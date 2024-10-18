مستعمرون يعتدون بالضرب على طفل شمال غرب سلفيت

(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت / PNN-
اعتدى مستعمرون، اليوم الجمعة، على طفل أثناء وجوده في وادي قانا شمال غرب سلفيت.
وذكر الناشط في مجال الاستيطان نظمي السلمان لـ"وفا" أن مجموعة من المستعمرين داهمت عزبة "شقيف دنان" في وادي قانا شمال غرب دير استيا، واعتدوا بالضرب على الطفل أحمد عبد الفتاح محمد زيدان (15 عاما) أثناء وجوده في العزبة، وقاموا بسرقة مولد كهربائي وتمزيق أكياس شعير ونخالة.
وكانت مجموعة من المستعمرين، قد هاجمت قاطفي الزيتون، مساء الخميس، في منطقة "روس الموارس" شمال بلدة كفر الديك، وحطمت ماكينة القطف، وأتلفت ثمار زيتون تعود لعائلة المزارع فاروق علي الأحمد، وأجبروهم تحت التهديد على مغادرة أرضهم.
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