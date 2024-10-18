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الإدارة الأمريكية تمنح تمويلاً بمليارى دولار لتحديث شبكة الكهرباء بسبب الإعصار - جريدة البورصة

10/18/2024 11:16:44 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) منحت الإدارة الأمريكية تمويلات بقيمة ملياري دولار لتحديث شبكة الكهرباء المتضررة من الطقس القاسي وتعزيز مشاريع النقل.

وأوضحت في بيان الجمعة: سيستفيد نحو 42 مشروعًا من التمويل الجديد المقدم من وزارة الطاقة عبر اثنتي وأربعين ولاية، وستذهب أغلبها للمرافق التي دمرها إعصارا“هيلين” و”ميلتون”.

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وسيتم توجيه التمويل الجديد لبناء أكثر من 300 ميل (483 كيلومترًا) من خطوط نقل الكهرباء الجديدة وترقية أكثر من 650 ميلاً من خطوط النقل الحالية، حسبما نقلت وكالة“رويترز”.

وقالت وزارة الطاقة: أظهرت الأعاصير المدمرة التي مرت بها بعض الولايات خلال الشهرين الماضي والجاري، بوضوح كيف تستمر الأحداث الجوية المتطرفة في الضغط على أنظمة الكهرباء القديمة في البلاد

المصدر:

MENAFN18102024000202011048ID1108795727

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