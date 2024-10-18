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دراسة: المشي وإن 10 ثوان فقط يحسن الصحة

10/18/2024 5:03:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشارت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشي‭ ‬القصير‭ ‬مدة‭ ‬10‭ ‬ثوانٍ‭ ‬فقط‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬مفيداً‭ ‬للصحة‭.‬

وبحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الإندبندنت‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬فقد‭ ‬وجدت‭ ‬الدراسة،‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬علماء‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ميلانو،‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يمشون‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬و30‭ ‬ثانية،‭ ‬مع‭ ‬فترات‭ ‬راحة‭ ‬بينها‭ ‬مسافة‭ ‬ما،‭ ‬يستهلكون‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬ويحرقون‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمشي‭ ‬المستمر‭ ‬لنفس‭ ‬المسافة‭.‬

وقد‭ ‬سار‭ ‬المتطوعون‭ ‬الذين‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬فترات‭ ‬زمنية‭ ‬متفاوتة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بضعة‭ ‬ثوان‭ ‬مع‭ ‬فترات‭ ‬راحة‭ ‬قصيرة‭ ‬بينها،‭ ‬ومدة‭ ‬أطول‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬دقائق‭.‬

ووجد‭ ‬العلماء‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬المشيات‭ ‬القصيرة‮»‬‭ ‬تستهلك‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬فترات‭ ‬أطول‭ ‬من‭ ‬المشي‭ ‬أو‭ ‬التسلق،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬تغير‭ ‬المسافة‭. ‬وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استهلاك‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬حرق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬ويحسن‭ ‬الصحة‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬فرانشيسكو‭ ‬لوتشيانو‭ ‬المؤلف‭ ‬الرئيسي‭ ‬للدراسة‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬نسير‭ ‬فترات‭ ‬قصيرة‭ ‬نستخدم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬ونستهلك‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأكسجين‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬نفس‭ ‬المسافة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬نستهلك‭ ‬طاقة‭ ‬وأكسجيناً‭ ‬أقل‭ ‬للوصول‭ ‬إليها‭ ‬إذا‭ ‬مشينا‭ ‬إليها‭ ‬مباشرة‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الوقت‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬الأمر‭ ‬يشبه‭ ‬امتلاك‭ ‬سيارة‭ ‬تستهلك‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬خلال‭ ‬الكيلومترات‭ ‬القليلة‭ ‬الأولى‭ ‬مقارنة‭ ‬بما‭ ‬تستهلكه‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدراسة‭ ‬تُظهر‭ ‬مدى‭ ‬أهمية‭ ‬النهوض‭ ‬والتحرك‭ ‬وعدم‭ ‬الجلوس‭ ‬فترات‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الوقت،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬قام‭ ‬الشخص‭ ‬بالمشي‭ ‬عدة‭ ‬ثوانٍ‭ ‬فقط‭. ‬

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