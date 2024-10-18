رئيس جنوب إفريقيا يحث بريكس على تعزيز التعاون فى مجال التكنولوجيات المتقدمة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) حث رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا دول مجموعة“بريكس” على المشاركة في مشاريع
بناء الطرق والموانئ والسكك الحديدية، وتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيات المتقدمة.
جاء ذلك في كلمته عبر تقنية الفيديو للمشاركين – في الجلسة العامة لمنتدى أعمال“بريكس” المنعقد اليوم الجمعة في موسكو، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لموقع“روسيا اليوم”.
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وأعرب“رامافوزا” عن أمله في أن يساعد منتدى أعمال“بريكس” المشاركين على الانتقال من مرحلة التواصل إلى إبرام العقود. وأشار إلى أن المنتدى سيساعد في الارتقاء باقتصاد مجموعة“بريكس”.
وأكد رئيس جنوب إفريقيا أن القوى العاملة الجديدة ستجعل من القارة الإفريقية محركا للنمو في المستقبل، ودعا دول“بريكس” الأخرى للمشاركة في بناء الطرق والموانئ والسكك الحديدية.
وأفاد رامافوزا بأن جنوب إفريقيا تتمتع بقاعدة اقتصادية متنوعة وموارد طبيعية غنية، وشدد على أن منطقة التجارة الحرة الإفريقية توفر فرصا كبيرة للاستثمار والنمو الصناعي.
وحث رئيس جنوب إفريقيا دول مجموعة“بريكس” على تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيات المتقدمة، وقال:“بينما يمر الاقتصاد العالمي بتغيرات تكنولوجية عميقة، يتعين على دول“بريكس” خلق بيئة من التعاون لتعزيز التكنولوجيات المتقدمة”.
و”بريكس” هي مجموعة دولية تم إنشاؤها في العام 2006، وتتولى روسيا رئاستها منذ مطلع العام الجاري 2024.
المصدر:
MENAFN18102024000202011048ID1108795724
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