الشوري طلال المناعي: دعم الملك للمرأة يتجلى في تنامي مشاركتها السياسية وإسهاماتها الفاعلة في التنمية الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬للسيد‭ ‬طلال‭ ‬محمد‭ ‬المناعي‭ ‬لدى‭ ‬مشاركته‭ ‬ضمن‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬النساء‭ ‬البرلمانيات‭ ‬السياسيات‭ ‬للجمعية‭ ‬البرلمانية‭ ‬لرابطة‭ ‬دول‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬أمس‭ (‬الجمعة‭)‬،‭ ‬المنعقدة‭ ‬ضمن‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬الخامسة‭ ‬والأربعين‭ ‬للجمعية‭ ‬البرلمانية‭ ‬لرابطة‭ ‬دول‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ (‬ ASEAN ‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬الجمعية‭ ‬الوطنية‭ ‬لجمهورية‭ ‬لاو‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الشعبية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬17‭ - ‬23‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬بمدينة‭ ‬فيينتيان،‭ ‬حيث‭ ‬يترأس‭ ‬الوفد‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالواحد‭ ‬قراطة،‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

‭ ‬واستعرض‭ ‬المناعي‭ ‬خلال‭ ‬كلمته‭ ‬إنجازات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬وريادتها،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬المبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬النموذجية‭ ‬التي‭ ‬يضطلع‭ ‬بها‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬والتي‭ ‬استطاعت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬المبنية‭ ‬على‭ ‬رؤية‭ ‬واستراتيجية‭ ‬واضحة‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬المكانة‭ ‬المرموقة‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬وتأهيل‭ ‬وتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬وصولاً‭ ‬لما‭ ‬نشهد‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬ريادة‭ ‬تتفرد‭ ‬بها‭ ‬المرأة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭. ‬

وأشار‭ ‬المناعي‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬إلى‭ ‬تاريخ‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬السياسية،‭ ‬وما‭ ‬أثبتته‭ ‬من‭ ‬جدارة‭ ‬واقتدار‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬صنع‭ ‬القرار،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬تضم‭ ‬حاليًا‭ ‬في‭ ‬تشكيلتها‭ ‬خمس‭ ‬وزيرات،‭ ‬وقد‭ ‬حصلت‭ ‬المرأة‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬تجربة‭ ‬البحرين‭ ‬أصبحت‭ ‬نموذجًا‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬وتحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭.‬

واختتم‭ ‬المناعي‭ ‬كلمته‭ ‬بالتأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬داعيًا‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬لخلق‭ ‬بيئة‭ ‬تدعم‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التحديات‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬الراهنة‭.‬

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