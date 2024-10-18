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تراجع عدد المنازل التى جرى البدء فى تشييدها بأمريكا خلال سبتمبر - جريدة البورصة

10/18/2024 11:16:44 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجع عدد المنازل التي جرى البدء في تشييدها بالولايات المتحدة في سبتمبر، على الرغم من تسارع وتيرة بناء المساكن العائلية.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي الجمعة، تراجع إجمالي عدد المنازل التي جرى البدء في تشييدها بالولايات المتحدة بنسبة 0.5% إلى 1.35 مليون وحدة في سبتمبر.

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وهو ما يتوافق مع التوقعات، بالرغم من أن بدء بناء المساكن العائلية -الذي يمثل الجزء الأكبر من بناء المساكن- زاد بنسبة 2.7% إلى معدل سنوي معدل موسميًا بلغ 1.027 مليون وحدة.

كما انخفض إجمالي تصاريح بناء المنازل – التي تعد علامة على البناء المستقبلي – بنسبة 2.9% في سبتمبر إلى 1.42 مليون، من تقديرات أغسطس المعدلة بالرفع إلى 1.47 مليون.

وقد يرجع هذا الانخفاض في عدد التصاريح والمنازل التي تم بدء تشيدها إلى تأثيرات إعصار“هيلين”، مع توقعات بامتداد التأثير الكامل للعاصفة على مدى عدة أسابيع.

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