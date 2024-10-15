الاحتلال يهدم مسكنا وأسوارا في الديوك التحتا في أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network
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أريحا / PNN - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مسكنا وأسوارا في قرية الديوك، شمال غرب مدينة أريحا.
وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال هدمت مسكنا من الخشب تبلغ مساحته 120 مترا مربعا، وتقطنه عائلة
من محافظة بيت لحم، في منطقة اسطيح في قرية الديوك التحتا، إضافة إلى أسوار.
يذكر أن قوات الاحتلال أخطرت بهدم عشرات المنازل في هذه المنطقة، بحجة البناء بدون ترخيص.
وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال نفذت خلال أيلول الماضي 100 عملية هدم في الضفة، طالت
116 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و13 قيد الإنشاء، و56 منشأة زراعية.
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