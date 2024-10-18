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غوارديولا مع ((دعم غير مشروط)) لتوخل

10/18/2024 4:06:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬مدرب‭ ‬نادي‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬إن‭ ‬الألماني‭ ‬توماس‭ ‬توخل‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬لمنتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يستحق‭ ‬‮«‬دعما‭ ‬غير‭ ‬مشروط‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬انتقادات‭ ‬لقرار‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬بتعيين‭ ‬مدرب‭ ‬أجنبي‭. ‬وتوخل‭ ‬هو‭ ‬ثالث‭ ‬مدرب‭ ‬أجنبي‭ ‬للمنتخب‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬فأثار‭ ‬تعيينه‭ ‬جدلا‭ ‬كبيرا‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يذهب‭ ‬لمدرب‭ ‬محلي‭. ‬واعتذر‭ ‬توخل‭ ‬الذي‭ ‬سيستلم‭ ‬مهامه‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬يناير‭ ‬المقبل،‭ ‬مازحا‭ ‬لاستحواذه‭ ‬على‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬ألماني‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحافي‭ ‬لتقديمه‭ ‬الأربعاء،‭ ‬وأقر‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يقرر‭ ‬بعد‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيغني‭ ‬النشيد‭ ‬الوطني‭ ‬قبل‭ ‬المباريات‭.‬

واتهمت‭ ‬بعض‭ ‬الجماهير‭ ‬الإنجليزية‭ ‬المتفانية‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬بخيانة‭ ‬إرثهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعيين‭ ‬مدرب‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني،‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬وتشلسي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬سابقا‭.‬

لكن‭ ‬غوارديولا‭ ‬يصرّ‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬أهمية‭ ‬لمكان‭ ‬ولادة‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب،‭ ‬لأن‭ ‬الانتقادات‭ ‬ستكون‭ ‬بنفس‭ ‬الشراسة‭ ‬إذ‭ ‬سارت‭ ‬النتائج‭ ‬بشكل‭ ‬سيء‭.‬

قال‭ ‬المدرب‭ ‬الفذ‭ ‬لمراسلين‭ ‬صحافيين‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نقرر‭ ‬أين‭ ‬نولد‭. ‬الوالد‭ ‬والوالدة‭ ‬يقرران‭ ‬ذلك‭ ‬فنبصر‭ ‬النور‭ ‬بعد‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭. ‬لم‭ ‬أقرر‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬كاتالوني،‭ ‬لم‭ ‬تقرروا‭ ‬أن‭ ‬تكونوا‭ ‬من‭ ‬إنكلترا‭. ‬يقرر‭ ‬الاتحاد‭ ‬تعيين‭ ‬مدرب‭ ‬أجنبي‭ ‬بسجل‭ ‬رائع‭. ‬وجهة‭ ‬نظري‭ ‬أني‭ ‬سأدعمه‭ ‬دون‭ ‬قيد‭ ‬أو‭ ‬شرط‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬المدرب‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬سيتي‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الأربعة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬فاز‭ ‬سينال‭ ‬الثناء‭ ‬وإذا‭ ‬خسر‭ ‬سيدمرونه‭. ‬لكن‭ ‬الجنسية‭ ‬لا‭ ‬تهم‮»‬‭.‬

وآخر‭ ‬ثلاثة‭ ‬مدربين‭ ‬للأسود‭ ‬الثلاثة‭ ‬كانوا‭ ‬من‭ ‬إنجلترا‭: ‬روي‭ ‬هودجسون،‭ ‬سام‭ ‬ألاردايس‭ ‬وساوثغيت‭.‬

قال‭ ‬غوارديولا‭ ‬‮«‬أعرف‭ ‬أننا‭ ‬فخورون‭ ‬بالمكان‭ ‬الذي‭ ‬نأتي‭ ‬منه،‭ ‬لكن‭ ‬العالم‭ ‬واسع‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬منفتحا‭. ‬لا‭ ‬أحب‭ ‬أن‭ ‬ينتقد‭ ‬الناس‭ ‬لمجرد‭ ‬أن‭ ‬شخصا‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬مختلف‮»‬‭.‬

وربما‭ ‬تأثرت‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬غوراديولا‭ ‬بعد‭ ‬اقراره‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬بأنه‭ ‬قد‭ ‬يهتم‭ ‬بتدريب‭ ‬منتخب‭ ‬وطني‭ ‬عندما‭ ‬يرحل‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬عن‭ ‬سيتي‭.‬

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