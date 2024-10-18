دراسة: المشي وإن 10 ثوان فقط يحسن الصحة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشارت دراسة جديدة إلى أن المشي القصير مدة 10 ثوانٍ فقط قد يكون مفيداً للصحة.
وبحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية فقد وجدت الدراسة، التي أجراها علماء في جامعة ميلانو، أن الأشخاص الذين يمشون في فترات تتراوح بين 10 و30 ثانية، مع فترات راحة بينها مسافة ما، يستهلكون المزيد من الطاقة ويحرقون المزيد من السعرات الحرارية مقارنة بالمشي المستمر لنفس المسافة.
وقد سار المتطوعون الذين شاركوا في الدراسة فترات زمنية متفاوتة، بما في ذلك بضعة ثوان مع فترات راحة قصيرة بينها، ومدة أطول تصل إلى أربع دقائق.
ووجد العلماء أن هذه «المشيات القصيرة» تستهلك ما يصل إلى 60 في المائة من الطاقة أكثر من فترات أطول من المشي أو التسلق، على الرغم من عدم تغير المسافة. وأشاروا إلى أن استهلاك المزيد من الطاقة يؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية ويحسن الصحة.
وقال الدكتور فرانشيسكو لوتشيانو المؤلف الرئيسي للدراسة: «عندما نسير فترات قصيرة نستخدم المزيد من الطاقة ونستهلك المزيد من الأكسجين للوصول إلى نفس المسافة التي قد نستهلك طاقة وأكسجيناً أقل للوصول إليها إذا مشينا إليها مباشرة فترة طويلة من الوقت».
وأضاف: «الأمر يشبه امتلاك سيارة تستهلك المزيد من الوقود خلال الكيلومترات القليلة الأولى مقارنة بما تستهلكه بعد ذلك».
وأشار إلى أن الدراسة تُظهر مدى أهمية النهوض والتحرك وعدم الجلوس فترات طويلة من الوقت، حتى لو قام الشخص بالمشي عدة ثوانٍ فقط.
MENAFN18102024000055011008ID1108796505
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.