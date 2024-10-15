طالب هندسة وحافظ للقرآن.. لقطة تظهر الشهيد وأمّه خلال حريق الخيام (شاهد)

(MENAFN
- Amman Net) قال إعلاميون فلسطينيون إن الشهيد الذي ظهر وهو يقاوم احتراق جسده داخل إحدى الخيام في دير البلح بقطاع غزة قبل يومين، هو الشاب شعبان الدلو.
وظهرت لقطة للشاب الدلو خلال احتراقه داخل خيمته، ليُعلن لاحقا عن استشهاده برفقة والدته، واثنين آخرين، في المجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ووثقها ناشطون بشكل مباشر.
وقال إعلاميون فلسطينيون من قطاع غزة إن الشاب الدلو (19 عاما) حافظ للقرآن الكريم، وكان يدرس الهندسة.
وظهر الدلو في فيديو سابق يتحدث باللغة الإنجليزية ويوجه رسالة إلى العالم حول معاناة أهالي قطاع غزة في ظل العدوان الوحشي.
ولليوم الـ375 يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة مخلفا أكثر من 42 ألف شهيد ونحو 100 ألف جريح.
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