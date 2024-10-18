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الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين- بيت لحم وجمعية بيت العربية للتأهيل يوقعان مذكرة تفاهم

10/18/2024 6:01:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت جالا / PNN / وقع الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين- بيت لحم ممثلا بأمين السر أ. عاصم زبون وجمعية بيت لحم العربية للتأهيل ممثلة بمدير العام أ. إيلي شحادة مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون وإسناد المعلمين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وستقدم جمعية بيت لحم العربية للتأهيل بموجب هذه الاتفاقية مجموعة من الخصومات على الخدمات الطبية المقدمة من طرفها لكافة العاملين في مديريات التربية والتعليم؛ من موظفين إداريين ومعلمين وأذنة وذويهم من الدرجة الأولى.



وقال امين سر اتحاد المعلمين في بيت لحم ان الاتفاقية تنص على تقديم الجمعية العربية للتاهيل خصومات تصل حتى 25% على الخدمات الطبيه للعاملين في قطاع التربية و التعليم و ذويهم من الدرجة الاولى بهدف اسناد المعلمين في ظل الظروف الاقتصاديه الصعبة.

وشكر زبون باسم الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين لكل من ساهم في بلورة هذا الاتفاق وخروجه إلى حيز التنفيذ.

MENAFN18102024000205011050ID1108794840

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