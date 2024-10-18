بنك أوف أمريكا يتوقع ارتفاع سهم إنفيديا بنسبة 39% - جريدة البورصة

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ارتفع سهم“إنفيديا” خلال تعاملات الجمعة، بعد توصية إيجابية من محللي“بنك أوف أمريكا”، قالوا فيها إن صانعة الرقائق الأمريكية يمكنها تحقيق المزيد من النمو في المستقبل.
وصعد سهم الشركة بنسبة 0.85% إلى 138.11 دولار.
وفي مذكرة صدرت صباح الجمعة، رفع محللو“بنك أوف أمريكا” سعرهم المستهدف لسهم“إنفيديا” إلى 190 دولارًا من 165 دولارًا، مؤكدين توصيتهم عند“الشراء”، وتشير توقعاتهم هذه إلى ارتفاع بنسبة 39% مقارنة بإغلاق الخميس.
ومن شأن ذلك أن يضيف إلى الارتفاع الهائل الذي شهده سهم“إنفيديا” بالفعل هذا العام، حيث قفز بأكثر من 176% في عام 2024.
ويعتقد المحللون أن الأحداث الأخيرة في الصناعة، مثل نتائج الربع الثالث لشركة“تايوان لتصنيع أشباه الموصلات”، وتصريح رئيس“إنفيديا” هذا الشهر عن الطلب القوي على شريحة“بلاكويل”، يمكن أن تزيد من تقدم الشركة التنافسي وتخلق فرصة استثنائية.
مع ذلك، وفي حين يكون تداول الأسهم أكثر استقرارًا كلما كانت القيمة السوقية للشركة أكبر، لم يكن هذا حال“إنفيديا” – ثاني أكبر شركة في العالم – مؤخرًا، حيث تقلب سعر السهم بين 128.74 دولار و140.89 دولار هذا الأسبوع.
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