تراجع عدد المنازل التى جرى البدء فى تشييدها بأمريكا خلال سبتمبر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجع عدد المنازل التي جرى البدء في تشييدها بالولايات المتحدة في سبتمبر، على الرغم من تسارع وتيرة بناء المساكن العائلية.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي الجمعة، تراجع إجمالي عدد المنازل التي جرى البدء في تشييدها بالولايات المتحدة بنسبة 0.5% إلى 1.35 مليون وحدة في سبتمبر.
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وهو ما يتوافق مع التوقعات، بالرغم من أن بدء بناء المساكن العائلية -الذي يمثل الجزء الأكبر من بناء المساكن- زاد بنسبة 2.7% إلى معدل سنوي معدل موسميًا بلغ 1.027 مليون وحدة.
كما انخفض إجمالي تصاريح بناء المنازل – التي تعد علامة على البناء المستقبلي – بنسبة 2.9% في سبتمبر إلى 1.42 مليون، من تقديرات أغسطس المعدلة بالرفع إلى 1.47 مليون.
وقد يرجع هذا الانخفاض في عدد التصاريح والمنازل التي تم بدء تشيدها إلى تأثيرات إعصار“هيلين”، مع توقعات بامتداد التأثير الكامل للعاصفة على مدى عدة أسابيع.
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