ ‬للناشئين‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط،‭ ‬بينما‭ ‬تصدر‭ ‬المنتخب‭ ‬الصيني‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬تعادل‭ ‬فريقا‭ ‬بوتان‭ ‬والمالديف‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدفين‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭.‬

ويلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬للناشئين‭ ‬مباراته‭ ‬القادمة‭ ‬غدا‭ ‬الإثنين‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬المالديف‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬10‭:‬30‭ ‬صباحاً‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬داليان‭ ‬بووان‭.‬