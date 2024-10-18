مستعمرون يعتدون بالضرب على طفل شمال غرب سلفيت

MENAFN - Palestine News ) سلفيت / PNN-اعتدى مستعمرون، اليوم الجمعة، على طفل أثناء وجوده في وادي قانا شمال غرب سلفيت.

وذكر الناشط في مجال الاستيطان نظمي السلمان لـ"وفا" أن مجموعة من المستعمرين داهمت عزبة "شقيف دنان" في وادي قانا شمال غرب دير استيا، واعتدوا بالضرب على الطفل أحمد عبد الفتاح محمد زيدان (15 عاما) أثناء وجوده في العزبة، وقاموا بسرقة مولد كهربائي وتمزيق أكياس شعير ونخالة.

وكانت مجموعة من المستعمرين، قد هاجمت قاطفي الزيتون، مساء الخميس، في منطقة "روس الموارس" شمال بلدة كفر الديك، وحطمت ماكينة القطف، وأتلفت ثمار زيتون تعود لعائلة المزارع فاروق علي الأحمد، وأجبروهم تحت التهديد على مغادرة أرضهم.