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رئيس جنوب إفريقيا يحث بريكس على تعزيز التعاون فى مجال التكنولوجيات المتقدمة - جريدة البورصة

10/18/2024 11:16:43 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حث رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا دول مجموعة“بريكس” على المشاركة في مشاريع بناء الطرق والموانئ والسكك الحديدية، وتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيات المتقدمة.

جاء ذلك في كلمته عبر تقنية الفيديو للمشاركين – في الجلسة العامة لمنتدى أعمال“بريكس” المنعقد اليوم الجمعة في موسكو، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لموقع“روسيا اليوم”.

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وأعرب“رامافوزا” عن أمله في أن يساعد منتدى أعمال“بريكس” المشاركين على الانتقال من مرحلة التواصل إلى إبرام العقود. وأشار إلى أن المنتدى سيساعد في الارتقاء باقتصاد مجموعة“بريكس”.

وأكد رئيس جنوب إفريقيا أن القوى العاملة الجديدة ستجعل من القارة الإفريقية محركا للنمو في المستقبل، ودعا دول“بريكس” الأخرى للمشاركة في بناء الطرق والموانئ والسكك الحديدية.

وأفاد رامافوزا بأن جنوب إفريقيا تتمتع بقاعدة اقتصادية متنوعة وموارد طبيعية غنية، وشدد على أن منطقة التجارة الحرة الإفريقية توفر فرصا كبيرة للاستثمار والنمو الصناعي.

وحث رئيس جنوب إفريقيا دول مجموعة“بريكس” على تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيات المتقدمة، وقال:“بينما يمر الاقتصاد العالمي بتغيرات تكنولوجية عميقة، يتعين على دول“بريكس” خلق بيئة من التعاون لتعزيز التكنولوجيات المتقدمة”.

و”بريكس” هي مجموعة دولية تم إنشاؤها في العام 2006، وتتولى روسيا رئاستها منذ مطلع العام الجاري 2024.

المصدر:

MENAFN18102024000202011048ID1108795724

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