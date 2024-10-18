السماح لبعض اللبـنـانيين بالبقاء مـؤقـتـا فـي أمـريكا بسـبب الحرب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬اللبنانيّين‭ ‬المؤهّلين‭ ‬سيتمكنون‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬استحدثته‭ ‬بسبب‭ ‬النزاع‭ ‬المسلّح‭ ‬الحالي‭ ‬والظروف‭ ‬الاستثنائية‭ ‬والمؤقتة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬ستُقبل‭ ‬طلباتهم‭ ‬سيكونون‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬بينما‭ ‬تناقش‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حلّ‭ ‬دبلوماسي‭ ‬يضمن‭ ‬الاستقرار‭ ‬والأمن‭ ‬الدائمين‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬ولبنان‭.‬

وهذا‭ ‬البرنامج‭ ‬يختلف‭ ‬عن‭ ‬برنامج‭ ‬آخر‭ ‬معمول‭ ‬به‭ ‬أساساً،‭ ‬ويحدّ‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬ترحيل‭ ‬اللبنانيين‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬