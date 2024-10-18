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هيئة الثقافة تنظم ملتقى الشباب للتراث الثقافي غير المادي في الصالة الثقافية

10/18/2024 4:07:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سعيا‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬وعي‭ ‬الأجيال‭ ‬الناشئة‭ ‬بأهمية‭ ‬التراث‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬والترويج‭ ‬للمكتسبات‭ ‬الثقافية،‭ ‬نظمت‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬‮«‬ملتقى‭ ‬الشباب‭ ‬للتراث‭ ‬الثقافي‭ ‬غير‭ ‬المادي‮»‬،‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬الصالة‭ ‬الثقافية،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬طلاب‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

جاء‭ ‬الملتقى‭ ‬احتفاءً‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للتراث‭ ‬الثقافي‭ ‬غير‭ ‬المادي،‭ ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والعلوم‭ ‬والثقافة‭ (‬اليونسكو‭) ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬وعي‭ ‬الشباب‭ ‬بدور‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬غير‭ ‬المادي‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬قدّمت‭ ‬إدارة‭ ‬التراث‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬عدة‭ ‬عروض‭ ‬تناولت‭ ‬جوانب‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬غير‭ ‬المادي،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬التقاليد‭ ‬الشفوية،‭ ‬وفنون‭ ‬الأداء،‭ ‬والممارسات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬الثقافة‭ ‬المحلية،‭ ‬مع‭ ‬التشديد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الحفاظ‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬الاندثار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عالم‭ ‬متسارع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استراتيجيات‭ ‬مستدامة‭ ‬للتوثيق‭ ‬والحفظ‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬شرح‭ ‬لاتفاقية‭ ‬اليونسكو‭ ‬لعام‭ ‬2003‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتراث‭ ‬الثقافي‭ ‬غير‭ ‬المادي،‭ ‬مع‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تاريخها‭ ‬وأهميتها‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬الدولية‭ ‬لحماية‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬العالمي‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬مبادرات‭ ‬هيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬لصون‭ ‬التراث‭ ‬غير‭ ‬المادي،‭ ‬مثل‭ ‬إدراج‭ ‬‮«‬فن‭ ‬الفجري‮»‬‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬اليونسكو‭ ‬للتراث‭ ‬الثقافي‭ ‬غير‭ ‬المادي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬فعاليات‭ ‬أخرى‭ ‬كمهرجان‭ ‬التراث‭ ‬السنوي،‭ ‬وملتقى‭ ‬التراث‭ ‬غير‭ ‬المادي،‭ ‬ومهرجان‭ ‬ليالي‭ ‬المحرق‭.‬

شهد‭ ‬الملتقى‭ ‬أيضاً‭ ‬جلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬حول‭ ‬تاريخ‭ ‬صناعة‭ ‬السفن‭ ‬الخشبية‭ ‬وصناعة‭ ‬الفخار،‭ ‬وهما‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الحرف‭ ‬التقليدية‭ ‬في‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬غير‭ ‬المادي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬قدّم‭ ‬هذه‭ ‬الجلسة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الأستاذ‭ ‬جمال‭ ‬شاهين‭ ‬خلفان،‭ ‬صانع‭ ‬السفن‭ ‬الخشبية،‭ ‬وعبدالنبي‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬ناصر،‭ ‬صانع‭ ‬الفخار‭. ‬

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