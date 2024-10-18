د. الشويخ يشارك في ورشة عمل حول ((مشاركة البرلمان في السياسة الرقمية)) بجنيف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشهدت‭ ‬الورشة‭ ‬مناقشات‭ ‬ترتبط‭ ‬بالسياسة‭ ‬الرقمية‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتحديد‭ ‬احتياجات‭ ‬البرلمانات‭ ‬ومعالجة‭ ‬الفجوات‭.‬

وقال‭ ‬الشويخ‭ ‬أثناء‭ ‬المناقشة‭: ‬‮«‬ندرك‭ ‬جميعا‭ ‬تأثير‭ ‬السياسة‭ ‬الرقمية‭ ‬العميق‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمجتمعات،‭ ‬لذلك‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬البرلمانات‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬حيويا‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬القوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬استخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والمعلومات‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬الرقمية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ويضمن‭ ‬حقوق‭ ‬المواطنين‭ ‬وحرياتهم‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

وأردف‭: ‬‮«‬يتطلب‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الغايات‭ ‬فهما‭ ‬دقيقا‭ ‬للمجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬واستيعاب‭ ‬القضايا‭ ‬المتمحورة‭ ‬حول‭ ‬الخصوصية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬بلوغ‭ ‬سياسة‭ ‬رقمية‭ ‬جيدة‭ ‬ومتوازنة‮»‬‭.‬

‭ ‬وتمت‭ ‬مشاركة‭ ‬تجربة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المضمار،‭ ‬إذ‭ ‬حصدت‭ ‬المملكة‭ ‬إشادة‭ ‬بمدى‭ ‬مواكبة‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لكل‭ ‬التطورات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالسياسة‭ ‬الرقمية‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬

كلمات دالة