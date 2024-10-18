المستشفيات الحكومية تقيم منصة توعوية حول سلامة المرضى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬عذبي‭ ‬الجلاهمة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬التزام‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬بتقديم‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وضمان‭ ‬سلامة‭ ‬المرضى،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬التجربة‭ ‬العلاجية‭ ‬للمرضى‭. ‬وأضافت‭ ‬الجلاهمة‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬المنصة‭ ‬يأتي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مكتب‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وفريق‭ (‬سحابة‭ ‬أمل‭) ‬التطوعي،‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬وشركات‭ (‬ Cochlear ‭) ‬و‭(‬ Trojena ‭)‬،‭ ‬منوهة‭ ‬بأن‭ ‬المنصة‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬بين‭ ‬المرضى‭ ‬وأسرهم‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬اتباع‭ ‬إجراءات‭ ‬السلامة‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬والعيادات‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬هشام‭ ‬أبو‭ ‬الفتح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتصال‭ ‬المؤسسي‭ ‬في‭ (‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭)‬،‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬المهمة،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬فخورون‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬التوعوية،‭ ‬حيث‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬سلامة‭ ‬المرضى‭ ‬أمر‭ ‬يتطلب‭ ‬تكاتف‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات،‭ ‬كما‭ ‬نهدف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬السلامة‭ ‬الصحية‮»‬‭. ‬وستقدم‭ ‬المنصة‭ ‬التوعوية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الأفنيوز‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الموارد‭ ‬التعليمية‭ ‬والتثقيفية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬توعوية،‭ ‬وأدوات‭ ‬تفاعلية‭ ‬تساعد‭ ‬المرضى‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬وتطبيق‭ ‬ممارسات‭ ‬السلامة‭ ‬الفعالة‭.‬

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