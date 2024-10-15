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طالب هندسة وحافظ للقرآن.. لقطة تظهر الشهيد وأمّه خلال حريق الخيام (شاهد)

10/15/2024 6:09:29 AM
(MENAFN- Amman Net) قال إعلاميون فلسطينيون إن الشهيد الذي ظهر وهو يقاوم احتراق جسده داخل إحدى الخيام في دير البلح بقطاع غزة قبل يومين، هو الشاب شعبان الدلو.
وظهرت لقطة للشاب الدلو خلال احتراقه داخل خيمته، ليُعلن لاحقا عن استشهاده برفقة والدته، واثنين آخرين، في المجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ووثقها ناشطون بشكل مباشر.
وقال إعلاميون فلسطينيون من قطاع غزة إن الشاب الدلو (19 عاما) حافظ للقرآن الكريم، وكان يدرس الهندسة.
وظهر الدلو في فيديو سابق يتحدث باللغة الإنجليزية ويوجه رسالة إلى العالم حول معاناة أهالي قطاع غزة في ظل العدوان الوحشي.
ولليوم الـ375 يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة مخلفا أكثر من 42 ألف شهيد ونحو 100 ألف جريح.

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