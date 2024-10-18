سهم آبل يتجه لإغلاق قياسى مع التفاؤل بالمبيعات القوية فى الصين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتبنك كندا المركزى يستعد لخفض جديد لأسعار الفائدة تراجع أسعار النفط متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية بنحو 7% ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق محققة مكاسب للأسبوع الثانى

ارتفع سهم شركة“آبل” خلال تعاملات الجمعة، لتعزز مكانتها كأكبر شركات العالم قيمة سوقية عند 3.57 تريليون دولار، بدعم من مبيعات مبكرة قوية لجوال“أيفون 16” في الصين.

وزاد سهم صانعة“أيفون” بنسبة 1.25% إلى 235.05 دولار، بعدما لامس 236.18 دولار، متجهًا لتجاوز إغلاق 16 يوليو القياسي البالغ 234.82 دولار.

وأظهرت بيانات شركة“كاونتر بوينت”، ارتفاع مبيعات سلسلة“أيفون 16” بنسبة 20% خلال أول 3 أسابيع منذ إطلاقها في 20 سبتمبر مقارنة بالطرازات الأقدم، والتي عوضت جزئيًا انخفاض الإيرادات الآسيوية.

وتتفاءل الأسواق بميزات الذكاء الاصطناعي الأقوى والمتوقعة في جوال“أيفون 17′′، وما لذلك من دور محتمل في تعزيز أداء سهم صانعة الجوالات الأمريكية خلال الأرباع المقبلة.

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