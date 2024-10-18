وزير الخارجية الروسي يتهم الغرب بتهديد الأمن في القوقاز

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
اسطنبول - 18 - 10 (كونا) -- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة إن دول الغرب مصدر التهديدات التي تستهدف الأمن في منطقة جنوب القوقاز.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب مشاركته في اجتماع منصة التعاون الإقليمي لجنوب القوقاز الذي عقد في إسطنبول.
وأشار لافروف إلى وجود تهديدات تستهدف أمن جنوب القوقاز بسبب محاولة "دول من خارج المنطقة فرض شروطها ومخططاتها هنا".
وذكر أن هذه المخططات لا تهدف إلى حل المشكلات بما يتماشى مع مصالح دول المنطقة وأن الصيغ التي تتمحور حول حلف شمال الأطلسي (ناتو) تتضمن نقل
عملية التكتلات إلى المنطقة وعرقلة مسار التنمية فيها.
وأوضح أن هذه التهديدات ناتجة عن محاولات الدول الغربية لزيادة نفوذها في المنطقة وإعاقة فرص التعاون بين دول المنطقة وروسيا.
وتطرق لافروف عن العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا مشيرا إلى أن المشكلات بين البلدين لم تحل بعد.
وأفاد بأن روسيا وتركيا وإيران اقترحت على أذربيجان وأرمينيا استخدام منصة التعاون الإقليمي لجنوب القوقاز لإتمام أعمال اتفاق السلام بينهما.
وحول تحسين العلاقات بين تركيا وأرمينيا قال لافروف إنه لا توجد خطط لإجراء محادثات حول هذه القضية في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن الجانب الأرميني يريد إجراء لقاءات مباشرة مع تركيا لفهم الإجراءات التي يجب القيام بها.
وتابع "أعتقد أن هذا مرتبط بشكل مباشر بعملية تحسين العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا ولذلك عرضنا تناول هذه القضايا معا".
وأشار لافروف إلى أن روسيا وإيران مستعدتان لتقديم الدعم في هذه القضايا.
ومنصة التعاون الإقليمي لجنوب القوقاز أطلقت بمبادرة من الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأذربيجاني إلهام علييف من أجل إحلال السلام والاستقرار الدائمين بجنوب القوقاز في ديسمبر 2020.
وعقدت المنصة أول اجتماعاتها في العاصمة الروسية موسكو عام 2021 على مستوى نواب وزراء الخارجية فيما عقد الاجتماع الثاني في إيران عام 2023 على مستوى وزراء الخارجية وتبقي الدول أبوابها مفتوحة أمام جورجيا التي لم تختر المشاركة في الاجتماعين الأولين بسبب علاقاتها المتوترة مع روسيا. (النهاية)
ط ا / ه س ص
MENAFN18102024000071011013ID1108796639
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