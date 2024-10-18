بوتين: دول بريكس تلعب دورًا ملحوظًا فى الاقتصاد العالمى وسيزداد مستقبلاً - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تعميق التعاون بين دول“بريكس” والسعي للنمو الاقتصادي والاستقرار يعطي نتائج ملموسة ويحسن من حياة المواطنين في دول المجموعة، لافتا إلى أن دول“بريكس” تلعب دورا ملحوظا في الاقتصاد العالمي، وهو دور سيزداد في المستقبل.

جاء ذلك في كلمة الرئيس الروسي أمام الجلسة العامة لمنتدى أعمال“بريكس” المنعقد اليوم الجمعة في موسكو، وفقا موقع“روسيا اليوم”.

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وقال“بوتين” إن مجموع الناتج الإجمالي المحلي لدول“بريكس” أكثر من 60 تريليون دولار، وهو ما يزيد عن مجموعة السبع، موضحا أن الفارق بين الإنتاج المحلي الإجمالي لمجموعة“بريكس” ومجموعة الدول الصناعية السبع يزداد وهو أمر حتمي لا مفر منه.

وتابع بوتين قائلا” إن في السنوات الأخيرة هناك توقعات بنمو مجموعة“بريكس” بنسبة 4% وهو أعلى من دول مجموعة السبع 1.7% ونمو الاقتصاد العالمي 3.2%، مشيرا إلى أن“بريكس” تستحوذ على ربع صادرات السلع في العالم، وهي دول مهيمنة على عدد من الأسواق من بينها أسواق الطاقة”.

وأضاف أن النمو الاقتصادي لـ”بريكس” سيقل ارتباطه بالمؤثرات الخارجية بفضل السيادة والشراكة التي تعزز من إمكانيات هذه المجموعة، مضيفا أن بنك“بريكس” يمثل بديلا لعدد من المؤسسات المالية الغربية، وسنطور ذلك دون وضع أنفسنا ضد أو مقابل أحد، سيكون هذا البنك الجديد أساسا في مشاريع البنى التحتية لدول“بريكس” ودول الجنوب العالمي بشكل عام”.

وأشار بوتين إلى أن روسيا تعمل على خطط لتطوير الشركات في 3 اتجاهات هي السياسة والأمن والاقتصاد.

وأضاف أنه تم تنفيذ أكثر من 300 فعالية ولقاء على مستوى الخبراء والوزراء، وأن الحدث الأساسي هو القمة التي ستجري الأسبوع المقبل في قازان، مضيفا أن لقاء الأعمال يؤكد أهمية التعاون الوثيق في المجال الاقتصادي.

وأشار إلى أن هناك عملا لتطوير وسائل النقل والحلول المطلوبة في الحوكمة وغيرها، مقدما الشكر لأوساط الأعمال لما يوفروه في مجال المشروعات، لا سيما ممر الشمال الجنوب، الذي سيسمح بفتح طرق أقصر للتجارة، وتطوير نقاط نقل الطاقة.

وقال بوتين“لدينا خطة لتطوير ممر الملاحة الشمالي، وهناك مسارات جديدة يتم فتحها، وبناء محطات للطاقة للسفن وغيرها من المشاريع. ويربط ممر الشمال إلى الجنوب ما بين مناطق الشمال ودول الخليج والهند.

وأضاف“نقوم بتطوير التجارة الرقمية باستخدام شبكة الإنترنت والذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات على نطاق واسع. سنشكل بنية رقمية تحتية موحدة لدول“بريكس” ما سيساعد في التوافق بمجال الأعمال وفي مجال الأمن المعلوماتي”.

وأكد بوتين أن“روسيا منفتحة على التعاون في مجال الأعمال، ونقوم بخلق بنية تحتية مريحة للأعمال ولجذب الاستثمارات والتقنيات من الخارج، بالدرجة الأولى عبر التعاون معكم”.

وأضاف“نؤكد أن جهودنا المشتركة يجب أن تكون موجهة إلى تعزيز المنصات الخاصة وحل القضايا اللوجستية ونعمل على إنجاز إمكانيات“بريكس” المبنية على عدد السكان والموارد المتوفرة لدولنا ومواطنينا”، لافتا إلي أن نتائج منتدى الأعمال لـ”بريكس” ستؤثر على عمل القمة المرتقبة في قازان 22-24 أكتوبر الجاري.

ويأتي انعقاد المنتدى قبل نحو أسبوع من انعقاد قمة“بريكس” في مدينة قازان الروسية، حيث تترأس روسيا المجموعة هذا العام.

و”بريكس” هي مجموعة دولية تم إنشاؤها في العام 2006، وتتولى روسيا رئاستها منذ مطلع العام الجاري 2024، وبالإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، انضمت مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا منذ بداية عام 2024 إلى“بريكس”.