العموش يحذر إخوان الأردن

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- Khaberni) خبرني - وجه القيادي الإسلامي السابق
الدكتور بسام العموش تحذيرا لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، التي بارك ذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي عملية البحر الميت.
وقال العموش، النائب والوزير والسفير الأسبق، في منشور له تعليقا على بيان الحزب:
احذر إخوان الأردن من الانجرار وراء العاطفة على حساب أمن البلد واستقراره ، فكلنا مع غزة وضد الصهاينة ولكن الأمر أكبر مما نتخيل.
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