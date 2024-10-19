منتخبنا للناشئين يخسر أمام الصين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: أحمد جواد
خسر يوم أمس السبت منتخبنا للناشئين «تحت 17 عاماً» لكرة القدم مباراته الافتتاحية أمام المستضيف صاحب الأرض والجمهور منتخب الصين بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن منافسات المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا للناشئين 2025.
وبهذه النتيجة خرج منتخبنا للناشئين من المباراة من دون رصيد من النقاط، بينما تصدر المنتخب الصيني المجموعة برصيد 3 نقاط، وفي المباراة الثانية في المجموعة تعادل فريقا بوتان والمالديف بنتيجة هدفين لكل منهما.
ويلعب منتخبنا للناشئين مباراته القادمة غدا الإثنين أمام نظيره المالديف عند الساعة 10:30 صباحاً على استاد داليان بووان.
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