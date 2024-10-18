العموش يحذر إخوان الأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - وجه القيادي الإسلامي السابقالدكتور بسام العموش تحذيرا لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، التي بارك ذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي عملية البحر الميت.

وقال العموش، النائب والوزير والسفير الأسبق، في منشور له تعليقا على بيان الحزب:

احذر إخوان الأردن من الانجرار وراء العاطفة على حساب أمن البلد واستقراره ، فكلنا مع غزة وضد الصهاينة ولكن الأمر أكبر مما نتخيل.