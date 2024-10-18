برشلونة يبدأ ((الأسبوع الكبير)) بمواجهة إشبيلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

برشلونة‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يعوّل‭ ‬برشلونة‭ ‬على‭ ‬نجمه‭ ‬البرازيلي‭ ‬المتألق،‭ ‬رافينيا،‭ ‬حيث‭ ‬يستعد‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬لخوض‭ ‬أسبوع‭ ‬مهم‭ ‬يستهله‭ ‬بمواجهة‭ ‬إشبيلية‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وينتظر‭ ‬البلاوغرانا‭ ‬مواجهة‭ ‬قوية‭ ‬ومرتقبة‭ ‬أمام‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يصطدم‭ ‬بغريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬كلاسيكو‭ ‬الدوري‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يحلّ‭ ‬الميرينغي‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قدّم‭ ‬دعمه‭ ‬لنجمه‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬عقب‭ ‬تقارير‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬السويدي‭ ‬حول‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬معه‭ ‬بشأن‭ ‬قضية‭ ‬اغتصاب‭ ‬مزعومة‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬له‭ ‬إلى‭ ‬ستوكهولم‭.‬

ووصف‭ ‬مصدر‭ ‬داخلي‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬تحدث‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬تحت‭ ‬شرط‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته،‭ ‬الاتهامات‭ ‬الموجهة‭ ‬للاعب‭ ‬الفرنسي‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬أكبر‭ ‬عملية‭ ‬تزوير‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الرياضة‮»‬‭.‬

أما‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب،‭ ‬فتتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬برشلونة‭ ‬وإشبيلية،‭ ‬حيث‭ ‬يُعد‭ ‬رافينيا‭ ‬اللاعب‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الخط‭ ‬الهجومي‭ ‬بالتشكيلة‭ ‬الأساسية‭ ‬للمدرب‭ ‬الألماني‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭ ‬وقد‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬جهوزيته،‭ ‬وسط‭ ‬شكوك‭ ‬حول‭ ‬المهاجمين‭ ‬الآخرين‭.‬

بقي‭ ‬المهاجم‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬على‭ ‬دكة‭ ‬البدلاء‭ ‬خلال‭ ‬المواجهة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لمنتخب‭ ‬بولندا‭ ‬أمام‭ ‬كرواتيا‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بسبب‭ ‬كدمة،‭ ‬فيما‭ ‬أصيب‭ ‬النجم‭ ‬الشاب‭ ‬لامين‭ ‬جمال‭ ‬بإجهاد‭ ‬بسيط‭ ‬في‭ ‬أوتار‭ ‬الركبة‭.‬

كذلك،‭ ‬يغيب‭ ‬فيرّان‭ ‬توريس‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬لأسابيع‭ ‬عدّة،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬صانع‭ ‬الألعاب‭ ‬داني‭ ‬أولمو‭ ‬يتعافى‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬أوتار‭ ‬الركبة‭.‬

على‭ ‬عكسهم‭ ‬تماما،‭ ‬يمرّ‭ ‬رافينيا‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬ذهبية‭ ‬حيث‭ ‬سجّل‭ ‬هدفين‭ ‬لمنتخب‭ ‬بلاده‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬الساحق‭ ‬على‭ ‬البيرو‭ ‬4‭-‬0‭ ‬ضمن‭ ‬تصفيات‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬المؤهلة‭ ‬الى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

وأحرز‭ ‬الجناح‭ ‬ستة‭ ‬أهداف‭ ‬مع‭ ‬ست‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬للنادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬مباراة‭ ‬بجميع‭ ‬المسابقات‭.‬

وقال‭ ‬فليك‭ ‬بعد‭ ‬أداء‭ ‬رافينيا‭ ‬الرائع‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباراة‭ ‬لبرشلونة‭ ‬والتي‭ ‬انتهت‭ ‬بفوز‭ ‬3‭-‬0‭ ‬على‭ ‬ألافيس‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬للغاية‭ ‬من‭ ‬أجله،‭ ‬ما‭ ‬يفعله‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يصدق‭. ‬إن‭ ‬ديناميكيته‭ ‬جيدة‭ ‬حقا‭ ‬وأعتقد‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬بإمكانه‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬أفضل‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬رافينيا‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لشبكة‭ ‬غلوبو‭ ‬خلال‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬حقيقة‭ ‬اختياري‭ ‬كقائد‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭ ‬تأتي‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬طريقتي‭ ‬في‭ ‬التعامل‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬تأتي‭ ‬من‭ ‬محاولة‭ ‬التوافق‭ ‬دائما‭ ‬مع‭ ‬الجميع،‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬اللاعبون‭ ‬الشبان،‭ ‬ومحاولة‭ ‬مساعدة‭ ‬الوافدين‭ ‬الجدد‭ ‬إلى‭ ‬النادي،‭ ‬سواء‭ ‬أكانوا‭ ‬صغارا‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى،‭ ‬ومحاولة‭ ‬مساعدتهم‭ ‬على‭ ‬التكيف‭ ‬بأسرع‭ ‬ما‭ ‬يمكن‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬بدأ‭ ‬إشبيلية‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬الموسم‭ ‬بطريقة‭ ‬سيئة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحصد‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬على‭ ‬خصمه‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬ثمّ‭ ‬تعادل‭ ‬أمام‭ ‬اتلتيك‭ ‬بلباو‭.‬

ويقدّم‭ ‬مهاجم‭ ‬برشلونة‭ ‬السابق‭ ‬جيرارد‭ ‬فيرنانديس‭ ‬اداء‭ ‬مميزا‭ ‬مع‭ ‬الضيوف،‭ ‬يضاف‭ ‬اليه‭ ‬تألق‭ ‬النيجيري‭ ‬شيديرا‭ ‬إيجوكي‭ ‬والبلجيكي‭ ‬دودي‭ ‬لوكيباكيو،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬غارسيا‭ ‬بيميينتا‭ ‬صعب‭ ‬المنال‭.‬

أمضى‭ ‬المدرب‭ ‬قرابة‭ ‬الثلاثة‭ ‬عقود‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬العملاق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬كلاعب‭ ‬وكمدرب‭ ‬لفريق‭ ‬الشباب‭.‬

وسيشكّل‭ ‬إشبيلية‭ ‬خصما‭ ‬عنيدا‭ ‬لطموحات‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بفارق‭ ‬الثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬عن‭ ‬مطارده‭ ‬الأبرز‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭.‬

ويخوض‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬مواجهة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬شأنا‭ ‬امام‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬التاسع‭. ‬ويملك‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ (‬21‭ ‬نقطة‭) ‬فرصة‭ ‬التساوي‭ ‬مع‭ ‬برشلونة‭ ‬المتصدر‭ (‬24‭) ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخوض‭ ‬الأخير‭ ‬مواجهته‭ ‬الأحد‭ ‬أمام‭ ‬إشبيلية‭.‬

ستكون‭ ‬المباراة‭ ‬مهمة‭ ‬قبل‭ ‬الصدام‭ ‬مع‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬ثم‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬