ولّعت في الطاولة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

} ‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬انتخابات‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬الأخرى‭ ‬فإن‭ ‬اتحاد‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬قد‭ ‬يشهد‭ ‬مسارا‭ ‬انتخابيّا‭ ‬ساخنا؛‭ ‬وهو‭ ‬ليس‭ ‬بالغريب‭ ‬عليه‭ ‬لأنه‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬حصل‭ ‬ذلك‭ ‬قبلا،‭ ‬وأيضا‭ ‬كانت‭ ‬الرئيس‭ ‬الحالي‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬الخليفة‭ ‬طرفا؛‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬ولّدتها‭ ‬اللعبة‭ ‬لاعبة‭ ‬ثم‭ ‬إدارية‭ ‬فرئيس‭ ‬لها،‭ ‬وبذلك‭ ‬هي‭ ‬ليس‭ ‬بغريبة‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الاتحاد‭.‬





} ‭ ‬وبحسب‭ ‬المسار‭ ‬والمتابعة،‭ ‬فإن‭ ‬المنافس‭ ‬للرئيس‭ ‬الحالي‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬اللعبة‭ ‬وهو‭ ‬حمد‭ ‬بو‭ ‬حجي،‭ ‬مرشحا‭ ‬عن‭ ‬ناديه‭ ‬البحرين؛‭ ‬والذي‭ ‬ينشط‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭ ‬ومثل‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬خليجية‭ ‬وعربية‭ ‬باعتباره‭ ‬بطلا‭ ‬للأندية،‭ ‬وحيث‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬قلائلها‭ ‬ممن‭ ‬ينفق‭ ‬بسخاء‭ ‬واستقطب‭ ‬نجوما‭ ‬من‭ ‬نواد‭ ‬أخرى‭.‬





} ‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬تحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬بين‭ ‬الأندية‭ ‬الأعضاء‭ ‬وفي‭ ‬الوسط‭ ‬الرياضي؛‭ ‬بما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ (‬كاريزما‭) ‬ومن‭ ‬مسار‭ ‬تاريخي،‭ ‬ووجود‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬وفي‭ ‬البطولات‭ ‬النسوية‭ ‬الخليجية؛‭ ‬ولذا‭ ‬حين‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬تزكية‭ ‬مسبقة‭ ‬مُعلنة‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الاندية‭ ‬فذلك‭ ‬أمرٌ‭ ‬طبيعي‭ ‬لقلبها‭ ‬منهم‭!‬





} ‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬ترشح‭ ‬النجم‭ ‬بوحجي؛‭ ‬باعتباره‭ ‬يحمل‭ ‬طموحات‭ ‬التغيير‭ ‬إلى‭ ‬الأفضل؛‭ ‬كما‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة،‭ ‬وقد‭ ‬تكون‭ ‬له‭ ‬رؤية‭ ‬يُريد‭ ‬تطبيقها‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أفضل‭ ‬مما‭ ‬هو‭ ‬عليه‭ ‬حاليّا؛‭ ‬وهذا‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬قناعة‭ ‬الأندية‭ ‬بالبرنامج‭ ‬الترشحي‭ ‬له،‭ ‬رغم‭ ‬قناعتي‭ ‬بأنه‭ ‬يفضل‭ ‬تدرُّجه‭ ‬في‭ ‬المناصب‭ ‬الإدارية‭!‬





} ‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬اتحاد‭ ‬الطاولة‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬نقلة‭ ‬نوعيّة‭ ‬تواكب‭ ‬طفرته‭ ‬الميدانية‭ ‬بوجود‭ ‬الصالة‭ ‬الخاصة؛‭ ‬بزيادة‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬تسويق‭ ‬تنعش‭ ‬اللعبة‭ ‬وتزيد‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬الأندية‭ ‬بها؛‭ ‬لأن‭ ‬تناقص‭ ‬عدد‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬مردّه‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬دعم‭ ‬مناسب‭ ‬لها،‭ ‬ولا‭ ‬حوافز‭ ‬ماديّة‭ ‬مُغرية‭ ‬للأبطال‭. ‬





} ‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬حال‭ ‬هذا‭ ‬الاتحاد‭ ‬الذي‭ ‬تولّد‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬سبعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الفائت‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬وشهد‭ ‬طفرة‭ ‬في‭ ‬العضوية‭ ‬والمسابقات‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬صالات‭ ‬الأندية؛‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬شعبيتها‭ ‬آنذاك؛‭ ‬لكنها‭ ‬شهدت‭ ‬تراجعا‭ ‬لقلة‭ ‬الدعم،‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬تستعيد‭ ‬بريقها‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬والأكاديميات‭ ‬النادوية‭.‬