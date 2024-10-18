أسعار النفط تتحول للاستقرار وتتجه لتحقيق خسارة أسبوعية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
بنك كندا المركزى يستعد لخفض جديد لأسعار الفائدة تراجع أسعار النفط متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية بنحو 7% ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق محققة مكاسب للأسبوع الثانى
تحولت أسعار النفط للاستقرار خلال تعاملات الجمعة، متجهة نحو تسجيل أعمق خسارة أسبوعية منذ أكثر من شهر مع عودة مخاوف تباطؤ الطلب الصيني للواجهة، رغم تفاقم التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
استقرت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر عند 74.48 دولار للبرميل في تمام الساعة 03:18 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعد ارتفاعها 0.34% في وقت سابق من الجلسة.
وقلصت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر مكاسبها إلى 0.16% عند 70.78 دولار للبرميل بعد مكاسب بلغت 0.44% أثناء التعاملات.
وتتجه أسعار كلا الخامين لتسجيل خسارة أسبوعية بنحو 6% تعد الأعمق منذ الثاني من سبتمبر الماضي، وذلك إثر خفض كل من منظمة“أوبك” ووكالة الطاقة الدولية في تقاريرهما الشهرية تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط لعامي 2024 و2025.
ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات صينية رسمية اليوم، تراجع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6% في الربع الثالث من 4.7% في الربع الثاني، ليسجل أدنى وتير له منذ مطلع عام 2023.
ورغم نموه بأكثر من التوقعات عند 4.5%، لكن البيانات أثارت مخاوف استمرار تباطؤ الاقتصاد الصيني نظراً للظروف غير المواتية التي يشهدها منذ انتهاء أزمة الوباء رغم جهود التحفيز المكثفة التي بذلتها الحكومة.
وفي دلالة على ضعف الطلب المحلي على النفط في الصين، والذي كان سبباً رئيسياً في خفض توقعات نمو الطلب العالمي هذا العام، أوضحت بيانات رسمية تراجع إنتاج مصافي التكرير المحلية بنسبة 5.4% في سبتمبر.
جاء ذلك تزامناً مع تراجع الإنتاج المحلي من النفط 1.1% سنوياً في سبتمبر، وانخفاض واردات الذهب الأسود 7.4% مقارنة بمستوى شهر أغسطس، ما يؤكد عزوف المصافي عن زيادة الإنتاج.
MENAFN18102024000202011048ID1108795729
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.