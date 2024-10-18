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بحضور ديانا الجهرمي:الجامعة الخليجية تطلق فعاليات ((أسبوع الاستدامة)) بنسخته الأولى

10/18/2024 5:03:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بحضور‭ ‬الأمين‭ ‬العامِّ‭ ‬لمجلس‭ ‬التَّعليم‭ ‬العالي‭ ‬الدُّكتورة‭ ‬ديانا‭ ‬عبدالكريم‭ ‬الجهرمي،‭ ‬تعلن‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجيَّة‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الأحد،‭ ‬الموافق‭ ‬20‭ ‬أكتوبر2024،‭ ‬في‭ ‬مقرِّها‭ ‬بمنطقة‭ ‬سند‭ ‬افتتاح‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬أسبوع‭ ‬الاستدامة‮»‬‭ ‬بنسخته‭ ‬الأولى،‭ ‬الَّذي‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬الجامعة‭ ‬بدورها‭ ‬الرياديِّ‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستدامة‭ ‬والتّوعية‭ ‬بأهمِّية‭ ‬تبني‭ ‬الممارسات‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬جوانب‭ ‬الحياة‭. ‬وستشهد‭ ‬الفعاليَّة‭ ‬مشاركةً‭ ‬واسعةً‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬جهات‭ ‬حكومية‭ ‬وخاصة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬ووزارة‭ ‬الأشغال،‭ ‬ووزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتَّخطيط‭ ‬العمرانيِّ،‭ ‬ووزارة‭ ‬الصِّناعة،‭ ‬ووزارة‭ ‬الصِّحَّة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشَّركات‭ ‬الخاصَّة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬شركة‭ ‬ STC ‭ ‬الرَّاعي‭ ‬الألماسي،‭ ‬وشركة‭ ‬ Insomea ‭ ‬الرَّاعي‭ ‬الذَّهبيُّ،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬رعاية‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشَّركات‭ ‬الأخرى‭ ‬الَّتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭.‬

وسيشهد‭ ‬أسبوع‭ ‬الاستدامة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬الَّتي‭ ‬تتضمَّن‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬ومحاضرات‭ ‬حول‭ ‬إعادة‭ ‬التَّدوير،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الموارد،‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬للتَّقليل‭ ‬من‭ ‬النُّفايات،‭ ‬وتسعى‭ ‬الجامعة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬إلى‭ ‬إشراك‭ ‬الطُّلَّاب‭ ‬والمجتمع‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسَّسات،‭ ‬لتسهم‭ ‬بذلك‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬بيئة‭ ‬جامعيَّة‭ ‬مستدامة‭ ‬ومجتمع‭ ‬متكامل‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬التَّنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الَّتي‭ ‬وضعتها‭ ‬الأمم‭ ‬المتَّحدة،‭ ‬حيث‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬البيئة،‭ ‬ودعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الأخضر،‭ ‬وتقليل‭ ‬الآثار‭ ‬السَّلبيَّة‭ ‬على‭ ‬الكوكب‭.‬

كما‭ ‬تهدف‭ ‬الجامعة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬وعي‭ ‬المجتمع‭ ‬بأهمية‭ ‬الاستدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبنِّي‭ ‬ممارسات‭ ‬مسؤولة،‭ ‬مثل‭ ‬تقليل‭ ‬استهلاك‭ ‬الطَّاقة‭ ‬والمياه،‭ ‬وزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬الطَّبيعيَّة‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭.‬

ويعتبر‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬خطوةً‭ ‬أساسيَّةً‭ ‬نحو‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬أكثر‭ ‬وعيًا،‭ ‬ممَّا‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابيًّا‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬ويحفِّز‭ ‬الابتكار‭ ‬والتَّغيير‭ ‬في‭ ‬السُّلوكيَّات‭ ‬اليوميَّة‭ ‬لتحقيق‭ ‬مستقبلٍ‭ ‬أفضل‭ ‬للجميع‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الحدث،‭ ‬أكَّد‭ ‬البروفيسور‭ ‬مهنَّد‭ ‬المشهداني‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجيَّة‭ ‬أنَّ‭ ‬‮«‬أسبوع‭ ‬الاستدامة‮»‬‭ ‬يأتي‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬الجامعة‭ ‬بالسَّير‭ ‬على‭ ‬نهج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة،‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭.‬

وأضاف‭: ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجيَّة،‭ ‬نحن‭ ‬نؤمن‭ ‬بأهمِّيَّة‭ ‬التَّوازن‭ ‬بين‭ ‬التَّقدُّم‭ ‬الأكاديميِّ‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭. ‬ونسعى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬جزءًا‭ ‬فاعلاً‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬مستدام،‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬موارده‭ ‬الطَّبيعيَّة‭ ‬واستثمارها‭ ‬بشكل‭ ‬مسؤول،‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬لتحقيق‭ ‬تنمية‭ ‬مستدامة‭ ‬تشمل‭ ‬كافَّة‭ ‬القطاعات‭ ‬وتؤسِّس‭ ‬لمستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭.‬

وصرَّح‭ ‬الدُّكتور‭ ‬عمر‭ ‬بليبش،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬تنظيم‭ ‬‮«‬أسبوع‭ ‬الاستدامة‮»‬‭ ‬ومدير‭ ‬مركز‭ ‬التَّنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬الجامعة،‭ ‬أنَّ‭ ‬‮«‬أسبوع‭ ‬الاستدامة‮»‬‭ ‬يمثِّل‭ ‬منصَّةً‭ ‬مهمَّةً‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والخبرات‭ ‬حول‭ ‬التَّحدِّيات‭ ‬البيئيَّة‭ ‬والاقتصاديَّة‭ ‬الَّتي‭ ‬تواجه‭ ‬المجتمع‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجيَّة‭ ‬بدورها‭ ‬الرَّائد‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاستدامة‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬البيئيَّة‭ ‬والمجتمعيَّة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلِّي‭ ‬والإقليمي‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬‮«‬أسبوع‭ ‬الاستدامة‮»‬‭ ‬يتضمَّن‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوِّعة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬والفعَّاليَّات،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬تفاعليَّة‭ ‬حول‭ ‬قضايا‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الطَّاقة،‭ ‬وإعادة‭ ‬التَّدوير،‭ ‬وإدارة‭ ‬النُّفايات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حلقات‭ ‬نقاش‭ ‬بمشاركة‭ ‬خبراء‭ ‬محلِّيِّين‭ ‬ودوليِّين‭ ‬حول‭ ‬التَّحدِّيات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ (‬ SDGs ‭) ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭. ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬افتتاح‭ ‬‮«‬نادي‭ ‬الاستدامة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الجامعة،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬18‭ ‬طالبًا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬كليات‭ ‬الجامعة‭ ‬للانضمام‭ ‬إليه،‭ ‬حيث‭ ‬سيعملون‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬ومبادرات‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬الحرم‭ ‬الجامعي‭ ‬والمجتمع‭ ‬المحلي،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬وعي‭ ‬الطلَّاب‭ ‬بأهمية‭ ‬الاستدامة‭ ‬ويشجعهم‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬ملموسة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وقد‭ ‬أعلنت‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬تمَّ‭ ‬تخصيص‭ ‬10‭ ‬دقائق‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬كل‭ ‬محاضرة‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬المنصرم‭ ‬لمناقشة‭ ‬أهداف‭ ‬التَّنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الـ17‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬وعي‭ ‬الطلبة‭ ‬بأهمِّيَّة‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭. ‬

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