ماسك يحذر من إفلاس الولايات المتحدة بسبب الإنفاق الحكومي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬ماسك‭ ‬في‭ ‬تجمع‭ ‬حاشد‭ ‬بولاية‭ ‬بنسلفانيا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬إنفاق‭ ‬الحكومة‭ ‬الأمريكية‭ ‬سيقود‭ ‬البلاد‭ ‬إلى‭ ‬الإفلاس،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬سبب‭ ‬التضخم‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬خفض‭ ‬الإنفاق‭ ‬الحكومي‭ ‬بشكل‭ ‬جذري‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬نواجه‭ ‬ديونا‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬سدادها‮»‬‭.‬

وأطلق‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬الفطرة‭ ‬السليمة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قضية‭ ‬مثيرة‭ ‬للجدل،‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يفوز‭ ‬بانتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬لأن‭ ‬مستقبل‭ ‬العالم‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬المحك‮»‬‭.‬

وتعتبر‭ ‬بنسلفانيا‭ ‬ولاية‭ ‬متأرجحة،‭ ‬ولا‭ ‬تعطي‭ ‬أفضلية‭ ‬واضحة‭ ‬لأحد‭ ‬الطرفين‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة،‭ ‬فيما‭ ‬يتفق‭ ‬الخبراء‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تصويت‭ ‬الولاية‭ ‬قد‭ ‬يقرر‭ ‬مصير‭ ‬الانتخابات‭.‬

وفي‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬نشر‭ ‬مكتب‭ ‬الميزانية‭ ‬التابع‭ ‬للكونجرس‭ ‬الأمريكي‭ ‬تقريرا‭ ‬يفيد‭ ‬بأن‭ ‬الدين‭ ‬الوطني‭ ‬للبلاد‭ ‬سيرتفع‭ ‬إلى‭ ‬166 % ‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاثين‭ ‬المقبلة‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬استبعاد‭ ‬خطر‭ ‬زيادة‭ ‬النسبة‭ ‬إلى‭ ‬250 % ‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭.‬

وخلال‭ ‬فترة‭ ‬رئاسة‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬زاد‭ ‬الدين‭ ‬الوطني‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬28‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬34‭.‬5‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

ونما‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬الأمريكي‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬العام‭ ‬المالي‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بوتيرة‭ ‬قياسية‭ ‬بلغت‭ ‬347‭.‬6‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬يومين‭ ‬وصعد‭ ‬إلى‭ ‬35‭.‬67‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭.‬