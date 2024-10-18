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وفاة رجل في المستشفى بعد ((كتم)) تنبيه جهاز مراقبة القلب من قبل أحد الموظفين

10/18/2024 5:03:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أفادت‭ ‬تحقيقات‭ ‬بأن‭ ‬رجلا‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كتم‮»‬‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬الموظفين‭ ‬تنبيهًا‭ ‬من‭ ‬جهاز‭ ‬مراقبة‭ ‬القلب‭ ‬الخاص‭ ‬به‭.‬

وتوفي‭ ‬جون‭ ‬فولون،‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬78‭ ‬عامًا،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬انفصل‭ ‬سلك‭ ‬من‭ ‬جهاز‭ ‬مراقبة‭ ‬القلب‭ ‬الخاص‭ ‬به،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تشغيل‭ ‬إنذار‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬الممرضات‭ ‬ثم‭ ‬تم‭ ‬إيقاف‭ ‬تشغيله‭.‬

وأبلغت‭ ‬محكمة‭ ‬الطبيب‭ ‬الشرعي‭ ‬أن‭ ‬فولون‭ ‬لم‭ ‬يتحدث‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬الموظفين‭ ‬مدة‭ ‬30‭ ‬دقيقة‭ ‬أخرى‭ ‬وترك‭ ‬بدون‭ ‬جهاز‭ ‬مراقبة‭ ‬يعمل‭ ‬مدة‭ ‬تقدر‭ ‬بنحو‭ ‬1.5‭ ‬ساعة،‭ ‬ثم‭ ‬توفي‭ ‬بعد‭ ‬محاولات‭ ‬إنعاش‭ ‬فاشلة‭.‬

وبحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬التلغراف‭ ‬‮«‬ The ‭ ‬ Telegraph ‮»‬‭ ‬زار‭ ‬فولون‭ ‬طبيبه‭ ‬العام‭ ‬وهو‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬آلام‭ ‬في‭ ‬الصدر‭ ‬وضيق‭ ‬في‭ ‬التنفس‭ ‬حيث‭ ‬كشفت‭ ‬الاختبارات‭ ‬أنه‭ ‬عانى‭ ‬من‭ ‬انسداد‭ ‬في‭ ‬الشريان‭ ‬التاجي‭ ‬الأيمن‭.‬

ونُقل‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬جامعة‭ ‬ويلز‭ ‬في‭ ‬كارديف‭ ‬حيث‭ ‬خضع‭ ‬لعملية‭ ‬ناجحة‭ ‬لتركيب‭ ‬دعامة‭ ‬لإزالة‭ ‬الانسداد‭. ‬وسمع‭ ‬التحقيق‭ ‬أنه‭ ‬حقق‭ ‬تقدمًا‭ ‬جيدًا‭ ‬بعد‭ ‬العملية‭ ‬وأنه‭ ‬كان‭ ‬يعتني‭ ‬بنفسه‭ ‬بشكل‭ ‬مستقل‭ ‬في‭ ‬الجناح‭.‬

لكن‭ ‬جهاز‭ ‬مراقبة‭ ‬جديدا‭ ‬أظهر‭ ‬‮«‬انسدادًا‭ ‬كاملاً‭ ‬في‭ ‬القلب‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬استدعى‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬حاجته‭ ‬إلى‭ ‬جهاز‭ ‬تنظيم‭ ‬ضربات‭ ‬القلب‭ ‬الدائم‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬تعافيه‭.‬

وتم‭ ‬تتبع‭ ‬حالة‭ ‬فولون‭ ‬باستخدام‭ ‬جهاز‭ ‬مراقبة‭ ‬عن‭ ‬بُعد‭ ‬يعرض‭ ‬ضربات‭ ‬القلب‭ ‬والنشاط‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬الممرضات‭ ‬المركزية‭. ‬وفي‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬57‭ ‬صباحًا‭ ‬انفصل‭ ‬أحد‭ ‬الأسلاك،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تفعيل‭ ‬إنذار‭ ‬في‭ ‬المحطة‭. ‬وتم‭ ‬‮«‬الاعتراف‮»‬‭ ‬بالإنذار‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬04‭ ‬صباحًا،‭ ‬لكنه‭ ‬‮«‬كتمه‭ ‬أحد‭ ‬الموظفين‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬المريض،‭ ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬الطبيب‭ ‬الشرعي‭.‬

وتم‭ ‬التحدث‭ ‬مع‭ ‬فولون‭ ‬للمرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬30‭ ‬صباحًا،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُكتشف‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬8‭:‬45‭ ‬صباحًا‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬استجابة‮»‬‭ ‬نتيجة‭ ‬توقف‭ ‬القلب‭ ‬وتوفي‭ ‬بعد‭ ‬محاولات‭ ‬إنعاش‭ ‬فاشلة‭.‬

وفي‭ ‬تقرير‭ ‬حول‭ ‬منع‭ ‬حدوث‭ ‬وفيات‭ ‬مستقبلية‭ ‬أعرب‭ ‬الطبيب‭ ‬الشرعي‭ ‬غاينور‭ ‬كيناستون‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقه‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬وفاة‭ ‬فولون،‭ ‬محذرًا‭ ‬هيئة‭ ‬صحة‭ ‬كارديف‭ ‬وفايل‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحوادث‭ ‬قد‭ ‬تتكرر‭ ‬مع‭ ‬مرضى‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬‮«‬ظروف‭ ‬مشابهة‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أجهزة‭ ‬المراقبة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يتم‭ ‬فحصها‭ ‬باستمرار‮»‬‭ ‬وأنه‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬إسكات‭ ‬إنذار‭ ‬المريض‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬خطر‭ ‬عدم‭ ‬مراقبة‭ ‬المريض‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬يظل‭ ‬قائمًا‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬أُرسل‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬هيئة‭ ‬صحة‭ ‬كارديف‭ ‬وفايل،‭ ‬ومنحت‭ ‬مهلة‭ ‬للرد‭ ‬حتى‭ ‬8‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭.‬

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