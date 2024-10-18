تراجع أسعار النفط متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية بنحو 7% - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتبنك كندا المركزى يستعد لخفض جديد لأسعار الفائدة ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق محققة مكاسب للأسبوع الثانى بنك أوف أمريكا يتوقع ارتفاع سهم إنفيديا بنسبة 39%

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الجمعة، متجهة لتسجيل خسارة أسبوعية بنحو 7%، وهي الأعمق منذ أكثر من شهر، مع عودة مخاوف تباطؤ الطلب الصيني.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 1.35% أو 1.01 دولار عند 73.44 دولار للبرميل.

فيما تراجعت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 1.45% أو 1.04 دولار عند 69.63 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات اقتصادية، تباطؤ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى 4.6% في الربع الثالث من 4.7% في الربع الثاني، ليسجل أدنى وتيرة له منذ مطلع عام 2023.

وأوضحت بيانات منفصلة، تراجع إنتاج مصافي التكرير في الصين خلال سبتمبر بنسبة 5.4% على أساس شهري، ليواصل الانخفاض للشهر السادس على التوالي، في ظل ضعف استهلاك الوقود وهوامش التكرير الضئيلة التي كبحت عمليات المعالجة.

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