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بنك أوف أمريكا يتوقع ارتفاع سهم إنفيديا بنسبة 39% - جريدة البورصة

10/18/2024 11:16:42 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة بنك كندا المركزى يستعد لخفض جديد لأسعار الفائدة تراجع أسعار النفط متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية بنحو 7% ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق محققة مكاسب للأسبوع الثانى

ارتفع سهم“إنفيديا” خلال تعاملات الجمعة، بعد توصية إيجابية من محللي“بنك أوف أمريكا”، قالوا فيها إن صانعة الرقائق الأمريكية يمكنها تحقيق المزيد من النمو في المستقبل.

وصعد سهم الشركة بنسبة 0.85% إلى 138.11 دولار.

وفي مذكرة صدرت صباح الجمعة، رفع محللو“بنك أوف أمريكا” سعرهم المستهدف لسهم“إنفيديا” إلى 190 دولارًا من 165 دولارًا، مؤكدين توصيتهم عند“الشراء”، وتشير توقعاتهم هذه إلى ارتفاع بنسبة 39% مقارنة بإغلاق الخميس.

ومن شأن ذلك أن يضيف إلى الارتفاع الهائل الذي شهده سهم“إنفيديا” بالفعل هذا العام، حيث قفز بأكثر من 176% في عام 2024.

ويعتقد المحللون أن الأحداث الأخيرة في الصناعة، مثل نتائج الربع الثالث لشركة“تايوان لتصنيع أشباه الموصلات”، وتصريح رئيس“إنفيديا” هذا الشهر عن الطلب القوي على شريحة“بلاكويل”، يمكن أن تزيد من تقدم الشركة التنافسي وتخلق فرصة استثنائية.

مع ذلك، وفي حين يكون تداول الأسهم أكثر استقرارًا كلما كانت القيمة السوقية للشركة أكبر، لم يكن هذا حال“إنفيديا” – ثاني أكبر شركة في العالم – مؤخرًا، حيث تقلب سعر السهم بين 128.74 دولار و140.89 دولار هذا الأسبوع.

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