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العموش يحذر إخوان الأردن

10/18/2024 11:53:31 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - وجه القيادي الإسلامي السابق
الدكتور بسام العموش تحذيرا لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، التي بارك ذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي عملية البحر الميت.

وقال العموش، النائب والوزير والسفير الأسبق، في منشور له تعليقا على بيان الحزب:

احذر إخوان الأردن من الانجرار وراء العاطفة على حساب أمن البلد واستقراره ، فكلنا مع غزة وضد الصهاينة ولكن الأمر أكبر مما نتخيل.

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