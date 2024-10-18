أسعار النفط تتحول للاستقرار وتتجه لتحقيق خسارة أسبوعية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتبنك كندا المركزى يستعد لخفض جديد لأسعار الفائدة تراجع أسعار النفط متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية بنحو 7% ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق محققة مكاسب للأسبوع الثانى

تحولت أسعار النفط للاستقرار خلال تعاملات الجمعة، متجهة نحو تسجيل أعمق خسارة أسبوعية منذ أكثر من شهر مع عودة مخاوف تباطؤ الطلب الصيني للواجهة، رغم تفاقم التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

استقرت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر عند 74.48 دولار للبرميل في تمام الساعة 03:18 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعد ارتفاعها 0.34% في وقت سابق من الجلسة.

وقلصت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر مكاسبها إلى 0.16% عند 70.78 دولار للبرميل بعد مكاسب بلغت 0.44% أثناء التعاملات.

وتتجه أسعار كلا الخامين لتسجيل خسارة أسبوعية بنحو 6% تعد الأعمق منذ الثاني من سبتمبر الماضي، وذلك إثر خفض كل من منظمة“أوبك” ووكالة الطاقة الدولية في تقاريرهما الشهرية تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط لعامي 2024 و2025.

ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات صينية رسمية اليوم، تراجع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6% في الربع الثالث من 4.7% في الربع الثاني، ليسجل أدنى وتير له منذ مطلع عام 2023.

ورغم نموه بأكثر من التوقعات عند 4.5%، لكن البيانات أثارت مخاوف استمرار تباطؤ الاقتصاد الصيني نظراً للظروف غير المواتية التي يشهدها منذ انتهاء أزمة الوباء رغم جهود التحفيز المكثفة التي بذلتها الحكومة.

وفي دلالة على ضعف الطلب المحلي على النفط في الصين، والذي كان سبباً رئيسياً في خفض توقعات نمو الطلب العالمي هذا العام، أوضحت بيانات رسمية تراجع إنتاج مصافي التكرير المحلية بنسبة 5.4% في سبتمبر.

جاء ذلك تزامناً مع تراجع الإنتاج المحلي من النفط 1.1% سنوياً في سبتمبر، وانخفاض واردات الذهب الأسود 7.4% مقارنة بمستوى شهر أغسطس، ما يؤكد عزوف المصافي عن زيادة الإنتاج.