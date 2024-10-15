في تجربة فريدة.. روبوت يقود فرقة موسيقية في ألمانيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقاد‭ ‬الروبوت‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬ثلاث‭ ‬أذرع‭ ‬مفصلية‭ ‬منفصلة‭ ‬تحمل‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬عصا‭ ‬مشابهة‭ ‬للسيوف‭ ‬الضوئية‭ ‬لسلسلة‭ ‬‮«‬ستار‭ ‬وورز‮»‬‭ ‬الموسيقيين‭ ‬خلال‭ ‬عرضين‭ ‬لأوركسترا‭ ‬دريسدن‭ ‬السيمفونية‭.‬

ودُرّب‭ ‬الروبوت‭ ‬ليصبح‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬وقت‭ ‬العزف‭ ‬والإشارة‭ ‬إلى‭ ‬الديناميكيات،‭ ‬مع‭ ‬قدرة‭ ‬الأذرع‭ ‬على‭ ‬التحرك‭ ‬بشكل‭ ‬مستقل‭ ‬عن‭ ‬بعضها‭ ‬بعضا‭.‬

وتمكّن‭ ‬من‭ ‬إعطاء‭ ‬لمحة‭ ‬عن‭ ‬قدراته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أداء‭ ‬‮«‬سيميكونداكترز‭ ‬ماستر‭ ‬بيس‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬عمل‭ ‬للملحن‭ ‬وعازف‭ ‬البيانو‭ ‬الألماني‭ ‬أندرياس‭ ‬غوندلاخ‭. ‬واستخدم‭ ‬الروبوت‭ ‬أذرعه‭ ‬الثلاث‭ ‬لقيادة‭ ‬الأقسام‭ ‬الثلاثة‭ ‬للأوركسترا‭ ‬بشكل‭ ‬منفصل،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ممكنا‭ ‬مع‭ ‬قائد‭ ‬بشري‭ ‬واحد‭.‬

وفي‭ ‬حديث‭ ‬خلال‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬أوضح‭ ‬غوندلاخ‭ ‬أن‭ ‬فكرة‭ ‬الروبوت‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬علماء‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬دريسدن‭ ‬التقنية‭ ‬حيث‭ ‬إنهم‭ ‬يطوّرون‭ ‬‮«‬روبوتات‭ ‬تعاونية‮»‬‭ ‬تُسمى‭ ‬‮«‬كوبوتس‮»‬،‭ ‬لا‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬استبدال‭ ‬البشر‭ ‬بل‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬معهم‭. ‬واستغرق‭ ‬ابتكار‭ ‬هذا‭ ‬الروبوت‭ ‬وتدريبه‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجامعة‭.‬

وقال‭ ‬غوندلاخ‭ ‬إنّ‭ ‬عملية‭ ‬تعليم‭ ‬الآلة‭ ‬والحركات‭ ‬اللازمة‭ ‬لقيادة‭ ‬الأوركسترا‭ ‬‮«‬جعلتني‭ ‬أُدرك‭ ‬بطريقة‭ ‬جديدة‭ ‬تماما‭ ‬أهمية‭ ‬البشر‭ ‬كمخلوقات‭ ‬رائعين‮»‬‭. ‬وتحدث‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬الصبور‭ ‬الذي‭ ‬تعيّن‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬لتلقين‭ ‬الآلة‭ ‬‮«‬الحركات‭ ‬الجمالية‭ ‬للأذرع‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬للأوركسترا‭ ‬فهمها‭ ‬جيدا‮»‬‭.‬