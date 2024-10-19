Sunday, 20 October 2024 06:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد شاب جراء دهسه من قبل جيب للاحتلال في عنبتا شرق طولكرم

10/19/2024 3:07:12 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم /PNN/ استشهد، الليلة، شاب بعد أن دهسه جيب لجيش
الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وأفادت مصادر محلية ، بأن الشاب كريم عماد مزيد استشهد متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها
بعد دهسه من قبل جيب لجيش الاحتلال، وهو يقود دراجته النارية على الشارع الرئيسي في البلدة.

وكانت آليات الاحتلال اقتحمت بلدة عنبتا من حاجز عناب شرقا، وجابت شوارعها الرئيسية والفرعية، واعترضت سير المركبات وطاردت عددا منها، قبل أن تدهس الشاب الذي كان يقود دراجته النارية.

MENAFN19102024000205011050ID1108797907

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث