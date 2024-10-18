المستشفيات الحكومية تقيم منصة توعوية حول سلامة المرضى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أقام قسم الجودة وإدارة المخاطر بالمستشفيات الحكومية منصة توعوية في مجمع (الأفنيوز البحرين)، بهدف نشر التثقيف وزيادة الوعي حول سلامة المرضى.
وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، التزام المستشفيات الحكومية بتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى، بما يسهم في تحسين التجربة العلاجية للمرضى. وأضافت الجلاهمة أن إطلاق المنصة يأتي بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين وفريق (سحابة أمل) التطوعي، وبدعم من بنك البحرين الوطني، وشركات ( Cochlear ) و( Trojena )، منوهة بأن المنصة ستسهم في نشر الوعي بين المرضى وأسرهم حول أهمية اتباع إجراءات السلامة في المستشفيات والعيادات.
من جانبه، أعرب هشام أبو الفتح الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي في (بنك البحرين الوطني)، عن سعادته بالمشاركة في هذه المبادرة المهمة، قائلاً: «نحن في بنك البحرين الوطني فخورون بالمشاركة في دعم هذه المنصة التوعوية، حيث نؤمن بأن سلامة المرضى أمر يتطلب تكاتف جميع القطاعات، كما نهدف من خلال هذا التعاون إلى المساهمة في تعزيز الوعي وتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق أعلى معايير السلامة الصحية». وستقدم المنصة التوعوية على مدى يومين في مجمع الأفنيوز مجموعة متنوعة من الموارد التعليمية والتثقيفية، بما في ذلك مقاطع فيديو توعوية، وأدوات تفاعلية تساعد المرضى على فهم وتطبيق ممارسات السلامة الفعالة.
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