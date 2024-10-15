إنتربول فلسطين يتسلم مطلوباً للعدالة من إنتربول عمّان

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN /
تسلم المكتب المركزي الوطني "إنتربول فلسطين"، اليوم مطلوباً للعدالة من نظيره "إنتربول عمّان" في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بفضل الجهود المشتركة التي بذلتها السلطات الفلسطينية والأردنية في إطار متابعة ملفات المطلوبين للقضاء الفلسطيني.
وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، ان الشخص احد الفارين من وجه العدالة منذ عام 2023، حيث كان صادراً بحقه أمر قبض دولي بناءً على مذكرة صادرة من النيابة العامة الفلسطينية، و وجهت له تهم تتعلق بالقتل العمد، والشروع في القتل، وحيازة سلاح بدون ترخيص.
وأضاف العقيد ازريقات أن العمل المشترك مع الشركاء الدوليين لا يتوقف عند حدود معينة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في إطار جهود ملاحقة المطلوبين وتقديمهم للعدالة لضمان أمن واستقرار المجتمع.
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