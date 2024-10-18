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داو جونز ينخفض وحيدًا لكنه يتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع السادس - جريدة البورصة

10/18/2024 11:16:44 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تباينت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الجمعة، مع ارتفاع قطاع التكنولوجيا، فيما اتجهت المؤشرات الرئيسية الثلاثة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية محدودة.

وفي بداية التداولات، انخفض مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.40% أو 170 نقطة إلى 43068 نقطة، بعدما سجل مستوى قياسيًا جديدًا بالأمس.

موضوعات متعلقة بنك كندا المركزى يستعد لخفض جديد لأسعار الفائدة تراجع أسعار النفط متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية بنحو 7% ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق محققة مكاسب للأسبوع الثانى

فيما صعد مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.15% أو 9 نقاط إلى 5851 نقطة، وزادت قيمة مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.55% أو 100 نقطة إلى 18474 نقطة.

ومنذ بداية الأسبوع، ارتفع مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.5%، فيما صعد“إس آند بي 500′′ بنسبة 0.6%، و”ناسداك” بنحو 0.6% أيضًا، لتتجه المؤشرات الثلاثة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية للمرة السادسة على التوالي، وهي أطول سلسلة في 2024 لـ“داو جونز” و”إس آند بي 500′′.

وارتفع سهم“نتفليكس” بنسبة 9.90% إلى 755.69 دولار، بعدما كشفت شركة البث عبر الإنترنت عن نتائج أعمال فصلية أقوى من توقعات المحللين.

حتى الآن، أعلنت أكثر من 70 شركة مدرجة بمؤشر“إس آند بي 500” أرباحها، ومن بين هذه الشركات، تجاوزت 75% التوقعات، وفقًا لـ“فاكت ست”.

المصدر:

MENAFN18102024000202011048ID1108795726

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