دي ميستورا يطرح على مجلس الأمن الدولي مشروعا لـ((تقسيم)) الصحراء الغربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الأمم‭ ‬المتحدة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عرض‭ ‬مبعوث‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬ستافان‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬مغلقة‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬مشروعا‭ ‬‮«‬لتقسيم‮»‬‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬وجبهة‭ ‬البوليساريو،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬علمت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الخميس‭. ‬وخلال‭ ‬هذه‭ ‬الجلسة‭ ‬المغلقة،‭ ‬قال‭ ‬المبعوث‭ ‬الأممي‭ ‬بحسب‭ ‬محضر‭ ‬الجلسة‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬قمتُ،‭ ‬بسريّة‭ ‬تامّة،‭ ‬باستئناف‭ ‬وإعادة‭ ‬إحياء‭ ‬مفهوم‭ ‬تقسيم‭ ‬الإقليم‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‮»‬‭. ‬

ولم‭ ‬تُنشر‭ ‬تصريحات‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬لكنّها‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬محضر‭ ‬الجلسة‭ ‬الذي‭ ‬اطّلعت‭ ‬عليه‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وأوضح‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬السويدي‭-‬الإيطالي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬77‭ ‬عاما‭ ‬أنّ‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬التقسيم‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يتيح،‭ ‬من‭ ‬ناحية،‭ ‬إنشاء‭ ‬دولة‭ ‬مستقلة‭ ‬في‭ ‬الشطر‭ ‬الجنوبي،‭ ‬ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬دمج‭ ‬بقية‭ ‬الإقليم‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬المغرب‭ ‬يتم‭ ‬الاعتراف‭ ‬بسيادته‭ ‬عليه‭ ‬دوليا‮»‬‭. ‬

لكن‭ ‬المبعوث‭ ‬الشخصي‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬حذّر‭ ‬من‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬الرباط‭ ‬ولا‭ ‬جبهة‭ ‬البوليساريو‮»‬‭ ‬أبدتا‭ ‬أدنى‭ ‬‮«‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬استعداد‮»‬‭ ‬أيّ‭ ‬منهما‭ ‬للمضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬التباحث‭ ‬بشأن‭ ‬هذا‭ ‬المقترح،‭ ‬مبديا‭ ‬‮«‬أسفه‮»‬‭ ‬لهذا‭ ‬الأمر‭. ‬وتقع‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي‭ ‬ويحدّها‭ ‬المغرب‭ ‬وموريتانيا‭ ‬والجزائر‭ ‬وتعتبرها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬‮«‬الأقاليم‭ ‬غير‭ ‬المتمتعة‭ ‬بالحكم‭ ‬الذاتي‮»‬‭. ‬

وردا‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬اعتبرت‭ ‬جبهة‭ ‬بوليساريو‭ ‬أنّ‭ ‬الخطة‭ ‬تفشل‭ ‬في‭ ‬‮«‬ترسيخ‮»‬‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الصحراوي‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‭. ‬وقال‭ ‬ممثل‭ ‬جبهة‭ ‬بوليساريو‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬سيدي‭ ‬عمر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬إكس‭ ‬إن‭ ‬الحركة‭ ‬‮«‬تؤكد‭ ‬بقوة‭ ‬رفضها‭ ‬التام‭ ‬والقاطع‭ ‬لأي‭ ‬مقترحات‭ ‬أو‭ ‬مبادرات‮»‬‭. ‬

ويسيطر‭ ‬المغرب‭ ‬على‭ ‬80 % ‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭. ‬وطرحت‭ ‬الرباط‭ ‬خطة‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬تقترح‭ ‬فيها‭ ‬منح‭ ‬المستعمرة‭ ‬الإسبانية‭ ‬السابقة‭ ‬حكما‭ ‬ذاتيا‭ ‬تحت‭ ‬سيادتها،‭ ‬فيما‭ ‬تطالب‭ ‬جبهة‭ ‬البوليساريو‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الجزائر‭ ‬والتي‭ ‬تخوض‭ ‬نزاعا‭ ‬مع‭ ‬الرباط‭ ‬منذ‭ ‬1975‭ ‬بالسيادة‭ ‬على‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬وتدعو‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬استفتاء‭ ‬لتقرير‭ ‬المصير‭ ‬برعاية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬نصّ‭ ‬عليه‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬مبرم‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1991‭. ‬

وفي‭ ‬مطلع‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬أعرب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلق‭ ‬عميق‮»‬‭ ‬إزاء‭ ‬تدهور‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬أعدّه‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تجنّب‭ ‬أيّ‭ ‬تصعيد‭ ‬إضافي‮»‬‭. ‬وكتب‭ ‬غوتيريش‭ ‬أن‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية‭ ‬وغياب‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬وجبهة‭ ‬البوليساريو‭ ‬يمثّلان‭ ‬انتكاسة‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬حلّ‭ ‬سياسي‭ ‬لهذا‭ ‬النزاع‭ ‬الطويل‭ ‬الأمد‮»‬‭. ‬

وهذا‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬يغطي‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬يوليو‭ ‬2023‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2024،‭ ‬أُعدّ‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعلن‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬يوليو‭ ‬تأييدها‭ ‬الخطة‭ ‬التي‭ ‬اقترحها‭ ‬المغرب‭ ‬لمنح‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬حكما‭ ‬ذاتيا‭ ‬باعتبارها‭ ‬‮«‬الأساس‭ ‬الوحيد‮»‬‭ ‬لحلّ‭ ‬النزاع‭. ‬وأثار‭ ‬قرار‭ ‬باريس‭ ‬غضب‭ ‬الجزائر‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬البوليساريو‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النزاع‭. ‬والصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬غنية‭ ‬بالأسماك‭ ‬والفوسفات‭ ‬ولها‭ ‬إمكانات‭ ‬اقتصادية‭ ‬كبيرة‭. ‬