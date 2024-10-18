الإدارة الأمريكية تمنح تمويلاً بمليارى دولار لتحديث شبكة الكهرباء بسبب الإعصار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) منحت الإدارة الأمريكية تمويلات بقيمة ملياري دولار لتحديث شبكة الكهرباء المتضررة من الطقس القاسي وتعزيز مشاريع
النقل.
وأوضحت في بيان الجمعة: سيستفيد نحو 42 مشروعًا من التمويل الجديد المقدم من وزارة الطاقة عبر اثنتي وأربعين ولاية، وستذهب أغلبها للمرافق التي دمرها إعصارا“هيلين” و”ميلتون”.
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وسيتم توجيه التمويل الجديد لبناء أكثر من 300 ميل (483 كيلومترًا) من خطوط نقل الكهرباء الجديدة وترقية أكثر من 650 ميلاً من خطوط النقل الحالية، حسبما نقلت وكالة“رويترز”.
وقالت وزارة الطاقة: أظهرت الأعاصير المدمرة التي مرت بها بعض الولايات خلال الشهرين الماضي والجاري، بوضوح كيف تستمر الأحداث الجوية المتطرفة في الضغط على أنظمة الكهرباء القديمة في البلاد
المصدر:
MENAFN18102024000202011048ID1108795727
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