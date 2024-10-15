سياسي: إطلاق مشاريع تنموية في محافظة الكرك سيساهم في الحد من الفقر والبطالة

سياسي: إطلاق مشاريع تنموية في محافظة الكرك سيساهم في الحد من الفقر والبطالة
التاريخ
10/15/2024 9:04:20 AM
(MENAFN
- Amman Net) قال المحلل السياسي الدكتور حسن الدعجة إن
إطلاق المشاريع التنموية في محافظة الكرك سيساهم في الحد من الفقر والبطالة.
وأضاف بخصوص توجه الحكومة إلى تنفيذ المشاريع المتأخرة بأنها هي لإعادة تفعيل المشاريع الحكومية السابقة.
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