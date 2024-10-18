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مسئول بالمركزى الأوروبى: قرارات الفائدة المقبلة ستعتمد على البيانات والتوقعات - جريدة البورصة

10/18/2024 11:16:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة بنك كندا المركزى يستعد لخفض جديد لأسعار الفائدة تراجع أسعار النفط متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية بنحو 7% ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق محققة مكاسب للأسبوع الثانى

قال“فرانسوا فيليروي دي جالهاو” عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إن خفض الفائدة في اجتماع الخميس ليس الأول ولن يكون الأخير.

وأضاف للصحفيون في باريس حسبما نقلت“بلومبرج” أن المصرف سيظل مرنًا مع خفض الفائدة استجابة لتباطؤ التضخم وضعف الاقتصاد، ولكنه حذر من التوترات الجيوسياسية التي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم فوق المستويات المستهدفة.

وتابع: قراراتنا بشأن الفائدة في الاجتماعات المقبلة ستكون بناءً على البيانات والتوقعات، ويجب أن نستمر في الحد من السياسة النقدية المتشددة بطريقة مرنة.

وأكد زميله رئيس البنك المركزي الإستوني“ماديس مولر” على هذا الاتجاه، قائلًا: إن التضخم يتجه نحو المستويات المستهدفة بجانب تعثر نمو اقتصاد المنطقة، وهو ما يدفعنا للاستمرار في خفض الفائدة.

وأضاف أنه لا يزال هناك خطر يتمثل في ارتفاع أسعار الخدمات ونمو الأجور، ما قد يجعل التضخم عرضة للارتفاع مرة أخرى بوتيرة متسارعة.

في حين قلل من المخاوف بشأن حالة اقتصاد منطقة اليورو، قائلا إنه في الوقت الحالي، لا يمكننا الحديث عن الركود، بل عن تباطؤ النمو.

تأتي تعليقات المسؤولين بالبنك بعدما خفض المصرف أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام، رغم إحجام رئيسة البنك“كرستين لاجارد” عن تقديم دلائل واضحة للخطوة المقبلة.

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