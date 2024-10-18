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الدعم الحكومي لرسوم جامعة البحرين مستمر.. ولكن!

10/18/2024 4:07:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬سياسة‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬بالنسبة‭ ‬للرسوم‭ ‬الدراسية‭ ‬لجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬مستمرة‭.. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بشأن‭ ‬استمرار‭ ‬العمل‭ ‬بالآلية‭ ‬السابقة‭ ‬للرسوم‭ ‬المخفضة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬المكرمة‭ ‬السامية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2001م‭ ‬لجامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬إعادة‭ ‬الطالب‭ ‬للمادة‭. ‬وأشارت‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬قيامها‭ ‬بخفض‭ ‬الرسوم‭ ‬الدراسية‭ ‬للطلبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬وباقي‭ ‬الفئات‭ ‬المستحقة‭ ‬لهذا‭ ‬التخفيض‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬الدارسين‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬كأبناء‭ ‬الأم‭ ‬البحرينية‭ ‬المتزوجة‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬البحريني،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يستفيد‭ ‬الطالب‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬الدراسية‭ ‬المدعومة‭ ‬بواقع‭ (‬8‭) ‬دنانير‭ ‬للساعة‭ ‬المعتمدة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬التكلفة‭ ‬الفعلية‭ ‬للساعة‭ ‬المعتمدة‭ ‬تبلغ‭ (‬80‭) ‬دينارًا‭ ‬لكل‭ ‬ساعة‭ ‬معتمدة‭.‬

كما‭ ‬أشارت‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬تعديلها‭ ‬لآلية‭ ‬الرسوم‭ ‬الجامعية‭ ‬بشكل‭ ‬مسبق،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬الجامعة‭ ‬لم‭ ‬تتخذ‭ ‬أي‭ ‬قرار‭ ‬بصورة‭ ‬مفاجئة‭ ‬دون‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬بكل‭ ‬وضوح‭ ‬وشفافية‭ ‬لإحاطة‭ ‬الطلبة‭ ‬وأولياء‭ ‬أمورهم‭ ‬بكافة‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬تتخذها،‭ ‬حرصا‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬مصلحة‭ ‬الطلبة‭ ‬المادية‭ ‬والعلمية،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تفرض‭ ‬الرسوم‭ ‬بسعر‭ ‬التكلفة‭ ‬الفعلية‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬إعطاء‭ ‬الطالب‭ ‬الفرصة‭ ‬لإعادة‭ ‬المقرر‭ ‬بسعر‭ ‬الدعم‭ ‬لكل‭ ‬ساعة‭ ‬معتمدة‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬الطالب‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يوفق‭ ‬في‭ ‬اجتياز‭ ‬المقرر‭ ‬الاختياري‭ ‬بنجاح‭ ‬يملك‭ ‬دائما‭ ‬إمكانية‭ ‬اختيار‭ ‬مقرر‭ ‬اختياري‭ ‬بديل‭ ‬عن‭ ‬المقرر‭ ‬الذي‭ ‬رسب‭ ‬فيه،‭ ‬أو‭ ‬اجتازه‭ ‬بتقدير‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬تقدير‭ (‬1‭) ‬ويرغب‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬معدله‭ ‬التراكمي،‭ ‬وفي‭ ‬تلك‭ ‬الحالة‭ ‬لا‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬المقرر‭ ‬ذاته‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة،‭ ‬وعليه‭ ‬سيستفيد‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬المدعومة‭.‬

وأكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬سياسة‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬بالنسبة‭ ‬للرسوم‭ ‬الدراسية‭ ‬لجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬مستمرة،‭ ‬مع‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬الخطط‭ ‬التنفيذية‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬استفادة‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الدعم،‭ ‬ورأت‭ ‬أن‭ ‬إتاحة‭ ‬فرص‭ ‬متكررة‭ ‬للطلبة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬للرسوم‭ ‬الجامعية‭ ‬مع‭ ‬ملاحظة‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬معدلاتهم‭ ‬التراكمية‭ ‬أو‭ ‬اجتيازهم‭ ‬لذات‭ ‬المقررات‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬المبادرات‭ ‬والفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬يعدّ‭ ‬هدرا‭ ‬لهذا‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي،‭ ‬وترى‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الآلية‭ ‬المستحدثة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تعزز‭ ‬مبدأ‭ ‬العدالة‭ ‬والإنصاف‭ ‬عند‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬للرسوم‭ ‬الدراسية‭ ‬وتوجهه‭ ‬للفئات‭ ‬المستحقة‭ ‬له،‭ ‬وتتلاءم‭ ‬مع‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬النجاح‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬الذي‭ ‬تسعى‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقه،‭ ‬واستغلال‭ ‬الموارد‭ ‬على‭ ‬الوجه‭ ‬الأمثل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬النهوض‭ ‬بمستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة
في‮
‬الجامعة‭. ‬

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