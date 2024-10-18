د. الشويخ يشارك في ورشة عمل حول ((مشاركة البرلمان في السياسة الرقمية)) بجنيف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شاركت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين ممثلة في الدكتور مهدي عبدالعزيز الشويخ، عضو مجلس النواب في ورشة عمل حملت عنوان «مشاركة البرلمان في السياسة الرقمية»، وذلك جزء من فعاليات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورته الـ 149 المنعقدة في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري.
وشهدت الورشة مناقشات ترتبط بالسياسة الرقمية والذكاء الاصطناعي وتحديد احتياجات البرلمانات ومعالجة الفجوات.
وقال الشويخ أثناء المناقشة: «ندرك جميعا تأثير السياسة الرقمية العميق في حياة المواطنين والمجتمعات، لذلك يتعين على البرلمانات أن تلعب دورا حيويا في صياغة القوانين والتشريعات التي تنظم استخدام التكنولوجيا والمعلومات بما يعزز الابتكار في البيئة الرقمية من جهة ويضمن حقوق المواطنين وحرياتهم من جهة أخرى».
وأردف: «يتطلب تحقيق هذه الغايات فهما دقيقا للمجتمع المحلي واستيعاب القضايا المتمحورة حول الخصوصية، وذلك في سبيل بلوغ سياسة رقمية جيدة ومتوازنة».
وتمت مشاركة تجربة البحرين في هذا المضمار، إذ حصدت المملكة إشادة بمدى مواكبة البرلمان في البحرين لكل التطورات المتعلقة بالسياسة الرقمية والذكاء الاصطناعي.
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