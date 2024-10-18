Saturday, 19 October 2024 06:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المستشفيات الحكومية تقيم منصة توعوية حول سلامة المرضى

10/18/2024 4:07:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقام‭ ‬قسم‭ ‬الجودة‭ ‬وإدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬بالمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬منصة‭ ‬توعوية‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ (‬الأفنيوز‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬بهدف‭ ‬نشر‭ ‬التثقيف‭ ‬وزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬سلامة‭ ‬المرضى‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬عذبي‭ ‬الجلاهمة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬التزام‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬بتقديم‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وضمان‭ ‬سلامة‭ ‬المرضى،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬التجربة‭ ‬العلاجية‭ ‬للمرضى‭. ‬وأضافت‭ ‬الجلاهمة‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬المنصة‭ ‬يأتي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مكتب‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وفريق‭ (‬سحابة‭ ‬أمل‭) ‬التطوعي،‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬وشركات‭ (‬ Cochlear ‭) ‬و‭(‬ Trojena ‭)‬،‭ ‬منوهة‭ ‬بأن‭ ‬المنصة‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬بين‭ ‬المرضى‭ ‬وأسرهم‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬اتباع‭ ‬إجراءات‭ ‬السلامة‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬والعيادات‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬هشام‭ ‬أبو‭ ‬الفتح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتصال‭ ‬المؤسسي‭ ‬في‭ (‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭)‬،‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬المهمة،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬فخورون‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬التوعوية،‭ ‬حيث‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬سلامة‭ ‬المرضى‭ ‬أمر‭ ‬يتطلب‭ ‬تكاتف‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات،‭ ‬كما‭ ‬نهدف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬السلامة‭ ‬الصحية‮»‬‭. ‬وستقدم‭ ‬المنصة‭ ‬التوعوية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الأفنيوز‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الموارد‭ ‬التعليمية‭ ‬والتثقيفية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬توعوية،‭ ‬وأدوات‭ ‬تفاعلية‭ ‬تساعد‭ ‬المرضى‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬وتطبيق‭ ‬ممارسات‭ ‬السلامة‭ ‬الفعالة‭.‬

كلمات دالة

MENAFN18102024000055011008ID1108796476

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث