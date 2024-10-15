الاحتلال يهدم مسكنا وأسوارا في الديوك التحتا في أريحا

MENAFN - Palestine News ) أريحا / PNN - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مسكنا وأسوارا في قرية الديوك، شمال غرب مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال هدمت مسكنا من الخشب تبلغ مساحته 120 مترا مربعا، وتقطنه عائلة

من محافظة بيت لحم، في منطقة اسطيح في قرية الديوك التحتا، إضافة إلى أسوار.

يذكر أن قوات الاحتلال أخطرت بهدم عشرات المنازل في هذه المنطقة، بحجة البناء بدون ترخيص.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال نفذت خلال أيلول الماضي 100 عملية هدم في الضفة، طالت

116 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و13 قيد الإنشاء، و56 منشأة زراعية.