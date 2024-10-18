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وزير الخارجية الروسي يتهم الغرب بتهديد الأمن في القوقاز

10/18/2024 8:14:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 18 - 10 (كونا) -- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة إن دول الغرب مصدر التهديدات التي تستهدف الأمن في منطقة جنوب القوقاز.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب مشاركته في اجتماع منصة التعاون الإقليمي لجنوب القوقاز الذي عقد في إسطنبول.
وأشار لافروف إلى وجود تهديدات تستهدف أمن جنوب القوقاز بسبب محاولة "دول من خارج المنطقة فرض شروطها ومخططاتها هنا".
وذكر أن هذه المخططات لا تهدف إلى حل المشكلات بما يتماشى مع مصالح دول المنطقة وأن الصيغ التي تتمحور حول حلف شمال الأطلسي (ناتو) تتضمن نقل عملية التكتلات إلى المنطقة وعرقلة مسار التنمية فيها.
وأوضح أن هذه التهديدات ناتجة عن محاولات الدول الغربية لزيادة نفوذها في المنطقة وإعاقة فرص التعاون بين دول المنطقة وروسيا.
وتطرق لافروف عن العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا مشيرا إلى أن المشكلات بين البلدين لم تحل بعد.
وأفاد بأن روسيا وتركيا وإيران اقترحت على أذربيجان وأرمينيا استخدام منصة التعاون الإقليمي لجنوب القوقاز لإتمام أعمال اتفاق السلام بينهما.
وحول تحسين العلاقات بين تركيا وأرمينيا قال لافروف إنه لا توجد خطط لإجراء محادثات حول هذه القضية في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن الجانب الأرميني يريد إجراء لقاءات مباشرة مع تركيا لفهم الإجراءات التي يجب القيام بها.
وتابع "أعتقد أن هذا مرتبط بشكل مباشر بعملية تحسين العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا ولذلك عرضنا تناول هذه القضايا معا".
وأشار لافروف إلى أن روسيا وإيران مستعدتان لتقديم الدعم في هذه القضايا.
ومنصة التعاون الإقليمي لجنوب القوقاز أطلقت بمبادرة من الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأذربيجاني إلهام علييف من أجل إحلال السلام والاستقرار الدائمين بجنوب القوقاز في ديسمبر 2020.
وعقدت المنصة أول اجتماعاتها في العاصمة الروسية موسكو عام 2021 على مستوى نواب وزراء الخارجية فيما عقد الاجتماع الثاني في إيران عام 2023 على مستوى وزراء الخارجية وتبقي الدول أبوابها مفتوحة أمام جورجيا التي لم تختر المشاركة في الاجتماعين الأولين بسبب علاقاتها المتوترة مع روسيا. (النهاية)
ط ا / ه س ص



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