تراجع أسعار النفط متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية بنحو 7% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
بنك كندا المركزى يستعد لخفض جديد لأسعار الفائدة ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق محققة مكاسب للأسبوع الثانى بنك أوف أمريكا يتوقع ارتفاع سهم إنفيديا بنسبة 39%
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الجمعة، متجهة لتسجيل خسارة أسبوعية بنحو 7%، وهي الأعمق منذ أكثر من شهر، مع عودة مخاوف تباطؤ الطلب الصيني.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 1.35% أو 1.01 دولار عند 73.44 دولار للبرميل.
فيما تراجعت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 1.45% أو 1.04 دولار عند 69.63 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات اقتصادية، تباطؤ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى 4.6% في الربع الثالث من 4.7% في الربع الثاني، ليسجل أدنى وتيرة له منذ مطلع عام 2023.
وأوضحت بيانات منفصلة، تراجع إنتاج مصافي التكرير في الصين خلال سبتمبر بنسبة 5.4% على أساس شهري، ليواصل الانخفاض للشهر السادس على التوالي، في ظل ضعف استهلاك الوقود وهوامش التكرير الضئيلة التي كبحت عمليات المعالجة.
المصدر:
MENAFN18102024000202011048ID1108795721
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.