ثم واكبت عصر التكنولوجيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولكن‭ ‬بي‭ ‬حنين‭ ‬شديد‭ ‬إلى‭ ‬صحافة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الكمبيوتر،‭ ‬مثل‭ ‬حنيني‭ ‬إلى‭ ‬عالم‭ ‬الطباشير‭ (‬التدريس‭)‬،‭ ‬لأنني‭ ‬من‭ ‬جيل‭ ‬مش‭ ‬‮«‬وِش‭ ‬نعمة‮»‬،‭ ‬يستمتع‭ ‬بإنجاز‭ ‬الأمور‭ ‬بالمكابدة‭ ‬والجهد‭ ‬الجهيد،‭ ‬وبالمصري‭ ‬لا‭ ‬نحب‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نأكلها‭ ‬والعة‮»‬،‭ ‬بل‭ ‬نحب‭ ‬أن‭ ‬نولعها‭ ‬ونطبخها‭ ‬بأنفسنا‭ ‬على‭ ‬نار‭ ‬هادئة،‭ ‬ولكنني‭ ‬اعترف‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬بأن‭ ‬لحاقي‭ ‬بعصر‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬قد‭ ‬جدد‭ ‬شبابي‭. ‬كنا‭ ‬فين‭ ‬وبقينا‭ ‬فين،‭ ‬فسبحانه‭ ‬الذي‭ ‬جعل‭ ‬جعفر‭ ‬الممنوع‭ ‬من‭ ‬الصرف‭ ‬في‭ ‬اي‭ ‬بورصة‭ ‬عالمية،‭ ‬يجلس‭ ‬الآن‭ ‬يكتب‭ ‬هذه‭ ‬الكلمات‭ ‬على‭ ‬الكمبيوتر،‭ ‬بل‭ ‬ويتلذذ‭ ‬عندما‭ ‬يكتشف‭ ‬أنه‭ ‬يفهم‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الامور‭ ‬أفضل‭ ‬مما‭ ‬يفهم‭ ‬الكمبيوتر،‭ ‬ونصيحة‭ ‬لكثيرين‭ ‬يعتقدون‭ ‬أنهم‭ ‬أخطأوا‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬كلمة‭ ‬أو‭ ‬جملة‭ ‬ما،‭ ‬لأن‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬وضع‭ ‬تحتها‭ ‬خطا‭ ‬أحمر‭: ‬الكمبيوتر‭ ‬ليس‭ ‬دائما‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬بل‭ ‬وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بقواعد‭ ‬الإملاء‭ ‬والنحو‭ ‬العربية،‭ ‬قد‭ ‬‮«‬يوديك‭ ‬في‭ ‬داهية‮»‬،‭ ‬بل‭ ‬وحتى‭ ‬في‭ ‬الانجليزية‭ ‬فإنه‭ ‬وإلى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يعترف‭ ‬بالجملة‭ ‬التي‭ ‬فيها‭ ‬الفاعل‭ ‬مبني‭ ‬على‭ ‬المجهول‭ ‬ passive ‭ ‬ voice ‭.‬

وكتبت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عن‭ ‬احتفائنا‭ ‬كصحفيين‭ ‬بالفاكس،‭ ‬بدرجة‭ ‬أننا‭ ‬في‭ ‬جريدة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإماراتية،‭ ‬كنا‭ ‬نحسد‭ ‬محررا‭ ‬مكلفا‭ ‬فقط‭ ‬بالجلوس‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬الفاكس‭ ‬ليتسلم‭ ‬رسائل‭ ‬المراسلين‭ ‬ويزودهم‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬الخطية‭ ‬عبر‭ ‬الفاكس‭: ‬تابعوا‭ ‬تطورات‭ ‬الحادث‭ ‬كذا‭ ‬وكذا‭. ‬نريد‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬حول‭ ‬الموضوع‭.. ‬حاول‭ ‬ان‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬من‭ ‬مصدر‭ ‬‮«‬أقوى‮»‬،‭ ‬ومنشأ‭ ‬الحسد‭ ‬هو‭ ‬أننا‭ ‬كنا‭ ‬نعتقد‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬مقتضيات‭ ‬الانصاف‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬دوريا‭ ‬بحيث‭ ‬نتناوب‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬الفاكس،‭ ‬ولك‭ ‬ان‭ ‬تتخيل‭ ‬مقدار‭ ‬خجلي‭ ‬عندما‭ ‬اكتشفت‭ ‬ان‭ ‬ارسال‭ ‬واستقبال‭ ‬نصوص‭ ‬مكتوبة‭ ‬بذلك‭ ‬الجهاز‭ ‬لا‭ ‬يتطلب‭ ‬اي‭ ‬مهارات،‭ ‬بدرجة‭ ‬انني‭ ‬ومن‭ ‬باب‭ ‬رد‭ ‬الاعتبار‭ ‬لنفسي‭ ‬اشتريت‭ ‬جهاز‭ ‬فاكس‭ ‬وقمت‭ ‬بتركيبه‭ ‬في‭ ‬بيتي‭ ‬ولا‭ ‬أذكر‭ ‬أنني‭ ‬وعلى‭ ‬مدى‭ ‬سنوات،‭ ‬وحتى‭ ‬ألقيت‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬برميل‭ ‬النفايات‭ ‬ارسلت‭ ‬به‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬نصين‭ ‬أو‭ ‬ثلاثة‭ (‬وكانت‭ ‬جميعها‭ ‬بدون‭ ‬مناسبة‭ ‬أو‭ ‬جدوى‭ ‬أو‭ ‬داعٍ،‭ ‬ولكن‭ ‬فقط‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بأنني‭ ‬عندي‭ ‬فاكس‭)‬

ومن‭ ‬حقي‭ ‬ان‭ ‬افتخر‭ ‬بأنني‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬خلق‭ ‬الله‭ ‬استخداما‭ ‬للإنترنت،‭ ‬وأعرف‭ ‬كل‭ ‬المواقع‭ ‬التي‭ ‬أجد‭ ‬فيها‭ ‬ما‭ ‬اشتهي‭ ‬من‭ ‬أخبار‭ ‬وحكايات،‭ ‬وصور‭ ‬ومقاطع‭ ‬فيديو،‭ ‬بل‭ ‬تعلمت‭ ‬قرصنة‭ ‬الأفلام‭ ‬وأشاهد‭ ‬الكثير‭ ‬منها‭ ‬ببلاش،‭ ‬ثم‭ ‬واكبت‭ ‬العصر‭ ‬وصارت‭ ‬لي‭ ‬4‭ ‬صفحات‭ ‬فيسبوك،‭ ‬أنشر‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬منها‭ ‬مقالاتي‭ ‬القديمة‭ ‬وفي‭ ‬الأخريات‭ ‬مواضيع‭ ‬قابلة‭ ‬للأخذ‭ ‬والرد،‭ ‬وتحت‭ ‬ضغوط‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الأصدقاء‭ ‬أنشأت‭ ‬حسابا‭ ‬في‭ ‬تويتر‭ (‬الذي‭ ‬صار‭ ‬إكس‭). ‬وجاءت‭ ‬الضغوط‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬شخصا‭ ‬انتحل‭ ‬شخصيتي‭ ‬وسيرتي‭ ‬وصورتي‭ ‬في‭ ‬تويتر،‭ ‬وبعد‭ ‬فتح‭ ‬الحساب‭ ‬اكتشفت‭ ‬أنني‭ ‬مطالب‭ ‬بالتغريد،‭ ‬ولأنني‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬محافظة‭ ‬تعتبر‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬يغرد‭ ‬‮«‬مش‭ ‬راجل‮»‬،‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬قط‭ ‬أن‭ ‬تعاملت‭ ‬بتويتر‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭.‬