بوينج تقترح زيادة الأجور 35% لإنهاء إضراب العمال ووقف نزيف الخسائر

MENAFN - Al-Borsa News) توصلت شركة بوينج الأمريكية العملاقة لتصنيع الطائرات والنقابة التي تمثل 33 ألف عامل مضرب إلى اتفاق جديد لإنهاء توقف العمل الذي شل الطائرات في الشركة لأكثر من شهر وأثقل كاهلها ماليًا.

وتتضمن المقترحات التي تم التوصل إليها زيادة في الأجور بنسبة 35% على مدى أربع سنوات، ومكافأة سنوية مضمونة بنسبة 4% على الأقل، ومكافأة إضافية قدرها 7000 دولار إذا وافق العمال على العقد.

موضوعاتميزانية المغرب 2025 تتوقع 6.4 مليار دولار عجزاً بوتين: طرح عملة موحدة لمجموعة بريكس خطوة سابقة لأوانها ارتفاع صادرات الكاكاو يرفع تصنيف كوت ديفوار الائتماني

ومن المقرر إجراء تصويت على التصديق في 23 أكتوبر الجاري.

وكانت النقابة قد صرحت اليوم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنها تلقت اقتراحا بدعم من جولي سو القائمة بأعمال وزير العمل الأمريكي وأبلغت العاملين المضربين بأنه“جدير بالدراسة”.

يعد هذا الإضراب أول صراع عمالي كبير في شركة بوينج منذ 16 عامًا.

ويضغط العمال من أجل زيادة الأجور بنسبة 40٪ ومزايا تقاعد أفضل، في ظل زيادات ضئيلة في الأجور على مدى العقد الماضي بينما تم مكافأة كبار المديرين التنفيذيين بسخاء.

وتتزايد الضغوط على بوينج ومورديها والعمال المضربين، الذي بلغ عددهم نحو 33 ألف عامل نقابي، وذلك مع دخول الإضراب أسبوعه السادس الذي بدأ في 13 سبتمبر الماضي على طول الساحل الغربي، ما أجبر شركة“بوينج” على إغلاق خطوط التجميع لطائراتها 737 ماكس و767 و777.

وكانت شركة“بوينج” قد أعلنت الجمعة الماضية عن تخفيض عدد الوظائف 17 ألفا أو 10 بالمئة من عدد موظفيها عالميا، وأنها ستوفر خمسة مليارات دولار من التكاليف، في استمرار لفوضى مستمرة منذ عام في الشركة بعد حدوث حالة طوارئ خلال رحلة طائرة 737 ماكس 9 تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز.