سهم آبل يتجه لإغلاق قياسى مع التفاؤل بالمبيعات القوية فى الصين - جريدة البورصة

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ارتفع سهم شركة“آبل” خلال تعاملات الجمعة، لتعزز مكانتها كأكبر شركات العالم قيمة سوقية عند 3.57 تريليون دولار، بدعم من مبيعات مبكرة قوية لجوال“أيفون 16” في الصين.
وزاد سهم صانعة“أيفون” بنسبة 1.25% إلى 235.05 دولار، بعدما لامس 236.18 دولار، متجهًا لتجاوز إغلاق 16 يوليو القياسي البالغ 234.82 دولار.
وأظهرت بيانات شركة“كاونتر بوينت”، ارتفاع مبيعات سلسلة“أيفون 16” بنسبة 20% خلال أول 3 أسابيع منذ إطلاقها في 20 سبتمبر مقارنة بالطرازات الأقدم، والتي عوضت جزئيًا انخفاض الإيرادات الآسيوية.
وتتفاءل الأسواق بميزات الذكاء الاصطناعي الأقوى والمتوقعة في جوال“أيفون 17′′، وما لذلك من دور محتمل في تعزيز أداء سهم صانعة الجوالات الأمريكية خلال الأرباع المقبلة.
المصدر:
MENAFN18102024000202011048ID1108795725
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