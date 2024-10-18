جامعة القدس الأولى فلسطينيًا وفي المرتبة 52 عربيًا فيتصنيف QS العالمي للمنطقة العربية

MENAFN - Palestine News ) القدس /PNN / حققت جامعة القدس إنجازًا أكاديميًا مرموقًا بحصولها علىضمن تصنيف QS World UniversityRankings 2025: Arab Region، متفوقة على 11 جامعة فلسطينية ضمن هذا التصنيف الدولي،

وجاءت في المرتبة 52 على مستوى الوطن العربي منبين 246 جامعة عربية شملها التصنيف، مما يؤكد تفوقها وعملها الدؤوب لأدائها الأكاديمي والبحثي على المستويين المحلي والإقليمي.

و أكد رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك أهمية هذا الإنجاز باعتباره علامة فارقة في مسيرة الجامعة التي تواصل السعي نحو تعزيز مكانتها بين الجامعات المرموقة في العالم العربي من خلال استراتيجيات تطوير شاملة مهنئًا أسرة الجامعة وطاقمها عامة على هذا التفوق ضمن سلسلة نجاحات عالمية وإقليمية متتالية استحقتها الجامعة.

ويستند تصنيف QS إلى مجموعة من المعايير التي تشمل جودة التعليم، البحوث العلمية، السمعة الأكاديمية، وغيرها، وهي معايير تمكنت الجامعة من

تحسينها بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة في إطار استراتيجية رائدة ورؤية متقدمة في مختلف المجالات.



وعلى صعيد آخر، كانت فلسطين أفضل دولة عربية في معيار“الاقتباس لكل ورقة (Citation per Paper) في مجال البحث العلمي مقارنة مع "الأبحاث لكل عضو هيئة تدريس" (Papers per Faculty)، ويعكس هذا الإنجاز جودة

الأبحاث والبحث العلمي في الجامعات الفلسطينية، مما يعزز مكانتها الأكاديمية ويسلط الضوء على مساهمتها في المشهد العلمي على المستويين العربي

والدولي.

يشار إلى أن جاءت جامعة القدس جاءت في المرتبة الأولى فلسطينيًا بحسبQS العالمي 2025، وضمن تصنيف 851-900 عالميًا، كما دخلت مؤخرًاتصنيف QS العالمي لبرامج ماجستير إدارة الأعمال Global MBA للعام2025، حيث صنف برنامج ماجستير إدارة الأعمال في جامعة القدس ضمنأفضل 250 برنامجًا في العالم، وهي الجامعة الأولى والوحيدة في فلسطينالتي تحقق هذا الإنجاز.