الشوري طلال المناعي: دعم الملك للمرأة يتجلى في تنامي مشاركتها السياسية وإسهاماتها الفاعلة في التنمية الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد طلال محمد المناعي، عضو مجلس الشورى عضو وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، أن الدعم والرعاية الكريمة اللذين تحظى بهما المرأة البحرينية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، يتجليان بوضوح من خلال تنامي مشاركة المرأة في العمل السياسي وصناعة القرار، وإسهاماتها الفاعلة ضمن مسارات التنمية الوطنية الشاملة التي تشهدها المملكة في العهد الإصلاحي الزاخر لجلالة الملك المعظم، مشيرًا إلى مستوى التمكين الذي توليه الحكومة للمرأة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من خلال تقليدها المسؤوليات الوطنية الرفيعة وتوليها المناصب القيادية ضمن مجالات عمل الحكومة.
جاء ذلك في كلمة للسيد طلال محمد المناعي لدى مشاركته ضمن وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماع النساء البرلمانيات السياسيات للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا أمس (الجمعة)، المنعقدة ضمن اجتماعات الجمعية الخامسة والأربعين للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا ( ASEAN )، التي تستضيفها الجمعية الوطنية لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية خلال الفترة 17 - 23 أكتوبر الجاري بمدينة فيينتيان، حيث يترأس الوفد النائب أحمد عبدالواحد قراطة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.
واستعرض المناعي خلال كلمته إنجازات مملكة البحرين في مجال تمكين المرأة وريادتها، مشيرًا إلى المبادرات الوطنية النموذجية التي يضطلع بها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والتي استطاعت من خلال العديد من الخطط والبرامج المبنية على رؤية واستراتيجية واضحة أن تحقق المكانة المرموقة للمرأة البحرينية، انطلاقا من دعم وتأهيل وتمكين المرأة وصولاً لما نشهد اليوم من ريادة تتفرد بها المرأة على كافة المستويات.
وأشار المناعي في كلمته إلى تاريخ المرأة البحرينية في المشاركة السياسية، وما أثبتته من جدارة واقتدار في مراكز صنع القرار، موضحًا أن الحكومة تضم حاليًا في تشكيلتها خمس وزيرات، وقد حصلت المرأة على مقاعد بارزة في كل من مجلسي الشورى والنواب، مبينًا أن تجربة البحرين أصبحت نموذجًا يحتذى به عالميًا في مجال تمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين.
واختتم المناعي كلمته بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال، داعيًا إلى مواصلة الجهود لخلق بيئة تدعم المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم، وخاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.
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