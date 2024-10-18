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حضور إيجابي وفاعل للشعبة البرلمانية البحرينية في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بـ((جنيف))

10/18/2024 4:07:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬نحو‭ ‬46‭ ‬اجتماعا‭ ‬وورشة‭ ‬عمل‭ ‬وحلقة‭ ‬نقاشية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬اللقاءات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬عددٍ‭ ‬من‭ ‬البرلمانات‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬الـ149‭ ‬للاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬والاجتماعات‭ ‬المصاحبة،‭ ‬التي‭ ‬عُقدت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جنيف‭ ‬بالاتحاد‭ ‬السويسري،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬13‭ - ‬17‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

مثّل‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كلٌّ‭ ‬من‭: ‬جمال‭ ‬محمد‭ ‬فخرو،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد،‭ ‬النائب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬أحمد‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد،‭ ‬الدكتور‭ ‬بسام‭ ‬إسماعيل‭ ‬البنمحمد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حسن،‭ ‬المحامية‭ ‬دلال‭ ‬جاسم‭ ‬الزايد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬النائب‭ ‬الدكتور‭ ‬مهدي‭ ‬الشويخ،‭ ‬السيدة‭ ‬هالة‭ ‬رمزي‭ ‬فايز‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وكريمة‭ ‬محمد‭ ‬العباسي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭.‬

وحرص‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الرؤى‭ ‬الوطنية‭ ‬والبرلمانية،‭ ‬وإثراء‭ ‬النقاشات‭ ‬والحوارات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬اجتماعات‭ ‬اللجان‭ ‬الدائمة‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي،‭ ‬ومنتدى‭ ‬النساء‭ ‬البرلمانيات،‭ ‬ومنتدى‭ ‬البرلمانيين‭ ‬الشباب‭. ‬وأسهم‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬إنجازات‭ ‬ونجاحات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتطور‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬البرلمانيين،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬باستخدام‭ ‬أنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬وضمان‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬ودعم‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬كافة‭.‬

وحظيت‭ ‬مشاركات‭ ‬وإسهامات‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬بإشادات‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬برلمانات‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقية‭ ‬والصديقة،‭ ‬حيث‭ ‬أثنوا‭ ‬على‭ ‬مساندة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للقضايا‭ ‬والموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬ومواقفها‭ ‬المشرفة‭ ‬تجاه‭ ‬القضايا‭ ‬العربية،‭ ‬وخصوص‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وتطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬والجمهورية‭ ‬اللبنانية‭.‬

وأكد‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة‭ ‬والتفاعل‭ ‬مع‭ ‬الموضوعات‭ ‬والقضايا‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬مناقشتها‭ ‬على‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وما‭ ‬ترتكز‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬أسس‭ ‬وقواعد‭ ‬تؤكد‭ ‬على‭ ‬الحوار‭ ‬الدبلوماسي،‭ ‬والسلام‭ ‬والتعايش،‭ ‬وضرورة‭ ‬إقامة‭ ‬شراكات‭ ‬برلمانية‭ ‬تدعم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬العالم‭ ‬كافة‭.‬

واختتمت‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬الـ149‭ ‬للاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ (‬الخميس‭) ‬بـ‭"‬إعلان‭ ‬جنيف‭"‬،‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬فيه‭ ‬البرلمانيون‭ ‬تسخير‭ ‬العلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والابتكار‭ ‬وتنظيمها‭ ‬لصالح‭ ‬البشرية‭.‬

ويشدد‭ ‬الإعلان‭ ‬على‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬سد‭ ‬الفجوات‭ ‬الرقمية،‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حوكمة‭ ‬العلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والابتكار‭.‬

واعتمد‭ ‬المجلس‭ ‬الحاكم‭ ‬للاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي،‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية،‭ ‬ميثاقاً‭ ‬جديداً‭ ‬بشأن‭ ‬أخلاقيات‭ ‬العلوم‭ ‬والتكنولوجيا،‭ ‬يؤكد‭ ‬دور‭ ‬البرلمانات‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬تُبرز‭ ‬الأخلاقيات‭ ‬الأساسية‭ ‬لتنظيم‭ ‬التكنولوجيا‭.‬

ويوصي‭ ‬الميثاق‭ ‬بأن‭ ‬يقيم‭ ‬المشرعون‭ ‬هياكل‭ ‬برلمانية‭ ‬لتقديم‭ ‬المعلومات‭ ‬المستندة‭ ‬إلى‭ ‬البيانات،‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬المختصة‭ ‬بشأن‭ ‬الأخلاقيات،‭ ‬ووضع‭ ‬قوائم‭ ‬مرجعية‭ ‬للتدقيق‭ ‬في‭ ‬التشريعات،‭ ‬واستشارة‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭.‬

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