إنتربول فلسطين يتسلم مطلوباً للعدالة من إنتربول عمّان

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN /تسلم المكتب المركزي الوطني "إنتربول فلسطين"، اليوم مطلوباً للعدالة من نظيره "إنتربول عمّان" في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بفضل الجهود المشتركة التي بذلتها السلطات الفلسطينية والأردنية في إطار متابعة ملفات المطلوبين للقضاء الفلسطيني.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، ان الشخص احد الفارين من وجه العدالة منذ عام 2023، حيث كان صادراً بحقه أمر قبض دولي بناءً على مذكرة صادرة من النيابة العامة الفلسطينية، و وجهت له تهم تتعلق بالقتل العمد، والشروع في القتل، وحيازة سلاح بدون ترخيص.

وأضاف العقيد ازريقات أن العمل المشترك مع الشركاء الدوليين لا يتوقف عند حدود معينة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في إطار جهود ملاحقة المطلوبين وتقديمهم للعدالة لضمان أمن واستقرار المجتمع.