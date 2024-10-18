داو جونز ينخفض وحيدًا لكنه يتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع السادس - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباينت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الجمعة، مع ارتفاع قطاع التكنولوجيا، فيما اتجهت المؤشرات الرئيسية الثلاثة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية محدودة.
وفي بداية التداولات، انخفض مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.40% أو 170 نقطة إلى 43068 نقطة، بعدما سجل مستوى قياسيًا جديدًا بالأمس.
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فيما صعد مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.15% أو 9 نقاط إلى 5851 نقطة، وزادت قيمة مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.55% أو 100 نقطة إلى 18474 نقطة.
ومنذ بداية الأسبوع، ارتفع مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.5%، فيما صعد“إس آند بي 500′′ بنسبة 0.6%، و”ناسداك” بنحو 0.6% أيضًا، لتتجه المؤشرات الثلاثة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية للمرة السادسة على التوالي، وهي أطول سلسلة في 2024 لـ“داو جونز” و”إس آند بي 500′′.
وارتفع سهم“نتفليكس” بنسبة 9.90% إلى 755.69 دولار، بعدما كشفت شركة البث عبر الإنترنت عن نتائج أعمال فصلية أقوى من توقعات المحللين.
حتى الآن، أعلنت أكثر من 70 شركة مدرجة بمؤشر“إس آند بي 500” أرباحها، ومن بين هذه الشركات، تجاوزت 75% التوقعات، وفقًا لـ“فاكت ست”.
المصدر:
MENAFN18102024000202011048ID1108795726
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