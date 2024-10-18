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بنك كندا المركزى يستعد لخفض جديد لأسعار الفائدة - جريدة البورصة

10/18/2024 11:16:37 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) يستعد بنك كندا المركزي إلى خفض جديد لأسعار الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس؛ مما يمثل أول خفض كبير بعد فترة الجائحة منذ أكثر من 15 عاما.

ويهدف الخفض المتوقع إلى تحفيز النمو الاقتصادي مع بقاء إنفاق المستهلكين والشركات ضعيفًا وسط انخفاض التضخم.

موضوعات متعلقة تراجع أسعار النفط متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية بنحو 7% ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق محققة مكاسب للأسبوع الثانى بنك أوف أمريكا يتوقع ارتفاع سهم إنفيديا بنسبة 39%

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى 3.75% من 4.25%، مما يعكس إجراءات مماثلة من قبل البنوك المركزية الأخرى مثل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وألمح محافظ بنك كندا تيف ماكليم – في تصريح صحفي – إلى ضرورة إجراء تخفيضات أكبر لمنع الانكماش الاقتصادي غير المرغوب فيه وتراجع التضخم.

ويتوقع خبراء هذه التعديلات الاقتصادية، مع احتمال انخفاض توقعات النمو عن التقديرات السابقة.

ويكشف تقرير السياسة النقدية الوشيك عن بيانات وتوقعات جديدة تعكس اعتراف البنك بأداء الاقتصاد الضعيف.

المصدر:

MENAFN18102024000202011048ID1108795720

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