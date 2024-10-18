بوتين: دول بريكس تلعب دورًا ملحوظًا فى الاقتصاد العالمى وسيزداد مستقبلاً - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تعميق التعاون بين دول“بريكس” والسعي للنمو الاقتصادي والاستقرار يعطي نتائج ملموسة ويحسن من حياة المواطنين في دول المجموعة، لافتا إلى أن دول“بريكس” تلعب دورا ملحوظا في الاقتصاد العالمي، وهو دور سيزداد في المستقبل.
جاء ذلك في كلمة الرئيس الروسي أمام الجلسة العامة لمنتدى أعمال“بريكس” المنعقد اليوم الجمعة في موسكو، وفقا موقع“روسيا اليوم”.
موضوعات متعلقة
بنك كندا المركزى يستعد لخفض جديد لأسعار الفائدة تراجع أسعار النفط متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية بنحو 7% ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق محققة مكاسب للأسبوع الثانى
وقال“بوتين” إن مجموع الناتج الإجمالي المحلي لدول“بريكس” أكثر من 60 تريليون دولار، وهو ما يزيد عن مجموعة السبع، موضحا أن الفارق بين الإنتاج المحلي الإجمالي لمجموعة“بريكس” ومجموعة الدول الصناعية السبع يزداد وهو أمر حتمي لا مفر منه.
وتابع بوتين قائلا” إن في السنوات الأخيرة هناك توقعات بنمو مجموعة“بريكس” بنسبة 4% وهو أعلى من دول مجموعة السبع 1.7% ونمو الاقتصاد العالمي 3.2%، مشيرا إلى أن“بريكس” تستحوذ على ربع صادرات السلع في العالم، وهي دول مهيمنة على عدد من الأسواق من بينها أسواق الطاقة”.
وأضاف أن النمو الاقتصادي لـ”بريكس” سيقل ارتباطه بالمؤثرات الخارجية بفضل السيادة والشراكة التي تعزز من إمكانيات هذه المجموعة، مضيفا أن بنك“بريكس” يمثل بديلا لعدد من المؤسسات المالية الغربية، وسنطور ذلك دون وضع أنفسنا ضد أو مقابل أحد، سيكون هذا البنك الجديد أساسا في مشاريع البنى التحتية لدول“بريكس” ودول الجنوب العالمي بشكل عام”.
وأشار بوتين إلى أن روسيا تعمل على خطط لتطوير الشركات في 3 اتجاهات هي السياسة والأمن والاقتصاد.
وأضاف أنه تم تنفيذ أكثر من 300 فعالية ولقاء على مستوى الخبراء والوزراء، وأن الحدث الأساسي هو القمة التي ستجري الأسبوع المقبل في قازان، مضيفا أن لقاء الأعمال يؤكد أهمية التعاون الوثيق في المجال الاقتصادي.
وأشار إلى أن هناك عملا لتطوير وسائل النقل والحلول المطلوبة في الحوكمة وغيرها، مقدما الشكر لأوساط الأعمال لما يوفروه في مجال المشروعات، لا سيما ممر الشمال الجنوب، الذي سيسمح بفتح طرق أقصر للتجارة، وتطوير نقاط نقل الطاقة.
وقال بوتين“لدينا خطة لتطوير ممر الملاحة الشمالي، وهناك مسارات جديدة يتم فتحها، وبناء محطات للطاقة للسفن وغيرها من المشاريع. ويربط ممر الشمال إلى الجنوب ما بين مناطق الشمال ودول الخليج والهند.
وأضاف“نقوم بتطوير التجارة الرقمية باستخدام شبكة الإنترنت والذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات على نطاق واسع. سنشكل بنية رقمية تحتية موحدة لدول“بريكس” ما سيساعد في التوافق بمجال الأعمال وفي مجال الأمن المعلوماتي”.
وأكد بوتين أن“روسيا منفتحة على التعاون في مجال الأعمال، ونقوم بخلق بنية تحتية مريحة للأعمال ولجذب الاستثمارات والتقنيات من الخارج، بالدرجة الأولى عبر التعاون معكم”.
وأضاف“نؤكد أن جهودنا المشتركة يجب أن تكون موجهة إلى تعزيز المنصات الخاصة وحل القضايا اللوجستية ونعمل على إنجاز إمكانيات“بريكس” المبنية على عدد السكان والموارد المتوفرة لدولنا ومواطنينا”، لافتا إلي أن نتائج منتدى الأعمال لـ”بريكس” ستؤثر على عمل القمة المرتقبة في قازان 22-24 أكتوبر الجاري.
ويأتي انعقاد المنتدى قبل نحو أسبوع من انعقاد قمة“بريكس” في مدينة قازان الروسية، حيث تترأس روسيا المجموعة هذا العام.
و”بريكس” هي مجموعة دولية تم إنشاؤها في العام 2006، وتتولى روسيا رئاستها منذ مطلع العام الجاري 2024، وبالإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، انضمت مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا منذ بداية عام 2024 إلى“بريكس”.
MENAFN18102024000202011048ID1108795730