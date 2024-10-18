السماح لبعض اللبـنـانيين بالبقاء مـؤقـتـا فـي أمـريكا بسـبب الحرب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أمس أنها ستسمح لبعض المواطنين اللبنانيين بالبقاء مؤقتاً في الولايات المتحدة، والتقدّم بطلب للحصول على تصريح عمل، وذلك بسبب الحرب الدائرة حالياً في بلدهم.
وقالت الوزارة في بيان إن اللبنانيّين المؤهّلين سيتمكنون من الاستفادة من هذا البرنامج الذي استحدثته بسبب النزاع المسلّح الحالي والظروف الاستثنائية والمؤقتة في لبنان.
وأضافت أن أولئك الذين ستُقبل طلباتهم سيكونون قادرين على البقاء في البلاد بينما تناقش الولايات المتحدة التوصل إلى حلّ دبلوماسي يضمن الاستقرار والأمن الدائمين على الحدود بين إسرائيل ولبنان.
وهذا البرنامج يختلف عن برنامج آخر معمول به أساساً، ويحدّ من عمليات ترحيل اللبنانيين من الولايات المتحدة.
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