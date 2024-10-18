الاختبار التقييمي: %68 متوسط أداء الصف الـ3 بالعربية و%69 بالرياض

MENAFN - Khaberni) خبرني - أوصت نتائج الاختبار التقييمي لطلبة الصف الثالث الأساسي للعام الدراسي 2023-2024، بتعزيز مواطن قوة ومعالجة مواطن ضعف الطلبة، بوضع خطط علاجية وإجراءات واضحة ومحددة زمنيا، وتحديد أفضل الاستراتيجيات والطرائق والأساليب التعليمية التي يتوجب على المعلمين استخدامها في التعليم.

كما دعت إلى مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين عن طريق إعداد أوراق عمل وأنشطة، بهدف إتقان الطلبة المهارات التي أظهرت النتائج ضعف الطلبة فيها، وزيادة الاهتمام بتوظيف مهارة الاستماع في الغرفة الصفية، وتكثيف مجتمعات التعلم والزيارات الميدانية لمتابعة تطبيق الخطط العلاجية، بحسب الغد.

وكشفت النتائج التي أجرتها وزارة التربية والتعليم في أيار (مايو) الماضي، أن متوسط أداء الطلبة العام في المملكة باللغة العربية بلغ 68 %، وفي الرياضيات 69 %.

وأظهرت نتائج الدراسة للاختبار الذي استهدف مدارس حكومية وخاصة، ومدارس ثقافة عسكرية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عن طريق 25 فقرة اختيار من متعدد، أن متوسط الأداء العام على مستوى المملكة لطلبة الصف الثالث في مبحثي اللغة العربية والرياضيات، قد جاء بمستوى الأداء الثاني وفقا لمستويات الأداء الأربعة، والتي تشير الى أن "الطالب يظهر امتلاكه لمعظم المعارف والمهارات المطلوبة، ويحقق النتاجات التعليمية ويحتاج لتوجيه".

ويهدف الاختبار للتعرف على المستوى التعليمي لطلبة هذا الصف في المهارات الأساسية بالمبحثين، وتزويد المعلمين بمعلومات عن جوانب القوة وفرص التحسين في أداء طلبتهم لتساعدهم على متابعة الطلبة، ووضع خطط علاجية مناسبة لهم وفقا لنتائج الاختبار، وتقديم معلومات ذات موثوقية لمتخذي القرارات المتعلقة بالمناهج الدراسية، ليجري التركيز على المهارات الأكثر تدنيا حسب النتائج.

وأوضحت الدراسة المنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني، أن مجتمع الدراسة تكون من جميع طلبة الصف الثالث الأساسي وعددهم 183963، إذ قسم مجتمع الدراسة إلى عينتين متساويتين وعلى نحو عشوائي، وبلغ حجم العينة 164550 طالبا وطالبة، منهم 83149 طالبا و81401 طالبة، إذ تقدمت العينة الأولى لاختبار اللغة العربية، والثانية إلى الرياضيات، وبخصوص محور الاستماع، فطبق على عينة عشوائية تكونت من 104 مدارس في أقاليم المملكة الثلاثة بواقع 2421 طالبا وطالبة.

وكشفت نتائج دراسة عن وجود فروق دالة إحصائيا في أداء طلبة هذا الصف في مبحث اللغة العربية ولصالح الإناث، في حين لم تظهر النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في اداء طلبة الصف الثالث الأساسي في مبحث الرياضيات، وبينت أن أداءهم في محور الاستماع بإقليم الوسط، جاء بالمرتبة الأولى، تلاه إقليم الشمال بالمرتبة الثانية، وفي الثالثة إقليم الجنوب.

وركز اختبار اللغة العربية، على قراءة نص قراءة سليمة، مراعيا علامات الترقيم وفهم معاني مفرداته وتراكيبه ودلالاته، ومحاكاة الأساليب والأنماط اللغوية المقررة، وكتابة القضايا الإملائية كتابة صحيحة، بالإضافة إلى مهارتي استماع، هما تذكر المسموع وفهم المسموع.

فيما ركز اختبار الرياضيات، على تمثيل الأعداد وقراءتها وكتابتها وتمثيل الكسور العادية، باستخدام المحسوسات والأشكال، وإجراء العمليات الحسابية على الأعداد، وعمليتي الجمع والطرح على الكسور، وإكمال النمط وتوضيح قاعدته، وتحديد المستقيم والشعاع والزوايا بأنواعها، وإيجاد المحيط والتحويل بين وحدات القياس وتمثيل البيانات وتفسيرها.

وكشفت نتائج اختبار اللغة العربية، عن أن متوسط أداء الإناث، كان أفضل من الذكور، إذ كان متوسط أداء الإناث 70 %، بينما متوسط أداء الذكور 67 %، في حين بلغ متوسط أداء الذكور في الرياضيات 69 % والإناث 69 %، مبينة أن نسب الطلبة في المبحثين، تقع ضمن المستوى الثاني الذي يشمل من حصلوا على متوسط أداء بين 50 % و75 %، ما يدل على امتلاكهم معظم المعارف والمهارات المطلوبة وتحقيق النتاجات التعليمية، وهم بحاجة لتوجيه.

وبشأن متوسط الأداء على مستوى السلطة المشرفة في مبحث اللغة العربية، جاءت مدارس التعليم الخاص في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي 81 %، تلته مدارس وكالة الغوث بـ77 %، والثقافة العسكرية بالمرتبة الثالثة بـ70 %، ووزارة التربية بالمرتبة الرابعة بـ65 %. أما في الرياضيات، فجاءت النتائج بواقع 80 % في التعليم الخاص، ثم الوكالة 78 %، فالثقافة العسكرية 74 %، والوزارة 66 %.

وأوصت دراسة نتائج الاختبار بتدريب المعلمين على كيفية بناء الاختبارات التي يمكن بها الوقوف على المستوى التعليمي لطلبتهم، وإجراء اختبارات تشخيصية قبل تدريس كل وحدة دراسية، للتأكد من امتلاك الطالب التعليم القبلي اللازم لتعلم القضايا الخاصة بالمبحث في الوحدة الدراسية الجديدة.