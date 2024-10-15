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سياسي: إطلاق مشاريع تنموية في محافظة الكرك سيساهم في الحد من الفقر والبطالة

10/15/2024 9:04:20 AM
(MENAFN- Amman Net) قال المحلل السياسي الدكتور حسن الدعجة إن
إطلاق المشاريع التنموية في محافظة الكرك سيساهم في الحد من الفقر والبطالة.

وأضاف بخصوص توجه الحكومة إلى تنفيذ المشاريع المتأخرة بأنها هي لإعادة تفعيل المشاريع الحكومية السابقة.



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