Saturday, 19 October 2024 12:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دولة الكويت: الشراكات الدولية وسيلة مثلى لتحقيق الأمن والسلام والعدالة

10/18/2024 8:14:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 18 - 10 (كونا) -- اعتبرت دولة الكويت اليوم الجمعة أن الشراكات الدولية تشكل وسيلة مثلى لتحقيق الأمن والسلام والعدالة بين الأمم مؤكدة أنها ستظل داعمة لكل جهد يصب في مصلحة الشعوب وعدالة قضاياها ويساهم في تعزيز الاستقرار العالمي.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والتي ألقاها الملحق الدبلوماسي شبيب العجمي أمام اللجنة الثانية للشؤون الاقتصادية تحت بند الشراكات العالمية.
وقال العجمي إنه في ظل التطورات المأساوية والتداعيات الخطرة على الأمن والسلم الدوليين التي يشهدها العالم تبرز أهمية الشراكات العالمية كحجر أساس لتحقيق الاستقرار ويصبح التعاون الدولي أمرا مهما لمواجهة هذه التداعيات.
ولفت في هذا الصدد إلى أن دولة الكويت كانت ولا تزال في طليعة الدول التي تدعم هذه الشراكات من خلال دورها الفاعل في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية ما يعكس "التزامنا الراسخ بدعم الدول المتضررة وتعزيز الاستقرار العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأوضح أن دولة الكويت قدمت على مدار العقود الماضية مساعدات إنسانية وتنموية عديدة فضلا عن أنها ساهمت في جهود إعادة الإعمار ودعم البنى التحتية والتعليم والرعاية الصحية في الدول التي تعاني من النزاعات المسلحة والأوضاع الصعبة والمأساوية.
وأشار الملحق الدبلوماسي إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة الذي يعاني من تدهور اقتصادي شديد نتيجة الحرب الشعواء والتي أدت إلى تدمير واسع للبنية التحتية والأراضي الزراعية والمراكز الصحية والتعليمية والنزوح الجماعي.
وتحدث أيضا عن معاناة الشعب اللبناني الشقيق الذي يواجه ذات المصير جراء استمرار هجمات الاحتلال "الهمجية" مشددا على أن ذلك يستدعي تفعيل الشراكات العالمية لمعالجة هذه التداعيات من خلال الإغاثة الإنسانية العاجلة لقطاع غزة ولبنان وصولا الى وقف شامل لإطلاق النار.
واعتبر العجمي أن تعزيز الشراكات العالمية ليس خيارا بل هو التزام دولي يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني على مستوى العالم والمنطقة.
ودعا العجمي في ختام كلمة الكويت إلى تعزيز التعاون الدولي من خلال آليات التمويل المبتكرة والإغاثة الانسانية وإعادة الاعمار في الدول النامية والمتضررة من الحروب. (النهاية)

ع س ت / ر ج



MENAFN18102024000071011013ID1108796637

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث