بنك كندا المركزى يستعد لخفض جديد لأسعار الفائدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) يستعد بنك كندا المركزي إلى خفض جديد لأسعار الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس؛ مما يمثل أول خفض كبير بعد فترة الجائحة منذ أكثر من 15 عاما.
ويهدف الخفض المتوقع إلى تحفيز النمو الاقتصادي مع بقاء إنفاق المستهلكين والشركات ضعيفًا وسط انخفاض التضخم.
موضوعات متعلقة
تراجع أسعار النفط متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية بنحو 7% ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق محققة مكاسب للأسبوع الثانى بنك أوف أمريكا يتوقع ارتفاع سهم إنفيديا بنسبة 39%
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى 3.75% من 4.25%، مما يعكس إجراءات مماثلة من قبل البنوك المركزية الأخرى مثل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وألمح محافظ بنك كندا تيف ماكليم – في تصريح صحفي – إلى ضرورة إجراء تخفيضات أكبر لمنع الانكماش الاقتصادي غير المرغوب فيه وتراجع التضخم.
ويتوقع خبراء هذه التعديلات الاقتصادية، مع احتمال انخفاض توقعات النمو عن التقديرات السابقة.
ويكشف تقرير السياسة النقدية الوشيك عن بيانات وتوقعات جديدة تعكس اعتراف البنك بأداء الاقتصاد الضعيف.
المصدر:
MENAFN18102024000202011048ID1108795720
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.